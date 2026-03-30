Crimen y Justicia

Dermotest positivo y cartuchos de escopeta en el baño: qué encontró la Policía en la escuela de San Cristóbal

Las manos del sospechoso de 15 años fueron peritadas en el establecimiento y confirmaron que se trataba del tirador. Dónde encontraron el arma

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Alumno asesinó a un compañero en un colegio de Santa Fe
El tirador en el patio de la escuela

Cerca de las 7.10 de la mañana, la Policía de San Cristóbal,e n Santa Fe, recibió la alerta: se registraban disparos dentro de una de las escuelas más emblemáticas de la ciudad, ubicada a casi 180 kilómetros de la capital de la provincia. Los efectivos tardaron unos 10 minutos en llegar al establecimiento del que, momentos antes, los chicos escapaban corriendo del tirador: uno de sus compañeros de 15 años.

Cuando los agentes llegaron a la Escuela N°40 Mariano Moreno, la víctima, identificada como Ian Cabrera, de 13 años, ya había fallecido. El agresor ya había sido reducido por un asistente escolar que logró sacarle la escopeta con la que seguía disparando, luego de matar al alumno en el baño.

En ese sitio, en el sanitario escolar, los agentes, que realizaron un relevamiento fotográfico y criminalístico, encontraron dos vainas servidas, una canana con varios cartuchos cal. 12/70 UAB, un taco contenedor cartucho, una mochila y un buzo de color negro y perdigones varios.

Ian Cabrera, la víctima del tiroteo en una escuela de San Cristóbal
Ian Cabrera, la víctima del tiroteo en una escuela de San Cristóbal

Y del patio norte del colegio, secuestraron dos tacos contenedores de cartucho. Por último, sobre la vereda de en frente de la escuela, encontraron una escopeta cal.12 con dos vainas percutadas.

Al mismo tiempo, los policías levantaron rastros en ambas manos, cuello y cara con stubs del imputado, identificado como G.C., y se realizó dermotest con cinta adhesiva y difenilamina. El resultado fue positivo en ambas manos.

“Ni puedo sacarme de la cabeza lo que vi”

En una entrevista exclusiva con Fernanda, alumna de quinto año de la Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, se reconstruyó la secuencia del ataque ocurrido esta mañana, según relató la adolescente en Infobae al Mediodía.

Durante la transmisión en vivo, Fernanda describió: “Vi cómo salen dos nenes del baño y uno de los nenes se agarraba el hombro fuerte porque le dolía. En eso el nene se da vuelta y sale otro nene con la escopeta y le apunta al pecho y le pega un tiro y ahí el nene cae en seco”. Y definió: "No me puedo sacar de la cabeza lo que vi".

Imagen borrosa de vigilancia mostrando un área interior de un colegio, con una persona destacada en un círculo rojo y un cartel de 'PROMO 26' al fondo
Imagen de seguridad muestra el momento en que un alumno asesina a un compañero en un colegio de Santa Fe, generando conmoción en la comunidad educativa.

“Estábamos esperando que toque el timbre para entrar, todos en el patio interno porque los salones estaban cerrados”, comenzó Fernanda, quien explicó que la rutina matutina se vio interrumpida por el estruendo que surgió del baño de varones en planta baja. “Primero se escucha una explosión y todos pensamos que se había caído una puerta o un matafuegos, nunca imaginamos que era un disparo”, afirmó.

Tras el disparo, describió el caos que se apoderó de la escuela: “Empezamos todos a correr, se escuchaban muchos llantos, muchos gritos, cómo se rompían ventanas, porque saltaron muchos por las ventanas”.

Fernanda detalló su reacción inmediata: “Lo primero que me salió fue darme vuelta y meterme a la sala de profesores. Ahí estaban todos los profesores tirados al piso y yo tenía tanto miedo que dije que no quería estar en el piso. Me escondí entre la pared y un armario y una secretaria me abrazaba fuerte y me tranquilizaba porque no podía dejar de llorar”.

“Tuve miedo porque este chico se dirigía a la sala de profesores, hasta que uno de los porteros se le tira encima y le logra sacar el arma con otro portero y ahí sí nos abrieron la puerta", comentó la entrevistada.

Y ahondó: “Cuando salgo, veo al nene sin vida en el piso con un charco enorme de sangre. Eso no me lo puedo sacar de la cabeza, fue muy feo la verdad, muy angustiante para todos”.

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