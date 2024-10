Benjamín Vicuña publicó la primera foto íntima junto a su novia, Anita Espasandín

Benjamín Vicuña y su novia, Anita Espasandín hace algunas semanas cuando se mostraron juntos por primera vez en un evento (RS fotos)

Benjamín Vicuña sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez una imagen íntima junto a su novia, Anita Espasandín, durante la ceremonia de los premios Martín Fierro de Cine y Series, en la que el actor fue el anfitrión de la noche. La fotografía, publicada en las historias de Instagram del chileno marca un momento significativo en su relación, un guiño romántico, que hasta ahora había mantenido en bajo perfil. De hecho, si bien ya es de público conocimiento la relación y hace algunas semanas se habían mostrado juntos por primera vez en un evento benéfico, es la primera vez que la mujer lo acompaña a una entrega de premios rodeada de colegas y cámaras.

“Nos conocíamos de antes, pero fue en un viaje de trabajo en París cuando pude conocerla más”, confesó Vicuña en una entrevista previa sobre Anita, que es arquitecta y madre de dos hijos de una relación anterior. A pesar de su trayectoria en los medios y sus anteriores relaciones de alto perfil, como las que tuvo con Carolina Pampita Ardohain y La China Suárez, Vicuña ha optado por mantener esta relación en un ambiente más discreto.

Benjamín Vicuña publicó la primera foto íntima con su novia, Anita Espasandín (Foto: Instagram)

“Anita”, escribió el galán chileno junto a la imagen y acompañó su nombre con un corazón rojo. En la foto, en blanco y negro, ella aparece apoyada sobre una pared mientras que él mira a la cámara sonriendo. Con una mano la abraza y la otra, la guarda en un bolsillo.

“Nunca perdí la esperanza en el amor”, declaró a mediados de junio, una vez que la información tomó estado público. De esta manera, blanqueaba su nueva relación oficial después de casi dos años de soltería, tras su separación de Eli Sulichin. “Estoy conociendo a alguien maravillosa, así que estoy bien. Muy contento y muy feliz. Imaginate la vergüenza que me da estar hablando de esto”, dijo con algo de pudor ante la prensa que lo esperaba a la salida del teatro, tras una función de Felicidad, la obra que protagoniza en Calle Corrientes.

Benjamín Vicuña debutó en la conducción en la ceremonia de los Martín Fierro de Cine y Series en compañía de Mariana Fabbiani (Prensa América)

Así empezó la historia de amor para el público, con muy pocas precisiones: “Nos conocimos en París, el lugar del amor”, contó en Socios del espectáculo, siempre reticente a dar información. “La verdad es que me da pudor hablar de ella porque no es un personaje público y es una mujer que cuida mucho su intimidad”.

La pareja también, posó en la alfombra roja (Prensa América)

“Yo la conocía, nos habíamos visto en diferentes lugares. Luego, en un viaje de trabajo en el que coincidimos, pude conocerla un poquito más, en esa ciudad maravillosa que es París, en febrero. Ahí recién comenzó todo”, dijo sobre el inicio del romance. “Existen formas para estar feliz y no hice ninguna estrategia subterránea... La verdad que no hubo tanto encierro, ni mucho menos”, agregó. Y cerró sin aventurar un posible ensamble entre los hijos de él y los de ella. “Eso no lo voy a contar, porque tiene que ver con la intimidad de las familias. Pero esta todo muy tranquilo, en paz”, concluyó el actor que también es padre de Blanca, Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio.