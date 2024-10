Juicio contra L-Gante: este lunes se conoce el veredicto contra el músico

“Soy una persona inocente y estoy en esta sala de juicio porque no quise poner dinero”, señaló L-Gante

Este lunes a las 12 en los tribunales de la ciudad de Mercedes, se conocerá el veredicto contra el famoso cantante Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante. Está imputado por amenazas, daño y privación de libertad.

El pasado 18 de octubre se desarrollaron los alegatos y fue allí donde la fiscalía solicitó 7 años de prisión tras considerarlo culpable de los tres delitos mencionados. Por su parte, la defensa pidió la absolución del músico.

“Soy una persona inocente y estoy en esta sala de juicio porque no quise poner dinero”, dijo el cantante sobre el final de la audiencia ante el juez Ignacio Racca, del Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes.

Y agregó: “Estoy muy enojado por esta situación, por haber llegado hasta acá y tener que hacer estas cosas”.

El músico está imputado por amenazas, daño y privación de libertad

Además, cuestionó a los representantes de la querella. “Salvo el señor fiscal, quien me parece una persona honorable que hace bien su trabajo y nos ha dado un discurso conmovedor -si fuera así verídico-, las personas que están enfrente de mí me parece que tienen una imaginación de director de cine o de niño mentiroso”, señaló L-Gante.

Y arremetió: “No me creo Dios, pero sí creo mucho en Dios y se me hace muy desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales y quieren hablar de leyes y justicia”.

"No recurre a la Justicia, intenta solucionar las cosas a su modo, y su modo está fuera de la ley”, subrayó Adrián Landini sobre su alegato. Crédito: Candela Teicheira

En tanto, el fiscal del caso Adrián Landini reprochó a L-Gante y a su entorno por “la forma en la que lamentablemente se comportan en la vida”, pretendiendo solucionar los conflictos sin cumplir las reglas de convivencia establecidas en el Código Penal.

“Valenzuela es una persona conocida y tiene poder. Así se ha manejado. Estas actitudes la hemos visto a lo largo de todo el desarrollo del debate. No recurre a la Justicia, intenta solucionar las cosas a su modo, y su modo está fuera de la ley”, subrayó.

A su turno, las querellas pidieron ocho y tres años de prisión efectiva, mientras que la defensa solicitó la absolución.

Entre los delitos que enfrenta, L-Gante también fue imputado por privación ilegítima de la libertad, cuya causa comenzó tras una denuncia de dos empleados municipales.

Ambos lo acusaron de haberlos subido a su vehículo a la fuerza y amenazarlos a punta de pistola, después de que varios de sus amigos -que se hacen llamar “La Mafilia”- fueran demorados por haber participado de una discusión con otro grupo a la salida de un boliche de la zona oeste del Conurbano.

"Me parece que tienen una imaginación de director de cine o de niño mentiroso”, dijo el músico cuestionando a la querella

A pesar de que el cantante no estuvo involucrado en el enfrentamiento entre las bandas, los testimonios recogidos por los investigadores señalaron que L-Gante, tras ser notificado del conflicto, buscó a Darío Gastón T., que también era vecino del barrio Bicentenario de General Rodríguez.

Según la acusación, “el músico tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se lo llevó”.

En la reconstrucción inicial, el músico supuestamente también había hecho lo propio con Rosa Catalina P., la otra denunciante.

Sin embargo, posteriormente la mujer se retractó de sus dichos y aseguró no haberse sentido ni privada de su libertad ni amenazada en ningún momento, por lo que su caso particular no prosperó. Lo concreto para la fiscalía es que el cantante retuvo a Darío T. por unos 20 minutos dentro de su BMW, mientras lo amenazaba.

Asimismo, Landini, al solicitar la pena de 7 años para el músico, solicitó al juez que tuviera en cuenta “la relación de amistad” de la familia del denunciante con el músico. “Eso, creo, agrava la situación de los hechos. Porque esto se arreglaba charlando y no de la forma en que Valenzuela lo hizo”, consideró el fiscal.