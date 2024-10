Juana Repetto mostró su look “de colegio y fútbol” y recibió críticas de sus seguidores

Juana Repetto compartió en redes el outfit para llevar a sus hijos al colegio, causando opiniones divididas.

Con humor, defendió su elección de prendas y cuestionó las expectativas sobre la ropa cotidiana.

Los comentarios variaron entre apoyo y críticas que calificaron su estilo como “descuidado”.

Lo esencial: la influencer Juana Repetto provocó reacciones diversas tras publicar en redes sociales el conjunto que eligió para llevar a sus hijos, Toribio y Belisario, al colegio. En tono casual, mostró una pollera a rayas, remera oversize, medias blancas y zapatos rojos, respondiendo a quienes criticaron su look informal. Aclaró que su prioridad es la comodidad y reflexionó sobre el cansancio de la rutina escolar con humor. Las reacciones oscilaron entre comentarios que celebraron su estilo auténtico y otros que lo cuestionaron por su falta de armonía.

El look de Juana Repetto que generó polémica en las redes (Video: Instagram/juanarepettook)

Juana Repetto usa sus redes sociales para interactuar con sus seguidores. Entre otras situaciones, los hace partícipes de algunos momentos claves en la vida de sus hijos, Toribio y Belisario, de los avances de la casa que está construyendo y de los looks que elige día a día para buscar a los niños al colegio. Fiel a su estilo, Repetto se defendió con humor y honestidad frente a quienes criticaron su elección de ropa, explicando su enfoque práctico para la rutina diaria.

“Get ready with me para un martes más de cole y fútbol”, escribió Juana en su publicación, en la que mostraba las prendas elegidas para el día: una pollera rayada hasta la rodilla, una remera oversize en color rosa claro, unas medias blancas con aspecto desgastado, junto con unos zapatos rojos y unos anteojos de sol. Para hacer del look algo un poco más armado, decidió ir con el cabello recogido y un leve toque de maquillaje.

La hija de Reina Reech agregó: “Con remera y medias ‘sucias’ porque está todo limpio, pero percudido, Mabel, yo te uso la pilcha hasta que se deshace. O seaaaa… voy al colegio y a fútbol, no al Colón, amoras”, escribió en respuesta a los comentarios sobre el aspecto informal de su atuendo.

El look final que usó Juana para buscar a sus hijos al colegio y luego llevarlos a fútbol

En tono divertido, Juana continuó la publicación con una reflexión sobre la época del año y el cansancio de la rutina escolar: “Ya se termina el año y bye rutina. ¿Sos team que termine ya o team después no sé qué hacer con los pibes en casa todo el día?”, se preguntó sobre la inminencia del fin del ciclo escolar. Y sorprendió con la respuesta. “Yo soy team no hay cosa que me venga bien, pues ya estoy desesperada por cortar la rutina y en febrero llorando porque empiece SHA ¿Somos todas?”.

Como suele ocurrir, las reacciones no tardaron en llegar. Algunos usuarios criticaron duramente su look, comparándolo con la elección de ropa de un niño: “Cuando tienen 5 años y se quieren cambiar solos”, comentó uno de ellos. Otro apuntó al contraste entre su atuendo y su estilo de vida: “El outfit de hoy solo garpa si bajás de un auto importado o de alta gama… sino da a indigente”.

Otros internautas opinaron sobre la falta de armonía en el conjunto: “La pollerita es linda, la remera con una calza, va. Los zapatos son moda… pero todo junto y con medias tres cuartos, no es lindo”, expresó una usuaria. Algunos incluso señalaron detalles específicos de las prendas: “Las medias percudidas y estiradas. La remera manchada y sin planchar le dan el toque”.

En tono irónico, otros usuarios agregaron comentarios como “Qué lindo outfit… dijo nadie nunca” y “Como cuando vas ordenando el cuarto y te pones lo que vas encontrando”, reflejando la división de opiniones sobre la elección de Repetto. Cabe destacar que esta no es la primera vez que es el objeto de las críticas en las redes sociales, ya que cada vez que muestra los outifts recibe comentarios negativos.