Política

Tras el fallo de YPF, Adorni se mostró con Milei, convocó a la mesa política y dará una nueva conferencia

En medio de los rumores de salida, el jefe de Gabinete escoltó a Javier y Karina Milei en un acto de gestión. La ultraactividad como respuesta y la necesidad de pasar la página

Guardar
Manuel Adorni sonríe detrás de un atril con dos micrófonos, sosteniendo papeles, con la bandera argentina y el logo de Casa Rosada al fondo
Manuel Adorni dará otra conferencia de prensa (Presidencia)

El fallo de la justicia de Estados Unidos que anuló la condena por el caso YPF le dio aire al Gobierno, que transcurría una seguidilla de días complejos en los que aunaba esfuerzos para blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en la polémica por los viajes y las presuntas propiedades que no estarían declaradas en su declaración jurada.

Minutos después de la resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que invalida la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska y la orden de un resarcimiento multimillonario por la expropiación de la petrolera durante el kirchnerismo, Adorni convocó para la próxima semana a una nueva reunión de mesa política, según confirmó a Infobae una fuente oficial, que aclaró que hay intenciones de que sea el lunes, pero que podría darse el martes, y se prepara para volver a brindar otra conferencia de prensa el próximo miércoles con la idea de destacar el suceso y retomar la agenda pública.

Pasados los golpes internos a raíz de las nuevas filtraciones, y luego de haber planteado que daría las explicaciones necesarias en el marco de la causa judicial, el ministro coordinador se plegó a la voluntad del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes se mostraron firmes en su respaldo. Detrás de esa directiva se encolumnó el Gabinete completo.

En medio de los nuevos movimientos en la causa, marcada por las declaraciones del piloto y bróker de vuelos, Agustín Issin, y su empleada, la secretaria Vanesa Tossi, los Milei volvieron a mostrarse este mediodía escoltados por el funcionario en una actividad coordinada por Sandra Pettovello.

La justicia de los Estados Unidos anuló la condena contra la Argentina por el caso YPF
El jefe de Gabinete junto a Javier y Karina Milei, Sandra Pettovello y Horacio Marín, presidente de YPF

Allí, además de incluirlo en la foto de celebración con el titular de YPF, Horacio Marín, el mandatario comparó la situación del funcionario con la de la ministra de Capital Humano, a la que la definió como la más “torpedeada, cuestionada, operada, ensuciada por los ensobrados medios de comunicación corruptos”. Ante la mirada atenta del ministro coordinador, el mandatario expresó entre risas: “Así es que, Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias”.

Con un nuevo tema de impacto en agenda, y luego de haber intentado retomar la agenda con reuniones individuales con ministros, que dejó varios retratos de apoyo, entre los que destacó el de Patricia Bullrich, Manuel Adorni se prepara para imprimir celeridad a la agenda legislativa y dar normal curso a la gestión.

Para eso, entre lunes y martes, horario a definir, en medio de otra semana corta, el jefe de Gabinete tiene intenciones de volver a recibir en sus oficinas a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); Patricia Bullrich y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; al armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; al asesor presidencial, Santiago Caputo; y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Todo, bajo la supervisión de Karina Milei, de las más fervorosas resistentes a su salida.

La idea del nucleo duro es comenzar a debatir la segunda tanda de proyectos que enviarán y acordar los lineamientos del proyecto de reforma política que, por estas horas, aún cuenta con algunos aspectos por definir. Y de esta forma, pasar finalmente la página de la polémica.

Santiago Caputo - Manuel Adorni
Manuel Adorni junto al asesor presidencial Santiago Caputo

Luego de haber ajustado con Santiago Caputo el tono de la línea comunicacional, el exvocero tiene previsto volver a mostrarse frente a las cámaras para responder nuevas preguntas de los periodistas acreditados el próximo miércoles. Además, intentará sintetizar las principales urgencias de los ministerios para avanzar en el diseño de los proyectos de ley que enviará el Poder Ejecutivo para construir el año “más reformista de la historia”.

