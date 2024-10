Brenda Di Aloy contó entretelones de la fiesta de cumpleaños de Javier Milei: “Me sentí como en ‘Diario de una Princesa’”

Brenda hija de Yuyito González cuenta sobre el cumpleaños de Milei

Este miércoles, Brenda Di Aloy dio detalles del festejo de cumpleaños de Javier Milei, al que asistió en compañía de su madre, Amalia Yuyito González, pareja del Presidente de la Nación. En su programa de streaming, la participante de Cantando 2024 (América) relató cómo fue la reunión íntima con motivo de la celebración del Mandatario.

Brenda relató cómo fue el proceso para ingresar a la celebración y las impresiones que tuvo del lugar y del ambiente, una experiencia que describió con asombro y un toque de humor. Entre controles rigurosos, la joven brindó un vistazo a la vida privada del Presidente. “Me revisaron el auto con una especie de lapicera. Era como cuando éramos chicos, esas lapiceras con una lucecita ultravioleta que te dejan ver si hay algo”, describió. Según contó, todo fue parte de un protocolo para asegurarse de que su vehículo no había sido alterado. “Me dijeron que era por si mi auto había sido modificado. La verdad, no me lo esperaba”, agregó.

Acto seguido, revisó su teléfono celular, y comentó entre risas: “Yo estoy viendo si me escribe mi familia para decirme que me calle”. Tras superar los controles, Brenda se encontró con un ambiente que, lejos del lujo que podría imaginarse, la sorprendió por su sencillez. “Es como entrar a un barrio privado, pasás por un portón y después una callecita te lleva al estacionamiento”, comentó, recordando que todo le hizo pensar en la película El diario de la princesa. “Cuando llegué, me sentí como cuando la protagonista va a la casa de la abuela”, dijo. Intentó sacar una foto del jardín, pero rápidamente le pidieron que no lo hiciera. “Me dijeron que no estaba permitido, aunque yo había sacado el celular”, contó, divertida.

Brenda Di Aloy fue a la celebración del cumpleaños de Javier Milei, en compañía de su mamá, Yuyito González

Al referirse al look que eligió para la ocasión, destacó la broma que le hizo su hermano. “Estás ministra”, contó sobre las palabras de su mellizo, Stéfano. La joven relató que usó un pantalón negro de vestir, un blazer negro y botitas, acompañados de un top sobrio. “Todo muy respetuoso, chicos”, comentó. El tono casual de la reunión también se reflejó en su recibimiento por parte de Javier Milei, quien, según ella, estuvo siempre muy cercano. “Fue todo muy relajado. Mi mamá escuchó que llegaba y vino a recibirme. No me esperaba que me escoltaran, pero Milei estaba ahí, tranquilo, como siempre”, explicó Brenda.

Al ser una reunión pequeña, en la que solo estuvieron presentes algunos amigos de Presidente y los familiares más cercanos, Brenda destacó la naturalidad del encuentro. “No éramos muchos, todo muy sencillo”, dijo, desmitificando cualquier expectativa de una gran fiesta. Incluso, bromeó sobre la elección de ropa del Jefe de Estado, quien, a pesar del calor, lució su clásica campera de cuero, tal como lo reveló en la foto que subió Yuyito a las redes sociales.

Más adelante, Di Aloy se refirió a la comida que sirvieron durante la cena. “No hubo alcohol, el menú consistió en empanadas de carne y jamón y queso. Todo muy sencillo”, concluyó.

Brenda Di Aloy contó entretelones de la celebración del cumpleaños número 40 de Javier Milei

Cabe recordar que hace unas semanas, se viralizó una anécdota de Brenda cuando se refirió a Javier Milei como su padrastro durante una reunión familiar. “Me quedé con la duda de cómo le caía a Javier que lo llamara así”, comentó en ese momento. Entonces, decidió escribirle a su madre, para asegurarse de que todo estuviera bien. La sorpresa llegó cuando, en lugar de una respuesta de su madre, recibió un audio de Milei: “Hola, hija, ¿cómo estás?”, comenzaba el mensaje.

Brenda compartió el audio en su programa de streaming, provocando risas y comentarios entre sus compañeros. “Al principio pensé que me lo había mandado mi mamá, pero cuando escuché su voz, me di cuenta de que era él. ¡A él le puse el nombre de padrastro y ahora me llama hija!”, contó con humor. Este inesperado intercambio desató una oleada de reacciones en redes sociales.