Lejos de Pampita y de la política, Roberto García Moritán dio inicio a una nueva etapa de su vida: “A mis bases”

Karina Iavícoli dio a conocer los detalles de la nueva vida de Roberto García Moritán (Video: Intrusos - América)

Tras su separación de Carolina Pampita Ardohain, con quien compartió cinco años de matrimonio y una hija en común, Ana, Roberto García Moritán decidió comenzar una nueva etapa en su vida. Además de su ruptura sentimental, dejó su cargo en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires en medio de acusaciones en su contra y, semanas más tarde, se internó en el Centro Adventista Puiggari, en Entre Ríos. A poco tiempo de su ingreso, la panelista Karina Iavícoli relató detalles de su situación en la emisión de Intrusos (América).

Este viernes por la tarde, la periodista explicó que se comunicó directamente con él para saber cómo se encontraba tras su paso por la clínica. “La palabra más buscada, obviamente. Siempre hay que ir a la fuente y está buenísimo cuando el protagonista responde”, comentó Iavícoli. Luego explicó cómo se originó el interés: “Después de ir en paralelo con el nuevo romance de Pampita y Martín Pepa, dijimos: ‘¿Qué fue de la vida del que fue su exmarido?’”. En cuanto a su estado de salud y tratamiento, García Moritán le confirmó: “Ya tengo el alta. Me siento muy bien”. Por su parte, la integrante del equipo de Flor de la V comentó: “Él entiende que está recuperado”.

Además, Roberto le comentó a la panelista cuáles serán sus siguientes pasos por tomar. “Tengo muchas propuestas concretas, pero ya me estoy decidiendo por una importante compañía como su director y vuelvo al ruedo con todo a lo privado y a mis bases’”, señaló el economista. A su vez, la periodista afirmó que Moritán seguirá participando en la ONG Asociar, de la cual Pampita es madrina, ya que mantiene un rol activo en la organización: “Él va a seguir al pie del cañón como director”. En cambio, no hizo declaraciones sobre su vida personal: “Sobre ese tema, él prefirió volver a referirse a su salud, que estaba bien y que tiene trabajo, pero sobre ella (por Pampita), no”.

El empresario gastronómico en su paso por la clínica de Entre Ríos (LAM - América)

Ante sus palabras, Marcela Tauro aprovechó a consultarle si García Moritán estaba solo actualmente, a lo que ella respondió: “Sí. En especial por la manera en la que estuvimos charlando y contestó. Lo noto distinto. Antes, estaba distante, casi enojado, pero ahora siento que, gracias al tratamiento, cambió”.

Por su parte, Guido Záffora añadió que, al terminar su internación, García Moritán regresó a un departamento temporario que alquiló por un mes: “Está buscando dónde establecerse”. Ante su ruptura con Ardohain, el empresario se vio obligado a abandonar el hogar que compartían, por lo que no tuvo tiempo de resolver ese inconveniente. En sintonía con las palabras del periodista, Karina acotó: “Ese tema no llegó a manos de sus abogados. El diálogo que tiene con Pampita es escaso. Me contaron que ella es muy flexible. Si él puede y va a ver a Anita, se hace. No pone trabas”.

Ángel de Brito dio a conocer la internación de Roberto García Moritán en un centro de vida sana para priorizar su salud (Video: LAM - América)

Cabe recordar que la internación a la clínica tomó bastante por sorpresa al mundo del espectáculo y a la esfera de la política. Esta decisión fue confirmada por el conductor de LAM (América), Ángel de Brito, donde mostraron imágenes del economista en actividades del centro.

Si bien los motivos detrás de este ingreso no fueron esclarecidos en su totalidad, todo indicaría que buscó alejarse del ámbito mediático luego de convertirse en el centro de atención de los medios. En este lugar, el economista no solo tenía la posibilidad de acceder a una combinación de terapias tradicionales como físicas y espirituales, sino también a diferentes actividades que le iban a permitir dejar el estrés atrás y volver completamente renovado.