Lo esencial: la influencer Paulina Cocina desató una inesperada polémica al decir que “no se banca” la famosa chocotorta, típica de la gastronomía argentina. El comentario provocó la reacción del chef Pedro Lambertini, quien ironizó sobre su rol como comunicadora y señaló que el postre tiene un lugar especial en la cocina del país. En la misma línea, el pastelero Damián Betular defendió el valor de la chocotorta como una receta accesible que “pueden hacer los niños” y resaltó la importancia de comer lo que cada uno prefiera.

Damián Betular y Pedro Lambertini cruzaron a Paulina Cocina por su opinión de la chocotorta

Días atrás, Paulina Cocina generó una polémica al criticar a uno de los postres típicos de la cocina argentina en diálogo con Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina. “¿Ceviche o chocotorta?”, le preguntó el novio de Lali Espósito. “Chocotorta es la última en esta lista”, respondió la influencer gastronómica. “¿Te llevás mal con la chocotorta?”, quiso saber el conductor. “Sí, malísimo. Seguro está en mi web porque debe posicionar en SEO. Pero no la hice yo. No me la banco”, contestó ella.

A partir de esto, el cocinero Pedro Lambertini salió a cruzarla en X (antes Twitter) y tildó a Paulina de ser “la chocotorta de los comunicadores de cocina”, lo que abrió una pronunciada grieta en la comunidad. Atentos a esta cuestión, en DDM (América) salieron a buscar la opinión del experimentado pastelero Damián Betular. El movilero del programa que conduce Mariana Fabbiani lo abordó junto con un paquete de chocolinas, la galletita base de la torta en cuestión. “¿Qué harías con esto, Betu?”, le consultó. “Una torta se hace con esto”, dijo el pastelero.

El cronista le preguntó si estaba al tanto de la opinión de Paulina Cocina y el jurado de Bake Off Argentina (Telefe) se hizo el desentendido. “No, ¿dónde criticó a la chocotorta? No sabía... Uh, está re picado todo. Para mí la chocotorta es algo espectacular porque la pueden hacer los nenes. Después cuando vas creciendo, obviamente que es lindo que hagan un bizcochuelo o algo con sus manos, siempre es lindo hacer algo”, dijo Betular.

“Si no te gusta, no te gusta. Y si te gusta, te gusta. Comé lo que quieras. ¿No estamos en un momento en que hay que hacer lo que uno quiere? Y bueno, por eso. Si a Paulina le gusta, y a Pedro no le gusta, que cada uno haga lo que quiera”, razonó Damián. Cuando le preguntaron de qué lado se ponía en esta disputa, dijo: “No, chicos, yo hago mis tortas y como las que hago yo, ya está. Si me quiero comer una chocotorta, me como una que haga alguien que no sepa prender el horno. Es sencilla pero, te soy sincero, hace mucho que no hago una chocotorta”, respondió.

Damián Betular y la chocotorta

Finalmente, y fiel a su estilo desenvuelto, dio una receta rápida de cómo hacer la torta, aunque con una vuelta de tuerca. “Agarrás las galletitas y las mojás en lo que quieras. Si querés, en un poco de alcohol, que sos adulto. Mitad queso crema, mitad dulce de leche y haces la chocotorta”, resumió.

Por otra parte, Lambertini estuvo de invitado en el piso del ciclo y decidió bajarle el tono a la pelea con Paulina Cocina. “Yo me enteré por dos mensajes que me mandaron. Uno mi marido, que me dijo que estaban discutiendo lo que dijo Paulina en el grupo de whatsapp del liceo militar. Y otro de mi hermana, que vive en Philadelphia. Me parece que está bien que cada uno haga lo que más le guste. Evidentemente, la chocotorta se ganó un lugar en la mesa de los argentinos”, dijo y en ese sentido, argumentó: “Originalmente, cuando se inventó, la creadora dijo que era una manera de hacer ingresar a los niños y a los maridos a la cocina, porque era simple. Paulina es una abanderada de lo simple, de lo accesible, de que las personas puedan cocinar todo”.

Pedro Lambertini

“No hay un conflicto con Paulina. Ella me parece divina, me parece bárbaro lo que hace, lo hace de una manera muy seria. Posicionarse en redes sociales tiene un mérito y si yo quisiera aprender algo de alguien que le va bien en redes sociales, sería cómo posicionarse, no necesariamente a cocinar. Lo que ella mejor hace, porque es una estudiosa de eso y lo hacen los influencers más exitosos, es posicionarse bien en redes. Pero acercar a la gente a la cocina lo hace ella, lo hace Damián, lo hago yo... Lo hacemos todos de una u otra forma. No me parece un denuesto decir que ella es la chocotorta de los cocineros...”, agregó Lambertini.