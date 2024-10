Duki lanzó “ Barro” el nuevo single que está influenciado por Luis Alberto Spinetta

Duki Barro

En el año 2022, Duki se encontraba en uno de los momentos más altos de su carrera, dando conciertos en escenarios multitudinarios y siendo aclamado como una de las figuras más importantes del trap latinoamericano. En una entrevista, afirmó categóricamente: “No había plan B”, una declaración que resumía la entrega total a su música. Dos años después, esa determinación se refleja claramente en su nuevo sencillo “Barro”, el primer adelanto de su próximo álbum AMERI. Con este tema, Duki no solo explora su pasado, sino que abre una nueva etapa en su trayectoria, una marcada por la ambición, el crecimiento y la constante reinvención.

“Barro”, lanzado junto a un videoclip que narra la evolución del artista desde sus humildes comienzos como Mauro Lombardo hasta su éxito en estadios como Vélez Sarfield, River Plate y el Santiago Bernabéu, en Madrid es un testimonio de su perseverancia. La historia visual de la canción recorre desde sus primeras presentaciones en el mundo del freestyle hasta su consagración en los grandes escenarios internacionales, subrayando el recorrido lleno de esfuerzo y compromiso.

Duki confirmó el lanzamiento de Ameri, su nuevo disco, el primer single es Barro

Referencias y producción: un homenaje a Spinetta

Este primer sencillo, producido por los conocidos YESAN y ASAN, incluye un homenaje a uno de los íconos del rock argentino, Luis Alberto Spinetta. En “Barro”, Duki cita una de las frases más célebres de la canción “Barro Tal Vez”: «Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro». Este fragmento encapsula la esencia de Duki, quien ha utilizado su música como una forma de expresión auténtica y visceral desde el inicio de su carrera. La elección de esta referencia no es casual; Spinetta es un pilar de la música argentina, y esta cita refleja la conexión profunda entre ambos artistas, tanto en el sentido lírico como emocional.

AMERI, cuyo lanzamiento está previsto para el 31 de octubre, simboliza un punto de inflexión en la carrera de Duki. A diferencia de sus trabajos anteriores, este álbum presenta un enfoque más reflexivo y ambicioso. El título, un acrónimo que hace referencia a América, marca no solo la mirada hacia su origen, sino también hacia su impacto global. El proyecto es fruto de años de trabajo, un proceso que ha permitido a Duki profundizar en su identidad artística y redirigir sus metas, ya no solo como un exponente del trap, sino como un creador multifacético dispuesto a conquistar nuevos terrenos musicales.

Duki hizo historia y se convirtió en el primer artista argentino en cantar en el estadio Santiago Bernabéu (Crédito: Dale Play)

En este sentido, “Barro” funciona como un puente entre el pasado y el futuro de Duki. La canción no solo refleja su historia y las dificultades que ha enfrentado, sino también su visión de futuro, llena de metas por alcanzar y una constante búsqueda de superación personal y profesional.

El lanzamiento de AMERI no solo representa un nuevo capítulo en la carrera de Duki, sino también un reconocimiento a su evolución como artista. Este álbum se perfila como una obra que consolidará aún más su presencia en la escena internacional, mientras continúa explorando diferentes géneros y sonidos. Duki ha dejado claro que este es un momento crucial en su carrera, donde la dedicación y el esfuerzo invertido en el proyecto están encaminados a definir quién es como artista y cuál es su lugar en la música global.

El camino de Duki, desde sus inicios en el mundo del freestyle hasta su consolidación como uno de los artistas más influyentes de la escena musical, es una historia de perseverancia y fe en su propio talento. “Barro” no es solo un adelanto de su nuevo álbum AMERI, es una declaración de principios, un reflejo de la filosofía que lo ha guiado desde siempre: no hay alternativa cuando el arte es el único camino. Al igual que en sus comienzos, Duki sigue cantando lo que siente, consciente de que cada verso es una parte de su esencia, de su historia y de su futuro.