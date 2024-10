La madre de L-Gante habló antes de que la justicia determine si su hijo irá preso: “Hay que estar tranquilos”

La palabra de la madre de L-Gante a horas de que se conozca el veredicto (Video: El Trece)

La madre de L-Gante, Claudia Valenzuela, habló este lunes, pocas horas antes de conocerse el veredicto en el juicio contra su hijo, el reconocido cantante de Cumbia 420. En diálogo con el programa Mañanísima (El Trece), ella defendió la inocencia del músico y expresó el nerviosismo que vive la familia ante la inminente decisión judicial. “Tenemos ansiedad, pero la llevamos por dentro”, confesó.

L-Gante enfrenta un juicio en el que se lo acusa de amenazas, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado. Tras cuatro audiencias en las que desfilaron numerosos testigos, la fiscalía, a cargo de Adrián Landini, solicitó una pena de siete años de prisión para el cantante. En contraste, su defensa sostiene que es inocente y busca su absolución, mientras que las querellas pidieron penas de tres y ocho años, respectivamente.

Para su madre, el referente de la música urbana es inocente. “No lo veo culpable. Objetivamente te digo que lo que hablaban los testigos y todo lo que había no es para declararlo culpable”, señaló en la entrevista. Con el veredicto a pocos minutos de conocerse, Valenzuela agregó: “Hoy el señor juez dará su palabra”.

Claudia, por su parte, también mostró su frustración con el sistema judicial, comparando el caso de su hijo con otros que, según ella, merecen prisión pero esto no sucede. “La Justicia tiene tantos otros casos que merecen una pena en la cárcel y están libres”, comentó.

En relación a cómo se encuentra L-Gante ante la posibilidad de una condena, su madre aseguró que él está sereno y preparado para enfrentar lo que sea que determine la Justicia. “Está tranquilo”, dijo, aunque reconoció que el momento es difícil. “Hay que hacerle frente a lo que venga, con fuerza. Hay que estar tranquilos para pasar este difícil momento”, remarcó.

L-Gante se declaró inocente en el juicio en su contra

En tanto, Ignacio González Prieto, periodista de Mañanísima, quiso saber si Valenzuela consideraba que la fama de su hijo había tenido algún impacto en el caso. Claudia, sin negar la posibilidad, respondió: “La fama en cierta forma, sí, en algunas cosas sí, aunque en otras no”.

Ante la pregunta de González Prieto sobre si L-Gante estaba preparado para ir a la cárcel, Valenzuela fue contundente: “Nadie está preparado. Ni la persona que sabe que cometió un delito está preparada para ir a una cárcel. Él sabe que es inocente, que no hizo nada. Es un conjunto de emociones, de bronca, de incertidumbre”, expresó con sinceridad, dejando en claro la angustia que envuelve a la familia.

A lo largo de la entrevista, la madre del cantante subrayó su fe en la inocencia de su hijo, afirmando que toda la familia siente la presión de la decisión que está por tomarse. “Él sabe que es inocente, que no hizo nada”, insistió Valenzuela, y describió la mezcla de sentimientos de todos en la espera del veredicto.

Asi llegaba Lgante al juicio que enfrentara en su contra

Con respecto a la palabra del artista, él también sostuvo no tener culpabilidad durante todo el juicio. “Soy una persona inocente y estoy en esta sala de juicio porque no quise poner dinero”, había dicho el cantante sobre el final de la audiencia ante el juez Ignacio Racca, que encabeza el Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes.

Luego, agregó: “Estoy muy enojado por esta situación, por haber llegado hasta acá y tener que hacer estas cosas”. Por el hecho, Valenzuela pasó varias semanas detenido en la DDI de Quilmes. Además, cuestionó a los representantes de la querella. “Salvo el señor fiscal, quien me parece una persona honorable que hace bien su trabajo y nos ha dado un discurso conmovedor -si fuera así verídico-, las personas que están enfrente de mí me parece que tienen una imaginación de director de cine o de niño mentiroso”, señaló L-Gante. Finalmente, arremetió: “No me creo Dios, pero sí creo mucho en Dios y se me hace muy desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales y quieren hablar de leyes y justicia”.