Teleshow

Santiago del Moro confirmó que alguien decidió abandonar Gran Hermano: quién podría ser

Luego del derecho a réplica que se vivió el martes por la noche, la casa más famosa será testigo de una partida

Guardar
gran hermano generación dorada
Un participante de Gran Hermano Generación Dorada tomó la decisión de abandonar la casa

Un mes después de su esperado estreno, Gran Hermano Generación Dorada sorprendió a sus fanáticos con un giro inesperado que promete cambiar el rumbo del juego. La expectativa en redes sociales creció de inmediato cuando Santiago del Moro, conductor del ciclo, compartió un mensaje enigmático y cargado de tensión: algo fuera de lo común está a punto de suceder dentro de la casa más famosa del país.

A través de sus historias de Instagram, Del Moro anunció: “Me informa el Big que lamentablemente esta noche alguien se retira del juego. ‘Abandono’ & hoy 22:15 hs gala de nominación. Todo es #GranHermano”. El comunicado dejó en claro que uno de los participantes dejará la competencia de forma anticipada, justo antes de la tradicional gala de nominación, sumando una dosis extra de misterio y suspenso a la jornada.

La confirmación de un abandono—tan temprano en la temporada—generó un verdadero revuelo entre los seguidores y reavivó las especulaciones en redes sobre quién podría ser el protagonista de esta salida inesperada. Con la promesa de una noche cargada de emociones y sorpresas, la producción de Gran Hermano mantiene en vilo a la audiencia y refuerza el espíritu impredecible que caracteriza a cada edición del reality.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de Santiago del Moro, mostrando texto rojo sobre fondo oscuro con el logo del ojo de Gran Hermano, anunciando un abandono y la gala de nominación
Del Moro confirmó que hoy alguien abandona la casa por decisión propia

Antes de que el anuncio del abandono llegara a las redes de Del Moro, el tema ya había estallado en DDM (América TV), donde Guido Záffora adelantó la información y explicó el contexto de la inminente salida de una participante de Gran Hermano Generación Dorada. En diálogo con Mariana Fabianni, Záffora relató en vivo que Jenny Mavigna podría ser la que abandoné la casa más famosa luego del derecho a réplica que se vivió el martes por la noche: “Recién, recién cortaron la transmisión de GH porque Titi, Yipioy, Dani la coach, la amiga de Andrea, estaban hablando con Mavinga. Y Mavinga dijo que se quiere ir de la casa”.

Záffora detalló que, según sus fuentes, Mavinga venía extrañando mucho a sus hijas y que el episodio vivido durante el derecho a réplica, donde Carminia hizo comentarios que involucraron a las niñas, fue determinante para la decisión de abandonar el programa. “Lo de Carmiña ayer fue un punto determinante, porque este formato del derecho a réplica desestabiliza. Cuando afuera se armó un revuelo y le dijo algo de las hijas, Mavinga debe estar pensando qué habrán escuchado o visto sus hijas, cómo se habrán sentido”, explicó el periodista.

En el debate, tanto Záffora como Fabianni y el resto de los panelistas cuestionaron la producción por cortar la transmisión y por el modo en que el reality revictimizó a una participante en un tema tan delicado como el racismo. “No se puede hacer esto con un delito como el racismo, de verdad”, sentenció uno de los presentes.

El panelista dio detalles de la inminente salida de la joven

Mientras tanto, Záffora confirmó que ya estaba interviniendo el equipo de psicólogos del programa, como indica el protocolo cuando un participante manifiesta su deseo de irse. “Están entrando psicólogos para tratar de convencerla, para decirle: ‘Mirá, pasó esto y esto’, te tranquilizan, te dicen que está todo bien afuera, sin mucho detalle, y esta noche se va a definir”, agregó.

El panel también resaltó el impacto emocional que generó en Mavinga la preocupación por sus hijas y cómo la repercusión de lo sucedido en el programa pudo haberlas afectado. “Para mí la desestabiliza el no saber qué pasa en el afuera con sus hijas”, remarcó Záffora. La inminente salida de la participante sumó así un nuevo capítulo de polémica y puso en debate los límites, la exposición y la responsabilidad de la producción en el formato.

En simultáneo al revuelo que ya se vivía en televisión y redes sociales, Pincoya, una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada, se sentó en la cabina de streaming de la casa y confirmó los rumores que circulaban: “No sé si se podrá contar o no, pero me enteré que la Mavinga se va, se va”. Su declaración, transmitida en vivo, terminó de anticipar la inminente salida de la jugadora y sumó aún más expectativa y especulación entre los seguidores del reality.

