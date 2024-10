Alejandra Maglietti se volvió viral por su maquillaje y se cansó de los haters: “Qué intensos con el tema físico”

Alejandra Maglietti mostró su rutina de maquillaje y se volvió viral (Video: TikTok/alemagliett)

El estilo de maquillaje de Alejandra Maglietti generó controversia en redes sociales tras su aparición en Bake Off Famosos .

La abogada se defendió señalando la presión existente sobre la apariencia física.

Aseguró que seguirá manteniendo su estilo sin ceder a las críticas externas.

Lo esencial: la abogada y panelista Alejandra Maglietti se volvió tema de debate en redes sociales tras su reciente aparición en Bake Off Famosos (Telefe). Su maquillaje intenso generó comentarios mixtos entre quienes cuestionaron su look y quienes destacaron su estilo personal. Ante las críticas, Maglietti respondió en sus redes sociales y reflexionó sobre la presión social hacia la apariencia física, señalando la doble moral que aún existe en torno a la imagen de las mujeres.

Alejandra Maglietti debutó en Bake Off Famosos pero se convirtió en noticia por otro tema (Instagram)

La reciente participación de Alejandra Maglietti en el repechaje de Bake Off Famosos (Telefe) no pasó desapercibida. A pesar de su rendimiento en la competencia de pastelería, lo que captó mayor atención del público fue el maquillaje que lució en el programa. El make up con el que apareció en la carpa hizo que las redes sociales recordaran un video que subió en su cuenta de TikTok algunos años atrás y se volvió viral.

La panelista de Bendita TV (El Nueve) apareció con un llamativo maquillaje negro en los ojos, que resaltaba el color celeste de su mirada y un look cargado en el resto del rostro. La elección generó comentarios divididos en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el uso de maquillaje excesivo y especularon sobre posibles retoques estéticos en su rostro.

El video que encabeza esta nota fue publicado originalmente en enero de 2021, y volvió a ser tendencia entre los internautas. En el corto se puede ver cómo la panelista y abogada revelaba el paso a paso de su proceso de maquillaje: primero el corrector, luego una gran cantidad de base, sombras color marrón, delineador, máscara de pestañas y lápiz labial.

La reacción de Alejandra Maglietti a la viralización de su video

La reflexión de Maglietti a las críticas por su aspecto

Ante la inesperada difusión, Alejandra se tomó el trabajo de responder algunos cuestionamientos: “Esa base es un trend de hace como 4 años de tiktok, había una que se maquillaba así, no me pongo así la base, es un horror”, escribió en X, contextualizando el material. En otro, fue contundente para enfrentar las críticas.

“Qué intensos que son con el tema físico, es lo único que comentan siempre y después dicen ‘no se opina del cuerpo del otro’. Es loco porque dicen que no y al final todo pasa por lo físico, te podés matar estudiando, leyendo, trabajando, pero el acento siempre está ahí”, señaló, haciendo un llamado a reflexionar sobre los comentarios que se hacen en redes.

Muchos internautas opinaron sobre su aspecto antes y después del maquillaje, resaltando la naturalidad de su rostro sin productos cosméticos. “Estaba más linda antes de maquillarse”; “Se veía más bonita sin maquillaje” y “¿No le da calor con tanto maquillaje?”, fueron algunos de los comentarios que expresaron quienes prefieren su look sin maquillaje, mientras otros reconocieron que su estilo resalta sus ojos y su aspecto característico. En su cuenta de Instagram, la panelista de Beto Casella se tomó el trabajo de compartir algunas de las reacciones de sus fans.

Los memes en twitter por el cambio de imagen de Alejandra

Los internautas señalaron que Maglietti se inyectó botox

Muchos la compararon con una muñeca

La controversia en torno a la apariencia y el maquillaje de Alejandra no es nueva. A lo largo de su carrera recibió numerosos comentarios negativos en redes sociales, donde muchos usuarios se sienten con libertad de opinar sobre su aspecto. Hace poco más de un año, cansada de las críticas constantes, Maglietti respondió de manera contundente.

“Qué plomo la policía de la anatomía y la estética que abunda en las redes sociales. Ñañaña (sic), que tu piel, que tenés no sé qué en la cara… Te ven cosas que uno jamás se miraría y logran que se instalan inseguridades que uno no tenía…”, expresó en una serie de mensajes en X.

El descargo de Alejandra Maglietti en abril de 2023

En su publicación, Maglietti también reflexionó sobre el impacto emocional que pueden tener estos comentarios negativos, especialmente en personas que no están acostumbradas a recibir este nivel de exposición pública. “Yo, que estoy acostumbrada a la crítica despiadada, me genera eso. Me imagino lo que deben sentir otras personas que quizás todavía no tienen el cuero tan duro”, escribió, abordando cómo este tipo de juicios afectan la autoestima de quienes los reciben.

Finalmente, la abogada subrayó su postura de libertad en cuanto a su imagen, rechazando las presiones externas sobre su apariencia. “Igual mi política va a seguir siendo ponerme, ser y usar lo que me plazca, a pesar de la policía estética que abunda en Twitter, Instagram o TikTok”, concluyó, dejando en claro que su identidad y estilo no dependen de las opiniones de los demás.