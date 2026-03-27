Tras el fallo de YPF, Adorni se mostró con Milei, convocó a la mesa política y dará una nueva conferencia

Manuel Adorni dará otra conferencia de prensa (Presidencia)

El fallo de la justicia de Estados Unidos que anuló la condena por el caso YPF le dio aire al Gobierno, que transcurría una seguidilla de días complejos en los que aunaba esfuerzos para blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en la polémica por los viajes y las presuntas propiedades que no estarían declaradas en su declaración jurada.

Minutos después de la resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que invalida la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska y la orden de un resarcimiento multimillonario por la expropiación de la petrolera durante el kirchnerismo, Adorni convocó para la próxima semana a una nueva reunión de mesa política, según confirmó a Infobae una fuente oficial, que aclaró que hay intenciones de que sea el lunes, pero que podría darse el martes, y se prepara para volver a brindar otra conferencia de prensa el próximo miércoles con la idea de destacar el suceso y retomar la agenda pública.

Pasados los golpes internos a raíz de las nuevas filtraciones, y luego de haber planteado que daría las explicaciones necesarias en el marco de la causa judicial, el ministro coordinador se plegó a la voluntad del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes se mostraron firmes en su respaldo. Detrás de esa directiva se encolumnó el Gabinete completo.

En medio de los nuevos movimientos en la causa, marcada por las declaraciones del piloto y bróker de vuelos, Agustín Issin, y su empleada, la secretaria Vanesa Tossi, los Milei volvieron a mostrarse este mediodía escoltados por el funcionario en una actividad coordinada por Sandra Pettovello.

El jefe de Gabinete junto a Javier y Karina Milei, Sandra Pettovello y Horacio Marín, presidente de YPF

Allí, además de incluirlo en la foto de celebración con el titular de YPF, Horacio Marín, el mandatario comparó la situación del funcionario con la de la ministra de Capital Humano, a la que la definió como la más “torpedeada, cuestionada, operada, ensuciada por los ensobrados medios de comunicación corruptos”. Ante la mirada atenta del ministro coordinador, el mandatario expresó entre risas: “Así es que, Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias”.

Con un nuevo tema de impacto en agenda, y luego de haber intentado retomar la agenda con reuniones individuales con ministros, que dejó varios retratos de apoyo, entre los que destacó el de Patricia Bullrich, Manuel Adorni se prepara para imprimir celeridad a la agenda legislativa y dar normal curso a la gestión.

Para eso, entre lunes y martes, horario a definir, en medio de otra semana corta, el jefe de Gabinete tiene intenciones de volver a recibir en sus oficinas a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); Patricia Bullrich y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; al armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; al asesor presidencial, Santiago Caputo; y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Todo, bajo la supervisión de Karina Milei, de las más fervorosas resistentes a su salida.

La idea del nucleo duro es comenzar a debatir la segunda tanda de proyectos que enviarán y acordar los lineamientos del proyecto de reforma política que, por estas horas, aún cuenta con algunos aspectos por definir. Y de esta forma, pasar finalmente la página de la polémica.

Manuel Adorni junto al asesor presidencial Santiago Caputo

Luego de haber ajustado con Santiago Caputo el tono de la línea comunicacional, el exvocero tiene previsto volver a mostrarse frente a las cámaras para responder nuevas preguntas de los periodistas acreditados el próximo miércoles. Además, intentará sintetizar las principales urgencias de los ministerios para avanzar en el diseño de los proyectos de ley que enviará el Poder Ejecutivo para construir el año “más reformista de la historia”.

En Balcarce 50 le bajaban el precio al impacto judicial de la causa y aseguran que la presentación de la declaración jurada que tendrá lugar el 30 de mayo aclarará el panorama. "No hay ninguna preocupación real por la investigación”, importante fuente con acceso al despacho presidencial. “Están haciendo un circo al pedo”, se expidió otro estrecho colaborador de Milei.