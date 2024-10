Pampita habló de los rumores de romance con Martín Pepa: “Me doy todos los permisos”

Pampita habló sobre los rumores de romance con Martín Pepa (Video: LAM, América)

Tras la escandalosa y mediática separación de Roberto García Moritán, ocurrida hace apenas unas semanas, se comenzó a especular con que Carolina Pampita Ardohain habría iniciado una nueva historia amorosa. Esta semana fue invitada por el polista Martín Pepa a una gala en el Teatro Colón, en el que la banda de jazz Escalandrum le rindió homenaje a Ástor Piazzolla. Al trascender este hecho, se empezaron a disparar los rumores de romance.

Así las cosas, la modelo fue abordada por un movilero de LAM (América) y habló sobre esta cuestión. “Estoy trabajando mucho por suerte, me encanta. Hay muchas cosas, muchos viajes, también. Estuve en Chile la semana pasada... Estoy disfrutando de un momento profesional que, siempre en estas fechas, es bastante más movido”, comenzó diciendo.

“Estoy acostumbrada, sé cómo son las cosas, así que no me quejo de nada”, respondió luego de que el notero del programa que conduce Ángel de Brito le preguntara directamente por su vínculo con Pepa. “Lo dije creo que ayer, que voy a salir a comer, voy a ir al cine, voy a ir a bailar, voy a disfrutar con amigos. Como que es un momento para pasarla bien y me doy todos los permisos. No tengo que estar dando explicaciones porque me parece que es una época que una puede salir. Me invita un montón de gente, muchos amigos me quieren acompañar, quieren que haga cosas, que salga de mi casa, que la pase bien. Y no tengo por qué no hacerlo”, agregó a continuación.

“Yo tengo ganas de estar así como estoy hoy, enfocada en mi familia, en mi trabajo. Y que me vengan cosas lindas a la vida, todo lo que me haga bien no voy a tener prejuicios, lo voy a disfrutar. Y no me va a importar tampoco lo que diga la gente, porque no puedo andar viviendo mi vida para quedar bien”, dijo después, con su sonrisa inmodificable.

Martin Pepa y Pampita: ¿nace un nuevo amor?

“Peor es quedarme en mi casa y no poder ni siquiera salir a comer o ni siquiera poder ir al teatro. No me quiero perder la vida pensando: ‘Uy. ¿qué van a decir?’. No pienso de esa manera, nunca lo he hecho, siempre he sido totalmente libre en mis decisiones”, dijo a continuación.

“Mis hijos entran y salen de la casa y se ponen re nerviosos. Y yo quería que volvieran a la rutina normal de salir y entrar para ir al cole. Y se estaba complicando un poco. Como siempre estoy trabajando, me pueden encontrar en mi lugar de trabajo, que me parece que es más cómodo para mi familia”, dijo con respecto al asedio de la prensa que recibió en las últimas semanas tras la separación de García Moritán.

Si bien no quiso haber acerca de cómo están las cosas con su exmarido, de quien trascendió que está en una clínica de rehabilitación ubicada en la provincia de Entre Ríos, dijo estar muy pendiente de los movimientos de su gran familia ensamblada. “Siempre tratamos de que estén muy bien los chicos, como tiene que ser. Son nuestra prioridad absoluta. Hay muchos compromisos en el año, en los que tenemos que estar todos, y ellos no tienen por qué vivirlo distinto que el resto de sus compañeros de colegio”, dijo Pampita.

Pampita hablo sobre los rumores de un nuevo romance

Tampoco quiso opinar del desempeño de Benjamín Vicuña en la conducción de los Martín Fierro del Cine y Series (”No lo vi, no lo pude ver todavía, me voy a buscar un video porque me lo están preguntando”) ni de si conoció ya a su actual novia. “No voy a dar detalles. Hay ciertas cosas que son íntimas de la familia”, cerró.

“¿Te parece buen mozo Martín Pepa?”, fue la última pregunta del cronista. Tras unos largos segundos de silencio, en los que simplemente sonrió, dijo: “No, no voy a contestar eso”.