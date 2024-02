Cata de Elía debuta en las mañanas de Metro: “Es un gran desafío en estos momentos”

Cata De Elía debuta en las mañanas de Metro

Cata De Elía es una de las comunicadoras más completas del país. Politóloga, conductora, escritora la periodista inició su año asumiendo un gran desafío profesional en las mañanas de una de las radios más escuchadas del país y en el horario que mayor audiencia tienen. El programa en cuestión se llama Gente de Bien, irá de 7 a 10 por la radio y el streaming de la Metro (95.1) a partir del próximo lunes 4 de marzo y es el gran motor de estas horas previas.

De Elía es licenciada en Ciencia Política y Gobierno, hizo una maestría en Políticas Públicas y otra en Periodismo. Con respecto a su carrera profesional, inició en los medios masivos como productora periodística en Telenoche por Canal 13 y luego llegó a TN. Es autora del libro Maten a Duarte , sobre la muerte del hermano de Eva Perón, y coautora de La cara injusta de la Justicia, trabajó en la Televisión Pública Española, y cubrió temas judiciales y políticos en algunos de los medios más destacados del país, como Infobae, Radio del Plata y en todos los canales de televisión abierta.

Con este recorrido sobre sus espaldas, cobra mayor relevancia este nuevo desafío en Metro, con algunos puntos en contacto con su experiencia laboral y otras experiencias que se anticipan inéditas. Va a desembarcar en la siempre exigente primera mañana y como conductora de un programa de actualidad, con la siempre difícil misión de informar, entretener y captar el humor popular para saber por dónde conviene ir cada día. En esta entrevista con Teleshow, Cata habla de este y sus otros trabajos, de sus nervios lógicos y de la importancia de formar un equipo y de sus deseos de trascender la grieta

Cata De Elía llega a la Metro para conducir la primera mañana

”Es mi debut en un horario tan competitivo y tan importante como lo es la primera mañana así que estoy muy contenta de que le den oportunidad a una mujer joven, porque la radio, al igual que la televisión, todavía cuando se habla de política y de noticias periodísticas está colmada por conductores y periodistas hombres. Entonces que Metro apueste por una mujer, está buenísimo”, asegura Catalina, feliz por la convocatoria y por la grilla que ofrece la radio en su formato tradicional y en streaming.

“Después de mí viene un programa conducido por Tamara Pettinato entonces me pone contenta que estén apostando a figuras femeninas”, reafirmó al respecto. Lueo de Gente de Bien será turno de Ella empezó con Vicky Garabal, Toma Durrieu y Fernando Balmayor acompañando a la panelista de Bendita.

Con ganas de que llegue el día, Cata revela los preparativos y anticipa la línea que buscará con el ciclo. “No voy a estar sola, es una mesa de cuatro. Analía Argento será la columnista política, va a estar Juan Tenenbaum como columnista de internacionales y de libros además de noticias de política económica y el humor va a estar a cargo de Flora Alkorta”, enumera, y destaca también a quienes la van a apuntalar detrás del aire: ”El equipo de producción está liderado por Ana Laura Pace que vuelve a su primer amor que es la primera mañana para hacer este producto que es un desafío también porque hoy es el horario más competitivo y la Metro vuelve a apostar a una primera mañana bien fuerte”, resume entusiasmada.

Pese a su juventud, Cata De Elía tiene un largo recorrido en radio, gráfica y televisión

Midiendo las palabras, la periodista analiza cómo se siente a nivel personal y profesional de cara al inicio del programa. “Por supuesto que me da nervios porque es algo que nunca hice y sé que me puedo equivocar, pero creo que el verdadero desafío va a estar en buscar una mirada diferente a todas las cosas que están pasando”, expresa.

En este sentido, destaca que, desde su mirada, transitamos “un momento muy difícil del país, de muchos cambios, de mucha incertidumbre también, entonces me parece que es el equipo idóneo para poder explicarlo”. Y cuenta con qué herramientas trabajará para analizarlo: “Queremos hacerlo de forma amorosa y sin gritar. Acompañar a la gente mientras se levanta y vive su mañana, pero tratando de no estar de ningún lado de la grieta. Me parece que ya hay un cansancio con tanto blanco y negro así que la apuesta del equipo también es tratar de bajar un cambio. Estamos a la altura y creo que lo vamos a lograr”.

Cabe destacar que además de su trabajo en Metro, Catalina se sumará a un nuevo segmento político de 18 a 20 por la pantalla de A24, seguirá con su ciclo Transición Energética los fines de semana por la misma señal y continuará con Cata de noticias, los sábados a las 17 en Radio con vos.

“Será un año de muchísimo trabajo pero estoy súper agradecida porque también para los periodistas es un momento difícil. Uno en Argentina ya no puede vivir de un solo trabajo y eso hace que estemos trabajando quizás más que en otros tiempos”, expresó la comunicadora y aclaró la situación actual con uno de sus programas más reconocidos: “Con respecto a Alta Voz no sabemos nada, están pasando repeticiones ahora pero no sabemos si volvemos o no. Es decir, estamos al aire pero sin noticias por parte de las autoridades nuevas de la TV Pública sobre qué va a pasar con nosotros”, concluyó respecto al ciclo vespertino que se emite por la señal estatal.