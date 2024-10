Julieta Poggio sorprendió a sus fans al mostrar imágenes inéditas de su infancia

La actriz decidió desbloquear recuerdos de su niñez y de su relación con su familia

Desde su aparición en la casa de Gran Hermano (Telefe), Julieta Poggio supo ganarse un lugar en el mundo del espectáculo gracias al inicio de su proyecto musical y de sus romances con Marcos Ginocchio o Fran Stoessel. Así, consolidada como una de las nuevas figuras, la modelo acostumbra a compartir el día a día de su vida en sus redes sociales. En ese sentido, aprovechando el cumpleaños de una amiga, la joven sorprendió a sus fans al publicar en redes sociales fotos inéditas de su infancia.

La imagen de Julieta Poggio junto a su hermana (Foto: Instagram)

La primera imagen Julieta Poggio para mostrar los recuerdos de su infancia (Foto: Instagram)

En un acto lleno de nostalgia, la influencer decidió desbloquear recuerdos de su niñez y de su relación con su familia, especialmente con su hermana Lola Poggio. En las publicaciones, la exparticipante del reality mostró cómo posaba en los castings, su actuación en diversas obras y el inicio de su pasión temprana por la actuación. “Hoy abrí el cajón de los recuerdos y estoy para desbloquear algunos, prepárense”, dijo la actriz para dar inicio al repaso de fotos”.

La actriz recordó su infancia con diversas fotos (Foto: Instagram)

Julieta Poggio bromeó sobre sus looks en sus primeros castings (Foto: Instagram)

En una de las primeras imágenes, se ve cómo Julieta representaba una obra de Romeo y Julieta, remarcando cómo el arte siempre estuvo presente en su vida desde pequeña. Otra foto que llamó la atención fue un collage donde aparece con famosos actores argentinos como Federico Bal, Lali Espósito y Nicolás Vázquez, evidenciando cómo desde niña ya estaba rodeada de figuras del espectáculo. En el pie de foto, con humor, tituló la imagen “Choluleando”, una forma divertida de expresar su admiración por esas personalidades.

Las imágenes que compartió Julieta Poggio en redes sociales (Foto: Instagram)

Poggio mostró su interpretación en Romeo y Julieta (Foto: Instagram)

Uno de los momentos más emotivos que compartió fue una imagen junto a su hermana menor. Con una sonrisa radiante y su característico flequillo, ella sostenía a su hermanita que era solo un bebé en ese momento. A modo de descripción de la foto, Julieta bromeó sobre cómo, de niñas, tenían rasgos físicos muy distintos: “¿Éramos hermanas al final? No entiendo”. Este comentario refleja la cercanía y el cariño que tienen, a la vez que destaca la belleza de los recuerdos compartidos entre hermanas. En otra de las publicaciones, Poggio aparece vestida con un traje azul, interpretando a Julieta en una obra escolar. La escena destacaba por el brillo en su rostro, que muestra su amor por el escenario desde temprana edad.

Julieta Poggio sorprendió a sus fans al compartir imágenes de sus primeros trabajos (Foto: Instagram)

Julieta Poggio compartió imágenes íntimas de su infancia y adolescencia (Foto: Instagram)

En su recorrido por su infancia, la intérprete de “Zoom, acércate más” mostró cómo daba sus primeros pasos mientras estaba vestida de manera casual, con una camiseta blanca y shorts verdes. La escena reflejaba la felicidad y espontaneidad de la infancia. Ya un poco más crecida, la exparticipante del reality vestía un conjunto de camuflaje con medias negras, recostada sobre un collage de revistas. El look reflejaba una faceta más estilizada de su juventud, y ella misma añadió la frase: “Te digo que me copa el look eh”, evidenciando su gusto por la moda desde pequeña.

Julieta Poggio bromeó sobre sus fotos en su adolescencia (Foto: Instagram)

Julieta Poggio compartió imágenes de sus encuentros con diversas figuras en su infancia (Foto: Instagram)

Otro de los momentos que compartió la exGran Hermano retrataba su vida a los once años. En la misma, la actriz posaba con una actitud madura. “Esta era mi foto de más chamuyo a los 11”, escribió la joven. En la siguiente story, la modelo hizo un collage de diferentes momentos de su infancia, donde ya posaba como una pequeña modelo. “Always diva”, escribió Poggio al describir las imágenes de sus producciones más caseras y otras más elaboradas.

Julieta Poggio bromeó sobre su postura a los 11 años de edad (Foto: Instagram)

La modelo mostró sus primeros pasos en el mundo del espectáculo (Foto: Instagram)

Julieta Poggio compartió fotos de sus primeras salidas a boliches (Foto: Instagram)

En otra de las publicaciones, Julieta aparecía disfrazada de princesa y aclaró que esas eran las imágenes que su madre enviaba a los castings. “La foto que mandaba mi mamá para los castings. El corte de flequillo claramente me lo había hecho yo”, agregó con humor la influencer.