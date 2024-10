El renovado look de Ailén Cova: su transformación desde que está en pareja con Alexis Mac Allister

Ailén Cova se mostró con un estilo renovado, para su cumpleaños que celebró junto a su novio, Alexis Mac Allister, y sus afectos más cercanos (Instagram)

El cambio de look de Ailén Cova, novia del futbolista Alexis Mac Allister, ha captado la atención de los seguidores de la pareja, quienes han seguido su evolución tanto personal como estética desde que comenzó su relación con el jugador del Liverpool y la Selección argentina. A casi dos años de haber iniciado su romance, la joven ha dejado atrás su característica melena rubia para adoptar un tono mucho más oscuro, lo que ha generado una ola de comentarios en redes sociales sobre su nueva apariencia. Este cambio no solo refleja un aspecto físico, sino también la transformación que ha experimentado Ailén en su vida desde que está junto a Mac Allister.

Desde que la relación se hizo pública, la joven diseñadora ha estado bajo el foco de los medios, sobre todo luego del escándalo en diciembre de 2022, cuando se confirmó que el futbolista había dejado a su anterior novia, Camila Mayan, para estar con ella. En ese momento, Ailén - quien conocía a Alexis desde que eran niños e iban a la escuela juntos - se convirtió en un apoyo fundamental para el deportista, acompañándolo en su traslado a Liverpool y formando parte de su vida en el extranjero.

El nuevo look de Ailén Cova, la pareja de Alexis Mac Allister (Instagram)

Un cumpleaños con estilo renovado

Recientemente, Ailén celebró su cumpleaños y aprovechó la ocasión para compartir con sus seguidores su nuevo cambio de look: de rubia a morocha. La transformación no pasó desapercibida, y muchos la consideraron “irreconocible” en comparación con su anterior apariencia, cuando su imagen se hizo conocida, a finales de 2022. Su nuevo color de cabello ha sido elogiado por sus seguidores y, por supuesto, por su novio Alexis, quien no dudó en dedicarle un tierno mensaje en redes sociales.

Ailén Cova celebró su cumpleaños en compañía de su novio, Alexis Mac Allister, con un look renovado (Instagram)

“¡Feliz cumpleaños hermosa! Por muchos más años de salud, amor y cerca de la gente que te ama. Qué lindo es estar a tu lado, te amo”, escribió el futbolista en una muestra pública de su amor. Ailén, por su parte, respondió con un emotivo: “Gracias por darme tanto amor siempre, nada me hace más feliz que tenerte a mi lado. Hasta viejitos, te amo mi amor”. Las muestras de cariño entre ambos dejan en claro que, a pesar de las circunstancias difíciles que rodearon el inicio de su relación, el vínculo entre ellos está más fuerte que nunca.

Un cambio personal y estético

El 22 de octubre, Ailén Coba celebró su cumpleaños rodeada de sus afectos más cercanos, con Alexis Mac Allister y su familia (Instagram)

El cambio de imagen de Ailén parece ser parte de una evolución más profunda en su vida. Licenciada en Diseño de Indumentaria y Textil, la joven ha sabido canalizar su pasión por la moda en su día a día. A través de sus redes sociales, donde comparte su estilo y su vida en Liverpool, Cova ha dejado claro que, más allá de su relación con Mac Allister, busca seguir desarrollándose como una figura independiente y profesional.

La decisión de oscurecer su cabello podría ser vista como una forma de renovar su imagen en un momento en el que su vida ha dado un giro de 180 grados. Atrás quedó la joven de apariencia angelical que saltó a la luz en medio del escándalo mediático, para dar paso a una mujer que no solo es la pareja del futbolista, sino también su principal apoyo en esta nueva etapa.

Una pareja consolidada

Con nuevo look, Ailén Cova disfruta de paseos en Italia junto a Alexis Mac Allister (Instagram)

Si bien los comienzos de la relación entre Ailén y Alexis estuvieron marcados por la polémica, hoy en día la pareja parece haber dejado atrás los momentos turbulentos. Mac Allister, quien jugó un papel destacado en el Mundial de Catar 2022, ha encontrado en Ailén una compañera que lo ha acompañado en los grandes desafíos de su carrera, incluyendo su mudanza a Liverpool para unirse a uno de los clubes más importantes de Europa.

Por su parte, Ailén se ha adaptado a la vida en Inglaterra, y a pesar de haber estado en el centro de las noticias por su romance con el futbolista, ha logrado mantenerse alejada de los escándalos, enfocándose en su relación y su vida personal.