El romance de Ángela Leiva y Gastón Edul crece entre fotos, cábalas y canciones

El periodista Gastón Edul reingresó en una gala con tintes románticos y protagonizó momentos de coqueteo con la cantante Ángela Leiva .

La prueba de la noche, un complejo cheesecake, permitió a cuatro concursantes retornar al programa.

La conductora Wanda Nara y el jurado comentaron sobre los rumores de romance entre Edul y Leiva.

Lo esencial: en una gala de Bake Off Famosos llena de sorpresas, el reality trajo de vuelta a cuatro participantes, y el periodista Gastón Edul destacó por un presunto interés romántico hacia la cantante Ángela Leiva. Los guiños románticos entre Edul y Leiva captaron la atención, incluyendo una foto de ella en su estación de trabajo, lo que generó bromas sobre su “seducción” en el programa.

La cábala de Gastón Edul y Ángela Leiva

El miércoles por la noche, en una gala cargada de sorpresas y emociones, Bake Off Famosos dio un giro que nadie esperaba. El reality culinario, conocido por sus dulces y coloridas competencias, trajo de regreso a no uno ni dos, sino a cuatro concursantes. Pero el repentino reingreso no fue lo único que acaparó la atención de los televidentes. En un inusual despliegue de coqueteo y complicidad, el periodista Gastón Edul protagonizó momentos que encendieron chispas en el set, al avivar rumores sobre un romance.

Para esta edición del repechaje, los pasteleros enfrentaron una prueba particularmente compleja: la preparación de un cheesecake en la que contarían con la ayuda del jurado, conformado por los célebres Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis. Durante dos horas de batido y horneado, los concursantes intentaron conquistar el paladar del jurado, pero fueron los cheesecake de Nacho Elizalde, el de Ángela Leiva y, por supuesto, el de Gastón Edul, los que sobresalieron.

La competencia de reingreso se llevó a cabo en dos jornadas. El lunes, Camila Homs fue la primera en asegurar su regreso a la competencia, pero la verdadera tensión llegó el miércoles, cuando los jurados debían elegir a otros tres exparticipantes. Tras deliberaciones intensas, Leiva y Elizalde obtuvieron su pase de vuelta. Sin embargo, justo cuando Wanda Nara, conductora del programa, se preparaba para despedir al resto de los participantes, Maru Botana sorprendió a todos con una propuesta inesperada. Convenció a sus colegas de añadir un cuarto participante: Gastón Edul, el periodista de deportes que, además de su cheesecake, parece haber cocinado un nuevo romance en el programa.

El romántico momento entre Ángela Leiva y Gastón Edul en Bake Off Famosos

El joven, que se destaca por su inquebrantable pasión por la Selección Argentina, demostró un estilo singular de “galán” en el show. Los rumores de coqueteo comenzaron semanas atrás cuando fue visto intercambiando comentarios en tono juguetón con Cande Molfese. Pero en esta última gala, los rumores se hicieron evidentes cuando, en plena preparación de su postre, colocó una foto de Ángela Leiva junto a su espacio de trabajo. Al recorrer Botana y Betular las estaciones de trabajo se toparon con la imagen de la cantante y la pastelera no dudó en destacar que el hombre es un “seductor nato”.

Sin embargo, Damián Betular, compañero del periodista en el ciclo de streaming Sería Increíble (Olga), no dudó en expresarle: “Vos no vas a poder entrar al streaming, directamente. Yo te digo que dejes de pelo… con la rubia está todo mal”, instante en que el pastelero le explicó sus dichos a su compañera en el jurado. “Cuando yo llegué al streaming, él ya estaba trabajando, estaba con la conductora, la rubia, Nati Jota”, a la vez que con la mano acomodaba los dedos como si fuera una pistola“.

El romántico momento entre Ángela Leiva y Gastón Edul en Bake Off Famosos

“Después empezó el rumor acá”, continuó Betular, “que le paseaba el perro a Cande Molfese y ahora entró en juego Ángela”, ante lo que el participante aclaró que “es una persona que está angelada y trae suerte”. La fotografía, según el periodista, le transmitía serenidad, pero para el jurado y Wanda, la imagen parecía más un guiño romántico que una ayuda espiritual. “¡Se te juntó el ganado!”, bromeó Betular, dejando entrever que este peculiar gesto podría no ser el único de Edul.

Con el regreso de la cantante y la evidente atracción entre ambos, las expectativas de los espectadores suben como una mezcla en el horno. Mientras algunos se preguntan si la competencia mantendrá su enfoque en la pastelería o se convertirá en una inesperada historia de amor, otros observan con curiosidad cómo el “chamuyero” Edul logra captar la atención tanto en el programa como en la cocina.

Bake Off Famosos, en cada gala, ofrece más que dulces recetas: sirve un menú cargado de intriga, coqueteo y momentos que combinan ingredientes que el público saborea con placer.