En Balcarce 50 le bajaban el precio al impacto judicial de la causa y aseguran que la presentación de la declaración jurada que tendrá lugar el 30 de mayo aclarará el panorama. "No hay ninguna preocupación real por la investigación”, importante fuente con acceso al despacho presidencial. “Están haciendo un circo al pedo”, se expidió otro estrecho colaborador de Milei.

Temas Relacionados

YPFManuel AdorniGobiernoJavier MileiKarina MileiÚltimas Noticias

Últimas Noticias

EEUU celebró la decisión argentina de declarar organización terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación

Así lo comunicó oficialmente la embajada del país norteamericano en el país por medio de sus redes sociales

EEUU celebró la decisión argentina de declarar organización terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación

Kicillof le respondió a Milei tras el fallo por YPF: “Me parece lamentable, él defendía a los buitres”

El gobernador aseguró en Infobae en Vivo que la sentencia en los Estados Unidos reafirma que la expropiación realizada durante su gestión como ministro de Economía se ajustó a derecho y destacó esa medida le permite hoy a la Argentina tener el control de Vaca Muerta

Kicillof le respondió a Milei tras el fallo por YPF: “Me parece lamentable, él defendía a los buitres”

Javier Milei hablará esta noche en cadena nacional

Se espera que el mandatario haga referencia al fallo de la Justicia de Estados Unidos, que anuló la condena por el caso YPF. Comenzará antes del partido de la Selección Argentina

Javier Milei hablará esta noche en cadena nacional

Cristina Kirchner y Kicillof también celebraron el fallo por YPF y contestaron las críticas de Milei: “El juicio era absurdo”

La exmandaria se expresó a través de sus redes y destacó que estatizar la empresa petrolera “se hizo conforme a derecho”. El gobernador bonaerense, a su vez, señaló que el Presidente tiene “que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitres”

Cristina Kirchner y Kicillof también celebraron el fallo por YPF y contestaron las críticas de Milei: “El juicio era absurdo”

Caso Libra: los audios de Novelli que mencionan pagos a Milei en medio de la campaña presidencial

Los mensajes fueron recuperados por la Justicia del celular y muestran cómo se coordinó la entrega personal de dinero en efectivo al entonces candidato. Los archivos revelan pagos de USD 2.000 para el presidente y de USD 4.000 para su hermana

Caso Libra: los audios de Novelli que mencionan pagos a Milei en medio de la campaña presidencial
DEPORTES
La emotiva carta de Joaquín Panichelli tras sufrir una grave lesión que lo sacó del Mundial 2026: “Esto no se lo merece nadie”

La emotiva carta de Joaquín Panichelli tras sufrir una grave lesión que lo sacó del Mundial 2026: “Esto no se lo merece nadie”

El gesto inesperado del capitán de Nueva Caledonia ante Jamaica que se viralizó en redes: la llamativa reacción del arquero

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

Fin de una era: el entrenador que se despidió a sí mismo tras 44 años en el cargo

TELESHOW
Conflicto y acusaciones cruzadas entre Pincoya y Luana Fernández sacudieron la convivencia en Gran Hermano

Conflicto y acusaciones cruzadas entre Pincoya y Luana Fernández sacudieron la convivencia en Gran Hermano

Adrián Suar y Araceli González cara a cara en el juzgado: los motivos

Quién es María Irigaray, la novia de Darío Lopilato que representa a La Plata en el concurso Miss Universo Argentina

La reacción de Pampita a los dichos de Roberto García Moritán sobre la separación: “Yo estoy en pareja”

Revelan la charla que tuvieron Duki y Emilia Mernes antes de hablar por primera vez del escándalo con Tini Stoessel

INFOBAE AMÉRICA

Inauguró la Librería Feltrinelli en Montevideo: cómo pensar la cultura en tiempos de cambio

Inauguró la Librería Feltrinelli en Montevideo: cómo pensar la cultura en tiempos de cambio

Cuál es el mecanismo oculto que explica por qué algunas plantas sobreviven a la sequía y otras no

Más de 9,5 millones de toneladas de sargazo invaden playas de Florida y el Caribe en marzo en pleno Spring Break

Panamá presenta balance ambiental con avances técnicos y tareas pendientes

¿Demasiada libertad? El temor de Platón a que la democracia se convierta en su peor enemiga