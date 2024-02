María Eugenia Ritó reveló por qué estuvo alejada de los medios: “Yo salí de la muerte”

Maria Eugenia Rito habló de sus adicciones (América)

María Eugenia Ritó, reconocida vedette de los ‘90, se destacó colaborando con prominentes figuras como Antonio Gasalla, Gerardo Sofovich y Carmen Barbieri. Su trayectoria la llevó a ser portada de la prestigiosa revista Playboy y a participar en múltiples ediciones del Bailando. A pesar de sus notables logros, en los años recientes se distanció del ámbito mediático debido a enfrentar desafíos vinculados con adicciones además de depresión. No obstante, consiguió superar dichas dificultades y en la actualidad sueña con reintegrarse al mundo del espectáculo.

Te puede interesar: María Eugenia Ritó habló sin filtros de su presente amoroso: “Me gusta todo”

Durante una entrevista en el programa LAM (América), compartió detalles sobre su vida personal, su proceso de recuperación y expresó su entusiasmo por reintegrarse al trabajo. Según destacó, en la actualidad el apoyo incondicional lo tiene de parte de su hermana: “Tiene cinco años menos y es mi única familia, además de mi cuñado y sus amigos. Es importante estar acompañado”.

“Salí de muchas cosas”, expresó al referirse a los problemas de adicción vividos, pero sin recordar que no es una batalla ganada de por vida: “Esto es un día a día. Yo hoy estoy con terapia, por ejemplo, porque hubo un momento en que dejé, después volví, momentos en que estuve internada, pero hoy estoy bien. Esto es una enfermedad del día a día y uno debe comprender que no puede solo”.

Te puede interesar: Sabrina Rojas apuntó contra Flor Vigna tras su separación de Luciano Castro: “Él está raro”

Así, subrayó la importancia del apoyo familiar y terapéutico en su camino hacia la recuperación, además de agradecer a aquellos en la industria que continuaron mostrándole su apoyo durante este periodo desafiante. “Me han llamado muchísimo de los medios, vos fuiste uno de los primeros”, destacaría sobre el acompañamiento que tuvo de parte de sus colegas, refiriéndose en ese caso puntual a Ángel de Brito.

María Eugenia Ritó y su regreso a los medios (América)

En ese punto, habló sobre el estigma que rodea la imagen corporal, al compartir cómo tales percepciones influyeron en su autoestima y en su decisión de rechazar oportunidades laborales: “Yo no podía volver porque tenía el estigma de que me sentía gorda. Pero chicos, señores, soy un ser humano, me sale celulitis, me pasó el tren, el micro diferencial y el tren bala”, para luego comparar los problemas de autoestima con lo que alguna vez también mencionara Nazarena Vélez.

“Yo viví mucho tiempo de mi cuerpo. y de hecho, ahora me quiero reunir con mi representante porque quiero hacer Divas Play, y además, uno no tiene que estar mostrando explícitamente todo”, al hacer énfasis en la relevancia de la resiliencia y el autocuidado, elementos clave que la ayudaron a superar los obstáculos en su vida.

Respecto de su presente sentimental, aclaró que se encuentra sola, aunque detalló: “A mí me gusta todo, me gusta mucho la joda, pero hoy uno ya está grande. Pero yo soy bisexual, eso creo que lo tengo desde chiquita incorporado”

Al finalizar, destacaría: “Yo salí de la muerte, y como dije, me pasó el tren bala, me morí y volví a nacer, y hay que estar en ese lugar, el de reinventarse y largarse sola”, para el final mostrarse agradecida por la oportunidad de compartir su historia, con la esperanza de inspirar y asistir a otros que puedan estar atravesando situaciones similares. Su honestidad y apertura a lo largo de la entrevista destacan la compleja relación entre la salud mental, la adicción y la recuperación en el ámbito de la fama, en tiempos en que volvieron a llegar las propuestas laborales, como ser parte en el pasado de la obra SEX, para la cual no se sentía en ese instante cómoda, o la propuesta para en el futuro ser parte de una revista de la mano de Carmen Barbieri, para lo que se encuentra estudiando los detalles.