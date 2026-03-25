Sociedad

Insólito choque en Ensenada: un camionero perdió el control, chocó contra un poste y dejó a todo el barrio sin luz

Como resultado del accidente, el hombre sufrió lesiones leves y no requirió ser trasladado de urgencia. Tras varias horas, regresó la energía a la zona

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El conductor aseguró que no sabe qué fue lo que le pasó en el momento

Un insólito accidente alteró la cotidianidad de la ciudad bonaerense de Ensenada tras un siniestro vial que dejó a gran parte del barrio sin electricidad durante varias horas. Un camión de reparto de agua colisionó contra un poste de luz, lo que causó daños en la red eléctrica y generó complicaciones para los residentes.

El episodio ocurrió el lunes por la mañana, en la calle Contarelli, entre Maipú y Ayacucho, cuando el conductor, que acababa de entregar agua en una vivienda, perdió el control del vehículo al salir de la propiedad.

De acuerdo con el reporte de 0221, el rodado subió a la vereda y chocó de manera violenta contra la estructura de energía eléctrica. El impacto resultó en la interrupción total del suministro eléctrico en el área, lo que obligó a los vecinos a buscar alternativas mientras los operarios trabajaron intensamente para restablecer el servicio.

Imagen aérea de baja calidad que muestra un camión azul inclinado contra un poste de luz roto en una calle. Un peatón se aleja de la escena
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el camión perdió el control y chocó de forma violenta con el poste de luz

Las cámaras de vigilancia de la zona captaron toda la secuencia y el video se viralizó en las redes sociales. Las imágenes muestran cómo el conductor circulaba a baja velocidad, pero, tras reincorporarse al carril, aceleró bruscamente, cruzó en línea recta hacia el lado contrario y terminó impactando de lleno contra el poste. Varios vecinos observaron la maniobra, a la espera de comprender lo sucedido.

Fuentes allegadas al caso descartaron que el conductor manejara bajo los efectos de la somnolencia. “No estaba dormido. Recién salía de otra casa, el hombre decía que no sabía qué le había pasado. Una maniobra que no se entiende”, afirmaron en diálogo con 0221.

Como resultado del choque, el conductor sufrió lesiones leves y no requirió ser trasladado de urgencia. La interrupción del servicio eléctrico afectó a numerosos hogares, lo que ocasionó dificultades no solo en la rutina diaria, sino también en la conservación de alimentos y el uso de dispositivos electrónicos.

Durante toda la jornada, personal especializado trabajó para reparar los daños y normalizar el funcionamiento de la red eléctrica, tarea que se extendió hasta la noche, según consignó el medio platense.

Un motociclista perdió el control y sufrió un brutal accidente contra un poste de luz en la Ruta 11

En la Ruta 11, un accidente de motocicleta dejó dos personas fallecidas tras impactar contra un poste de iluminación en el kilómetro 503
En la Ruta 11, un accidente de motocicleta dejó dos personas fallecidas tras impactar contra un poste de iluminación en el kilómetro 503

La ruta 11 se convirtió el último sábado en el escenario de un accidente con desenlace fatal, en el kilómetro 503, frente al predio del Grupo de Artillería Antiaéreo 601. Dos personas que circulaban en una motocicleta fallecieron tras chocar contra un poste de iluminación y quedar atrapadas debajo, cuando se desplazaban desde Mar del Plata hacia Santa Clara del Mar.

El siniestro ocurrió al mediodía y movilizó rápidamente a efectivos de la comisaría 15ª. Al llegar, los agentes se encontraron con la escena: una moto Motomel de 125 cilindradas reposaba sobre el cantero central, junto al poste caído, según reportó La Capital. Por el momento, las causas que llevaron al vehículo a esa posición exacta siguen bajo investigación.

Momentos después, una ambulancia enviada desde el partido de Mar Chiquita arribó al lugar del hecho para prestar asistencia. Los profesionales de la salud constataron que uno de los ocupantes de la motocicleta ya había fallecido, mientras que la segunda víctima perdió la vida minutos más tarde, durante las tareas de auxilio.

Durante todo el operativo, el personal policial resguardó la zona mientras se esperaban a los peritos de Policía Científica y de la Morgue Judicial, quienes iniciaron los procedimientos de rutina. El objetivo era establecer con precisión cómo terminó la moto sobre el cantero central y cómo se produjo el impacto.

El fiscal Rodolfo Moure dispuso la toma de declaración a los testigos presenciales y ordenó otras actuaciones habituales para avanzar en la reconstrucción del hecho. Las autoridades continuaban con la recolección de indicios para esclarecer el motivo del accidente y determinar si existieron otros factores involucrados en la dinámica del siniestro.

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