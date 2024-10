Sabrina Rojas y el osado look con el que salió al aire: “No puedo moverme mucho”

El jugado look que eligió Sabrina para salir al aire (Video/América)

El pasado miércoles por la noche, en el programa Pasó en América (América) que conduce junto a Augusto Tartu Tartúfoli, la actriz y conductora Sabrina Rojas captó la atención de los televidentes y de sus compañeros de trabajo con un look jugado que rápidamente dio que hablar.

Conocida por sus atrevidas elecciones de vestuario, tanto en la televisión como en sus redes sociales, Sabrina salió al aire con un conjunto que se destacó por su audacia y elegancia: un top sin corpiño, una pollera con un tajo desde la pelvis hasta los tobillos y un par de botas bucaneras, todo en color negro. A pocos segundos del inicio del ciclo, la exmujer de Luciano Castro lanzó una frase que dejó en claro lo atrevido de su elección: “No me puedo mover mucho”.

Pero no quedó ahí: segundos después, la conductora hizo una revelación aún más inesperada y confesó que no llevaba ropa interior, lo que provocó una reacción inmediata y divertida entre sus colegas. “Estoy jugada, no sé si se aprecia en cámara cómo se ve realmente, pero es como que acá a todos les da miedo hablarme. Miran para otro lado cuando les hablo”, dijo Sabrina entre risas. Su compañero de piso continuó la broma, diciendo: “Tengo lentes de rayos X… Sabrina no tiene ropa interior. ¡Vamos Boca!”, dijo Tartu, lo que desató aún más risas en el estudio.

Lejos de evadir la situación, Rojas explicó el motivo detrás de su atrevida decisión: “No, no sé si contarlo, pero este vestuario es para estar sin ropa interior”, admitió, generando una nueva ola de comentarios. Siempre con humor, Tartu redobló la apuesta: “Está depilada al 100 por ciento”, a lo que Sabrina respondió: “Sí, siempre”. Para cerrar la divertida conversación, la actriz tranquilizó a todos diciendo que llevaba “un conchero”, asegurando que “está todo controlado”.

El osado look de Sabrina Rojas que dejó sin palabras a sus compañeros de programa (Instagram)

Semanas atrás y en el mismo ciclo que conduce, Rojas fue protagonista de una anécdota desopilante. A raíz de la detención de un funcionario municipal de Córdoba por robar jamón crudo y atún en un supermercado, confesó que ella también se quiso llevar algo sin pagar de un negocio y que en ese momento había sido descubierta. Las palabras de la expareja de Luciano Castro fueron al aire de Pasó en América y luego de emitir el informe, el co-conductor Augusto Tartúfoli preguntó: “En el reality de Sabri, ¿hay un robo o no?”. Su compañera recordó el hurto que cometió muchos años atrás, durante su infancia.

“Es más, mi mamá se debe estar enterando ahora, creo que nunca lo supo. Mamá me reta a veces porque cuento cosas que no debería”, comenzó la modelo. “Una vez, en Casa Tía, que creo que ya no existe más, yo tendría 12 años y ya era coqueta de chiquita... Y me robé unos brillitos de labios”, reveló en el programa que se emite por la pantalla de América.

Sabrina Rojas recordó el día en que robó en un supermercado y la descubrieron

“Pero me salió como el funcionario porque me agarraron”, se lamentó Rojas. “¿Te estaban mirando por las cámaras?”, le preguntó su compañero de ciclo. “¡Evidentemente! Cuando iba a salir, me dijeron: ‘¿Qué tiene en los bolsillos?’”, dijo Sabrina al acordarse de la escena en la que fue descubierta. “Empecé a llorar y confesé enseguida: ‘Sí, robé’. Me lo hicieron pagar. Después no tuve plata para el bondi y tuve que volverme caminando. ¡Un papelón!”, agregó entre muchas risas.

Pese al mal momento, la experiencia la marcó. “Ahí dije: ‘Nunca más’. Y no robé nunca más nada. Ni una naranja después. Se ve que soy como este señor, no soy buena”, cerró su relato Rojas entre más risas.