La joven estaría buscando abandonar la casa luego de lo que se vivió la noche del martes (Video: X)

La confesión espontánea de Pincoya reforzó la idea de que el abandono de Mavinga no era solo un rumor, sino una decisión inminente que atravesaba tanto a la producción como a los propios participantes de la casa. Así, la noticia dejó de ser únicamente un tema de debate en los medios y pasó a instalarse como una certeza dentro del propio juego, impactando a la convivencia y al desarrollo de la competencia.

Temas Relacionados

Santiago del MoroGran HermanoGran Hermano Generación DoradaJenny MavignaCarmiña

Últimas Noticias

La escapada de Isabel Macedo a Río de Janeiro: colección de bikinis, lectura y relax

La actriz y Juan Manuel Urtubey aprovecharon el fin de semana largo para conocer la ciudad brasileña

La escapada de Isabel Macedo a Río de Janeiro: colección de bikinis, lectura y relax

Evangelina Anderson se defendió de los dichos de Yanina Latorre: “No haría algo que no me gusta que me hagan”

En medio del escándalo mediático, la modelo enfrentó las versiones de un video comprometedor y dejó en claro que no tiene nada que ocultar ante la conductora de SQP

Evangelina Anderson se defendió de los dichos de Yanina Latorre: “No haría algo que no me gusta que me hagan”

Midachi en Infobae en Vivo: “En 40 años, el humor no cambió nada”

Miguel del Sel, Dady Brieva y el “Chino” Volpato pasaron por Infobae al Mediodía, donde charlaron de su despedida con los shows del Gran Rex, sus inicios y las nuevas formas del espectáculo

Midachi en Infobae en Vivo: “En 40 años, el humor no cambió nada”

Nati Jota compartió la particular decisión que tomó para mejorar su vida: “Parece imposible”

La conductora de Olga se sinceró y dio a conocer el objetivo que se propuso para tener hábitos saludables

Nati Jota compartió la particular decisión que tomó para mejorar su vida: “Parece imposible”

Marta Fort respondió a las críticas sobre su futuro académico y laboral: “No estudio nada, ¿algún problema?"

La hija de Ricardo Fort contestó sin filtro, defendió su elección y el derecho a no seguir las expectativas de los demás

Marta Fort respondió a las críticas sobre su futuro académico y laboral: “No estudio nada, ¿algún problema?"
DEPORTES
La verdad detrás de los rumores del posible regreso de Marcelo Bielsa a Newell’s tras el Mundial 2026

La verdad detrás de los rumores del posible regreso de Marcelo Bielsa a Newell’s tras el Mundial 2026

La AFA eligió el hotel y el lugar de entrenamiento de la Selección para el Mundial 2026: las fotos y la fecha límite de la lista

Un tenista argentino recibió un gesto de un espectador y luego discutió con la jueza de silla: “Sacalo”

Un hincha del Everton fue al estadio con una tostadora, el gesto se viralizó y ahora piden que la lleve como cábala

El cálido mensaje de Chiqui Tapia a Rodrigo De Paul al publicar una foto juntos en Ezeiza

TELESHOW
La escapada de Isabel Macedo a Río de Janeiro: colección de bikinis, lectura y relax

La escapada de Isabel Macedo a Río de Janeiro: colección de bikinis, lectura y relax

Evangelina Anderson se defendió de los dichos de Yanina Latorre: “No haría algo que no me gusta que me hagan”

Midachi en Infobae en Vivo: “En 40 años, el humor no cambió nada”

Nati Jota compartió la particular decisión que tomó para mejorar su vida: “Parece imposible”

Marta Fort respondió a las críticas sobre su futuro académico y laboral: “No estudio nada, ¿algún problema?"

INFOBAE AMÉRICA

Trump y Xi Jinping se verán en Beijing en mayo, con aranceles, Taiwán e Irán en la agenda

Trump y Xi Jinping se verán en Beijing en mayo, con aranceles, Taiwán e Irán en la agenda

Amnistía Internacional alerta sobre el impacto de las leyes represivas contra organizaciones sociales en Nicaragua

Asesinaron a un sacerdote dentro de su casa en Quito

Honduras y México establecen nuevas líneas de apoyo para el desarrollo regional

Empresa reclamó como propio al millón de dólares en efectivo incautado en operativo en Quito