Wanda Nara acorraló a Gastón Edul y le preguntó por su relación con Cande Molfese: “No quiero estar de novio ahora”

El repechaje de Bake Off Famosos se dio este lunes 28 de octubre, pero entre sus postres y competiciones, la verdadera “receta” de la noche fue un inesperado momento de tensión y humor. La conductora Wanda Nara no perdió la oportunidad de poner en aprietos al periodista Gastón Edul con una serie de preguntas sobre su relación con la actriz Cande Molfese. Lo que empezó como un comentario casual sobre el ambiente en la cocina, se transformó rápidamente en un interrogatorio en toda regla, poniendo al comunicador en una posición incómoda frente a las cámaras y ante los espectadores que seguían cada palabra.

A raíz de este ida y vuelta, Teleshow se comunicó con el periodista quien desmintió cualquier rumor de romance. “Cande es amiga. No estoy de novio. No quiero estarlo ahora”, contestó de una Edul negando tener un vínculo amoroso con la actriz.

En esta nueva edición, el repechaje abrió las puertas para que los concursantes eliminados tuvieran la oportunidad de volver a la competencia. Entre ellos, Nacho Elizalde, Cami Homs, Ángela Leiva, Javier Calamaro, Marcos Milinkovic y, por supuesto, Edul, quien aprovechó el regreso para continuar mostrando sus habilidades culinarias. Sin embargo, la velada tomó un giro inesperado cuando Wanda se acercó a su estación y, entre bromas, le lanzó una pregunta que daría inicio a una serie de insinuaciones.

“¿El perrito te está dando suerte?”, le preguntó Wanda, en alusión al cuadro de Almendra, la mascota de Molfese, que la actriz mantiene en su estación de cocina como amuleto. La pregunta parecía inocente, pero cuando Edul respondió, recordando que en la prueba anterior el jurado Damián Betular había elogiado su preparación, Wanda le lanzó una indirecta que dejó entrever un tema más personal: “Y ahora fue el perrito de tu novia”.

Sorprendido, Edul no tardó en corregirla: “Y fue el perrito de Cande”, respondió con una sonrisa que denotaba su incomodidad. Sin embargo, Wanda no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad y replicó rápidamente: “¿Lo conocés?”. Entre risas nerviosas, Edul negó conocer a la mascota de Molfese, pero eso no fue suficiente para Nara. “Mirá a la cámara y decí que no lo conocés porque así no me mentís solo a mí”, le insistió, en un tono de broma que empezaba a poner al periodista en una situación cada vez más complicada.

Wanda siguió jugando con la situación, diciendo: “Vos ya no sabés qué hacer, venís remando en dulce de leche esta relación”, dejando claro que para ella la relación entre Edul y Molfese era algo más que una amistad. A medida que las preguntas avanzaban, el periodista intentó zafarse, diciendo: “Pará, no me tirés toda la responsabilidad a mí”, en un intento de desviar la atención de las acusaciones de la conductora.

Lejos de detenerse, Wanda pasó a términos futbolísticos, una jerga bien conocida por Edul, reportero deportivo de profesión, y le preguntó: “¿Te tiró algún centro?”. Edul respondió sin perder el humor, aunque dejando ver un poco de resignación: “Ni un centro a la cabeza que tenga que empujarla nada más. Todos pases forzados”, comentó, aludiendo a su propia timidez para iniciar relaciones.

Para cerrar el tema, Wanda le lanzó una última pregunta: “¿Pero el partido cómo va?”, a lo que Gastón, buscando poner punto final a la charla, respondió: “Es largo el partido, falta todavía, no hay que arrebatarse, ¿o no?”. Con esa respuesta, el periodista dio por finalizada la conversación, dejando en el aire cualquier interpretación sobre su relación con Cande.

Mientras el cruce entre Nara y Edul se robaba la atención, la competencia siguió adelante. Los encargados de evaluar a los participantes, Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, estaban preparados para probar las creaciones y decidir quiénes permanecerían en el programa. Además, la etapa contó con la incorporación de nuevas concursantes, Jorgelina Aruzzi y Alejandra Maglietti, quienes ocuparon los lugares de Andrea del Boca y Karina Jelinek.