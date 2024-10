Cinthia Fernández habló de los rumores de crisis con Roberto Castillo: “No me interesa más ser parte de eso”

El video que compartió Cinthia Fernández en sus redes sociales cuando comenzaron los rumores de crisis (Video: Instagram/cinthia_fernandez_)

En las últimas horas, Cinthia Fernández y su futuro marido Roberto Castillo se convirtieron en los protagonistas de un escándalo en la provincia de San Luis, luego de que se hablara de una crisis de pareja que terminó a los gritos en el hotel, con ella dejando el lugar y él durmiendo en el sillón de la recepción. Fernández habló con Teleshow acerca del tema y dio la verdadera versión de lo sucedido.

En diálogo con este medio, la modelo y panelista se refirió a los rumores sobre una supuesta pelea con su pareja y desmintió rotundamente las versiones que circulaban en algunos medios. “Sinceramente, respondo por respeto, pero es al pedo si van a decir lo que quieran”, afirmó con un tono visiblemente molesto, aclarando que está en perfectas condiciones con su novio, quien estaba durmiendo a su lado en el momento de contestar y aseguró que no hubo ningún conflicto entre ellos.

Fernández explicó que el cambio de hotel, que algunos interpretaron como señal de pelea, se debió a un acuerdo publicitario: “Me cambié de un hotel a otro porque conseguí un canje. El otro lo pagamos, supongo que la anulación de la noche y al darse cuenta de que era alguien que podía dar una noticia, hicieron eso”. Además, agregó que durante toda su estadía compartió historias en sus redes sociales junto a su pareja, incluyendo el día en que supuestamente tuvieron una “pelea fatal” que terminó con Castillo durmiendo en el sillón del lobby. “La noche que dicen que nos peleamos, llegamos a las 2 am y a las 8 ya estábamos arriba para ir al penal”, detalló, desmintiendo los rumores con hechos concretos.

Con respecto a la visita al penal, en la que se mostraron muy enamorados, dijo: “Si hubiese estado peleada, probablemente no iría con esa onda y cagándome de risa como fui al penal. En donde también dijeron que me peleé porque seguía garpando decir eso. Qué sé yo. Hasta subí de todo. Ya no sé más qué decir”. Visiblemente cansada de las especulaciones, Cinthia expresó su frustración ante la constante demanda de explicaciones sobre su vida privada: “Me piden explicaciones de una supuesta situación de pareja, ¿perdón? Porque tengo que dar explicaciones, sin embargo, contesto y describo la intimidad de la noche y de mi pareja, y dicen lo que quieren. Entonces prefiero ya no hablar más”.

Finalmente, confesó que ya no le interesa seguir siendo parte de los conflictos y que quiere dejar esa etapa de su vida detrás: “Me usan para el quilombo. Me hago cargo por mis años anteriores, pero la verdad no me interesa más ser parte de eso”. Cabe recordar que no es la primera vez que habla del tema, sino que usó sus redes sociales para hacer un pequeño descargo acerca de lo sucedido.

La respuesta de Cinthia Fernández a las versiones de crisis con Roberto Castillo (Foto: Instagram)

Los rumores de crisis generaron el malestar de la bailarina, pero lo que finalmente fue la gota que colmó el vaso de la panelista fueron las imágenes del miércoles donde se la veía a ella y al letrado a metros de distancia mientras utilizaban sus respectivos celulares. Además, las versiones de distanciamiento en este reciente viaje colmaron su paciencia. “¿Sabés qué estaba haciendo? Grabando la voz en off de un video. No puedo hacerlo adentro de un aeropuerto porque me sale el audio sucio. Y mi novio y futuro marido estaba también en llamada, por eso nos alejamos. La próxima te llamo cuando me haga el amor y te despejo dudas”, contestó Fernández con ironía en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Roberto hizo una publicación en su perfil de Instagram. Con una foto de la dupla abrazada, parados en un puente y con una sonrisa en los rostros escribió: “El amor de mi vida”, dejando en claro que no existe ninguna crisis.