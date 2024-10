A días de dar el “Sí”, Caramelito Carrizo mostró el vestido que eligió para casarse con su pareja desde hace 25 años

Cecilia Carrizo y Damián Giorgiutti celebrarán su matrimonio el próximo 7 de noviembre tras 25 años juntos.

Según la conductora, el vestido de novia, diseñado por Marcela Daff , llegó de manera “mágica”.

En un video que compartió en sus redes, Carrizo mostró el outfit que lucirá para dar el “Sí”: un vestido strapless de encaje.

Caramelito Carrizo mostró su vestido de novia

El amor a veces toma caminos insospechados, rodeados de pausas y giros inesperados, pero con destino seguro. Este es el caso de Cecilia Caramelito Carrizo y Damián Giorgiutti, quienes, después de 25 años juntos y un breve impasse en 2023, finalmente se casarán el próximo 7 de noviembre en una ceremonia íntima. Se tratará de una unión por registro civil que celebrará no solo su amor, sino el vínculo que los unió como padres de dos hijos y compañeros de vida. En ese contexto, y a pocos días de pasar por el altar, la conductora sorprendió a sus seguidores y mostró su un vestido de novia, que llegó a sus manos de una forma “mágica”.

“Soñé tanto este momento... me hace mucho más feliz de lo que imaginé. Te amo, Damián”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram junto a un video en blanco y negro donde se la ve girando suavemente en un atelier, envuelta en un vestido que parece haberla esperado toda su vida. El diseño, con un delicado strapless y transparencias, es una creación de Marcela Daff, que apareció en la vida de Cecilia de manera inesperada, como contó ella misma en redes: “¡Es muy hermoso mi vestido! Infinitas gracias, Marcela Daff. Apareciste mágicamente, estamos en pleno proceso…”.

La historia detrás de este vestido es tan especial como el momento que representa esta unión. Inicialmente, Cecilia había pensado en lucir un discreto mono de lino en color nude. Sin embargo, todo cambió cuando el reconocido diseñador Marcelo Toledo la contactó sin saber que estaba por casarse. “Siento que es un regalo del universo”, confió la conductora en una entrevista reciente. Al enterarse de la unión, Toledo la animó a hablar con Daff, quien finalmente asumió la tarea de crear este vestido que ahora parece ser una extensión del sueño de Cecilia.

Después de más de 25 años juntos, Caramelito Carrizo y su pareja pasarán por el registro civil (Instagram)

Caramelito y Damián compartieron casi tres décadas juntos, tiempo en el que formaron una familia con sus dos hijos, Lolo (15 años) y Benito (18 años). Sin embargo, en 2023, la relación atravesó un momento difícil. Carrizo venía de enfrentar dos años dolorosos marcados por el fallecimiento de su hermano Martín Carrizo en 2022 y a eso se sumó la ruptura con Damián.

Fue Giorgiutti quien decidió poner fin a la relación: la decisión destrozó a la animadora. “Estuve muy, pero muy mal. Me preguntaba tanto qué había pasado que me di cuenta de que me estaba saturando con una pregunta cuya respuesta era relativa”, reveló sobre la separación. “Me dolió mucho separarme de él, yo no esperaba ni que ocurriera, pero por supuesto que acepto y respeto la necesidad de él, y entiendo que puede ser lo mejor”, agregó en ese momento. Tiempo después, Cecilia mantuvo un breve y mediático romance con el actor Coco Sily, aunque luego regresó con su ex.

A pesar de que muchos dudaban si la pareja podría retomar su relación, el tiempo y el amor lograron sanar las heridas y fortalecer su lazo. Ahora, a pocos días de la boda, ella se muestra radiante, lista para esta nueva etapa, pero también profundamente agradecida por el recorrido compartido. “¡Sí! Nos casamos el 7 de noviembre. Estamos muy felices, al igual que nuestros hijos y nuestras familias y amigos. Vamos a tener una ceremonia de civil y haremos un brindis, todo muy íntimo”, dijo a Teleshow. Y cerró: “Queremos celebrar nuestra vida juntos, nuestro amor”.