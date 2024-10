Juana Repetto fue criticada por cómo se vistió para llevar a sus hijos al colegio: “Indigente”

Juana Repetto fue criticada por el look que vistió para llevar a sus hijos al colegio

Una de las mayores actividades de Juana Repetto en su vida artística es volcar su día a día en su perfil de Instagram, dándole protagonismo mayoritariamente a las actividades relacionadas con la maternidad. En ese sentido, la actriz mostró uno de sus looks antes de llevar a sus hijos al colegio a través de un simpático video. Sin embargo, muchos de sus seguidores la criticaron con dureza.

“Get ready with me para ir al colegio a llevar al más grande y del colegio a casa y de casa a llevar al más pequeño al colegio al mediodía y del colegio a casa a trabajar un rato y de casa al colegio a buscarlos a la tarde y del colegio a llevarlos al cumple de una amiga de Beli”, decía el título del video que publicó con simpatía la mamá de Toribio y Belisario para lucir una remera a rayas azules y verdes, una pollera floreada larga, unas zapatillas blancas y unos lentes oscuros. Pero lejos de ser arropada por su comunidad, no tardaron en caer los dardos.

“Salgo así a la calle y me regalan un alimento no perecedero”, “Parece una indigente”, “Ayyy, combinación salió del grupo”, “Mi mamá me llega a ir a buscar así vestida me hago la que no la conozco”, “¿Te vestís mal a propósito?”, “Esa manía de Juana de vestir tan ridícula”, “Juntemos unos mangos y le compramos ropa”, fueron solo algunos de los comentarios que la propia Repetto compartió luego en una historia de Instagram para salir a responder a las críticas.

“¿Todo eso vas a hacer? Con ese aspecto de indigente. Por favor, tenés posibilidades de vestirte dignamente”, fue uno de los que eligió para contestarle a esa usuaria pero también a las demás que la criticaron. “Payaso, Floricienta, ridícula y más por ese lado, te banco… Pero a mí no me da indigente, el lookete. Este, podría ser perfectamente, eh. No me cierro a nada. El final es para entendidas”, dijo Juana tratando de desdramatizar.

La respuesta de Juana Repetto a las críticas por su look (Instagram)

Días atrás, Repetto protagonizó un fuerte cruce con una seguidora cuando esta opinó sobre el aspecto de su hijo. “Es evidente que necesita brackets. No lo condenes a ir por la vida con esas paletas torcidas”, expresó una fanática sobre el pequeño Toribio a través de su mensaje privado. Al ver esto, la actriz decidió no quedarse callada y enfrentar a la agresora. Como si fuera poco, también expuso el cruel mensaje que había recibido en sus stories de Instagram.

En la captura que Repetto había compartido también se leía que la mujer opinaba sobre cómo la imagen de Toribio impactaría en su confianza: “Sé que lo harás porque lo amás, pero él lo necesita. Sería muy malo para su autoestima, te lo digo de onda”. Ante este panorama, Juana defendió al menor de ocho años y argumentó por qué no usaba los conocidos aparatos ortopédicos: “No tiene edad aún para brackets, y por suerte su hermosura va mucho más allá de sus paletas, las cuales no le han traído ni medio tema, ni siquiera le llama la atención su forma”.

Luego la actriz continuó hablando sobre la percepción que tiene el pequeño sobre su imagen: “¿Y su autoestima? Quien pudiera. La personalidad que tiene este leonino es tan atractiva y alucinante que nadie ha reparado en sus paletas. Salvo yo, claro. Que ya lo llevé al ortodoncista, quien me ofreció aparatos movibles”.

Juana Repetto junto a sus hijos Toribio y Belisario y su marido Sebastián Graviotto (Instagram)

En ese sentido, Repetto hizo otra aclaración, destacando por qué no siguió el consejo del profesional: “¿Podrán imaginar cuánto le durarían los aparatos movibles? Esperaremos a los brackets sin ningún tipo de ansiedad, pues luce sus paletas con orgullo”. Luego, en otra story, la actriz publicó la parte final de su descargo. “Entre nos, para las que están desde el principio. ¡No le debe haber visto las paletas de leche!”, lanzó Juana. Y aclaró: “Nos reímos porque ya pasó y ahora las tiene divinas y sanas”, comentó junto a una foto suya que reflejaba el enojo que el mensaje le producía.