Santiago del Moro confirmó que alguien decidió abandonar Gran Hermano: quién podría ser

Un participante de Gran Hermano Generación Dorada tomó la decisión de abandonar la casa

Un mes después de su esperado estreno, Gran Hermano Generación Dorada sorprendió a sus fanáticos con un giro inesperado que promete cambiar el rumbo del juego. La expectativa en redes sociales creció de inmediato cuando Santiago del Moro, conductor del ciclo, compartió un mensaje enigmático y cargado de tensión: algo fuera de lo común está a punto de suceder dentro de la casa más famosa del país.

A través de sus historias de Instagram, Del Moro anunció: “Me informa el Big que lamentablemente esta noche alguien se retira del juego. ‘Abandono’ & hoy 22:15 hs gala de nominación. Todo es #GranHermano”. El comunicado dejó en claro que uno de los participantes dejará la competencia de forma anticipada, justo antes de la tradicional gala de nominación, sumando una dosis extra de misterio y suspenso a la jornada.

La confirmación de un abandono—tan temprano en la temporada—generó un verdadero revuelo entre los seguidores y reavivó las especulaciones en redes sobre quién podría ser el protagonista de esta salida inesperada. Con la promesa de una noche cargada de emociones y sorpresas, la producción de Gran Hermano mantiene en vilo a la audiencia y refuerza el espíritu impredecible que caracteriza a cada edición del reality.

Del Moro confirmó que hoy alguien abandona la casa por decisión propia

Antes de que el anuncio del abandono llegara a las redes de Del Moro, el tema ya había estallado en DDM (América TV), donde Guido Záffora adelantó la información y explicó el contexto de la inminente salida de una participante de Gran Hermano Generación Dorada. En diálogo con Mariana Fabianni, Záffora relató en vivo que Jenny Mavigna podría ser la que abandoné la casa más famosa luego del derecho a réplica que se vivió el martes por la noche: “Recién, recién cortaron la transmisión de GH porque Titi, Yipioy, Dani la coach, la amiga de Andrea, estaban hablando con Mavinga. Y Mavinga dijo que se quiere ir de la casa”.

Záffora detalló que, según sus fuentes, Mavinga venía extrañando mucho a sus hijas y que el episodio vivido durante el derecho a réplica, donde Carminia hizo comentarios que involucraron a las niñas, fue determinante para la decisión de abandonar el programa. “Lo de Carmiña ayer fue un punto determinante, porque este formato del derecho a réplica desestabiliza. Cuando afuera se armó un revuelo y le dijo algo de las hijas, Mavinga debe estar pensando qué habrán escuchado o visto sus hijas, cómo se habrán sentido”, explicó el periodista.

En el debate, tanto Záffora como Fabianni y el resto de los panelistas cuestionaron la producción por cortar la transmisión y por el modo en que el reality revictimizó a una participante en un tema tan delicado como el racismo. “No se puede hacer esto con un delito como el racismo, de verdad”, sentenció uno de los presentes.

El panelista dio detalles de la inminente salida de la joven

Mientras tanto, Záffora confirmó que ya estaba interviniendo el equipo de psicólogos del programa, como indica el protocolo cuando un participante manifiesta su deseo de irse. “Están entrando psicólogos para tratar de convencerla, para decirle: ‘Mirá, pasó esto y esto’, te tranquilizan, te dicen que está todo bien afuera, sin mucho detalle, y esta noche se va a definir”, agregó.

El panel también resaltó el impacto emocional que generó en Mavinga la preocupación por sus hijas y cómo la repercusión de lo sucedido en el programa pudo haberlas afectado. “Para mí la desestabiliza el no saber qué pasa en el afuera con sus hijas”, remarcó Záffora. La inminente salida de la participante sumó así un nuevo capítulo de polémica y puso en debate los límites, la exposición y la responsabilidad de la producción en el formato.

En simultáneo al revuelo que ya se vivía en televisión y redes sociales, Pincoya, una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada, se sentó en la cabina de streaming de la casa y confirmó los rumores que circulaban: “No sé si se podrá contar o no, pero me enteré que la Mavinga se va, se va”. Su declaración, transmitida en vivo, terminó de anticipar la inminente salida de la jugadora y sumó aún más expectativa y especulación entre los seguidores del reality.

La joven estaría buscando abandonar la casa luego de lo que se vivió la noche del martes (Video: X)

La confesión espontánea de Pincoya reforzó la idea de que el abandono de Mavinga no era solo un rumor, sino una decisión inminente que atravesaba tanto a la producción como a los propios participantes de la casa. Así, la noticia dejó de ser únicamente un tema de debate en los medios y pasó a instalarse como una certeza dentro del propio juego, impactando a la convivencia y al desarrollo de la competencia.