Cata de Elía anunció un momento muy especial en su vida: “Estoy esperando gemelas, se van a llamar Margarita y Matilde”

La periodista Cata De Elía estaba a punto de despedirse del día de trabajo en el canal A24 y lo que parecía una transmisión rutinaria pronto se convirtió en un episodio memorable para los televidentes, cuando Facundo Pastor, anunció el embarazo de su compañera. Pero la sorpresa no se limitaba a un solo anuncio. Fue entonces cuando la periodista, sin cambiar su tono relajado, reveló que esperaba gemelas. En medio de la emoción del momento, lanzó: “Se vienen gemelitas”, dejando al equipo ya los televidentes aún más sorprendidos.

La noticia aumentó la intensidad del festejo, y el ambiente de la transmisión se volvió aún más cálido. Facundo no perdió la oportunidad de bromear y, en tono de complicidad, le preguntó a Cata si tenía algún antojo especial, añadiendo más humor al ya divertido intercambio. “Bueno, nos tenés que decir bien con qué te mimamos. Tenés algún antojo”, comentó Facundo, generando risas. Aprovechando el momento, Cata respondió en tono pícaro y cómico, haciendo referencia a los cambios en su apetito y dejando entrever algunos detalles de su vida cotidiana. “Tengo empanadas para.... ¿Vieron que comían empanadas? ¿Empanadas y no se dan cuenta?”, explicó, recordando cómo había aumentado su consumo de comida sin que nadie pareciera notarlo.

Cata de Elía está embarazada de gemelas

La broma fue aún más lejos cuando agregó: “¿Tenés el tacho de helado ahí abajo todavía? “Hace tres meses que no paro de comer porque son dos”, confesó Cata, desatando una ola de aplausos y risas de todos en el set. La revelación se convirtió en un momento inolvidable y reflejó la cercanía de ambos periodistas, quienes mantuvieron el tono distendido.

Cata explicó a Teleshow que su embarazo es de riesgo debido a que las gemelas comparten la misma placenta, y por eso que requiere controles médicos frecuentes. “No doy más de felicidad...se van a llamar Margarita y Matilde. Es un embarazo de riesgo porque es gemelar y comparten placenta, por eso me tengo que hacer estudios en forma permanente. Este embarazo llegó en un momento inesperado, después de años de intentos en el pasado, y obviamente no dieron resultado. Busqué años con otra pareja con tratamientos, y acá se dio de forma sorpresiva a un mes de conocer a Nico, mi novio que es de mi misma edad, tenemos 40 años y estoy embarazada de tres meses.” destacó la periodista.

Cata De Elía está embarazada de tres meses y de gemelas

La historia de amor y la llegada de gemelas

Cata De Elía se explayó aún más en sus redes sociales, en un posteo donde escribió: Lo que ven de mí en las redes, la radio o la tele no cuenta toda la historia. Mis últimos cuatro años han sido muy duros. Algunas cosas se hicieron públicas, como la muerte de mi amigo, otras prefiero guardarlas en mi intimidad, y les agradezco el respeto por eso. Llegué a un punto en el que me daba igual si despertaba viva. Seguí con mis actividades pero estaba toda celeste, invadida por tristeza, como en “Intensamente”. Luché en silencio, con la ayuda de terapeutas, amigas del alma, y maquillaje. Pero, un día, empecé a sanar traumas y a tener ganas de vivir la vida. Me liberé de muchas ideas sobre el matrimonio y la maternidad. Y como llevaba tiempo sola, acepté una oferta de una app de citas que me daba un mes gratis. Buscaba extranjeros para practicar inglés y no engancharme. Pero mi primera y única cita fue con @nicolasbeis ❤️. Hicimos match, salimos, nos enamoramos y…un mes después de conocernos, me enteré de que estaba embarazada. ¡De gemelas! No les puedo explicar lo que esto significa para mí. Soñé con ser mamá por años. Hice tratamientos, pasé por pinchazos, lágrimas, y cuando ya había dejado de buscarlo, cuando ya pensaba que no iba a pasar… pasó. Estar embarazada de estos dos milagros es lo más fuerte y lindo que me ha pasado, y le agradezco al universo cada día por esta oportunidad. A mis compañeros de trabajo y oyentes de @metro951: ahora ya saben por qué tantas mudanzas y “faltazos” por esas náuseas y vómitos que no me daban tregua. Estas dos bebitas ya se están haciendo notar, y solo pido que sigan creciendo y que nazcan sanas porque las deseo con todo mi corazón❤️concluyó el mensaje que dejó en su cuenta de Instagram.