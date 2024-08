Julieta Poggio confesó que tuvo un romance con Fran Stoessel: “Es hermoso”

Juli Poggio no se guardó nada y confesó su romance con Fran Steossel (Video: Bondi Live)

Juli Poggio se volvió conocida luego de su paso por la casa de Gran Hermano (Telefe) y poco a poco se fue consolidando como una estrella en ascenso. En ese marco, la joven protagonizó una obra de teatro en la calle Corrientes (Coqueluche), se convirtió en la “cara” de importantes marcas y hasta se ganó un lugar como panelista en la televisión. Luego de su separación, se la vinculó sentimentalmente con Marcos Ginocchio, con el que tuvo una breve relación, y tras unos meses de soltería los rumores indicaban que había comenzado una apasionada relación con Fran Stoessel, el hermano de Tini.

Durante mucho tiempo, Poggio decidió guardar silencio respecto a este vínculo, pero en el canal de streaming de Ángel de Brito eligió terminar los rumores, hablar al respecto y hasta dar algunos detalles de lo que sucedió entre ellos. A la dupla se la vio muy cercana durante el verano, compartiendo salidas con amigos, pero en ese momento ninguno de los dos quiso etiquetar lo que estaba sucediendo.

Tini Stoessel y su hermano Fran (@franstoessell)

La joven fue como invitada a #Ángel Responde (Bondi) y habló acerca de este corto romance. Tras recibirla, el conductor de LAM (América) fue directamente al hueso, le preguntó sin rodeos sobre el tema y ella fue completamente honesta. “Sí, hay veces que lo negué”, dijo a modo de respuesta, haciendo referencia a su declaración de que eran solo amigos y estaba acostumbrándose a la soltería.

Rápidamente, la producción de Ángel puso una foto del joven productor y no logró contenerse al verlo en la pantalla. “Es hermoso, es muy lindo ese chico, por favor”, lanzó sin dudarlo ni un segundo y explicó las razones detrás de este enamoramiento fugaz. “Es un caballero, te pasa a buscar, me va a matar la novia”, cerró Julieta el tema y De Brito no hizo más preguntas.

Julieta Poggio reveló que tuvo un breve romance con Fran Stoessel

Si bien en su momento ambas partes decidieron no dar declaraciones, el breve romance existió. Actualmente, tanto la exGran Hermano como el productor se encuentran en pareja. Ella tiene una relación abierta con Fabri Maida, del que asegura estar muy enamorada y contenta, y él con una joven llamada Nazarena Obrecht, una influencer. Los cuatro se muestran enamorados en sus redes sociales y comparten los tiernos momentos que viven a lo largo de sus respectivas relaciones.

En el mismo programa, la exconcursante de Gran Hermano hizo una comparación entre las últimas dos ediciones y dio todas las razones por las que cree que la suya fue la mejor. La emisión de 2022 tuvo pocas peleas y muy pocos personajes odiados en las redes sociales, en cambio, la última temporada estuvo plagada de conflictos, gritos y algunos malos momentos que impactaron a todos los fanáticos de GH.

Fran Stoessel mostró su escapada con su novia

“Hace mucho no se hacía y porque además, ¿te digo algo clave?, Nosotros estábamos 100% en pelotas, no sabíamos lo que era Pluto Tv, no sabíamos lo que era un debate, lo que era cancelable”, fueron las primeras razones que dio la bailarina asegurando que todo lo que pasaba era más genuino y menos actuado. “Estaban un poquito más orientados, el nuestro fue muy real y posta no sabíamos nada”, sentenció asegurando que en la de 2023 se la pasaban mirando a las cámaras y pensando en qué comentarios y actitudes iban a ser analizadas en el debate.

Si bien las dos ediciones fueron completamente diferentes, ambas lograron captar la atención de una gran cantidad de audiencia -que pasó meses esperando que uno de ellos salga victorioso de la casa más famosa- y analizando en redes cada paso que daban, creando memes y criticando las relaciones que se fueron formando por juego o por amor.