Un tenista argentino recibió un gesto de un espectador y luego discutió con la jueza de silla: “Sacalo”

Tras el mal momento vivido, el argentino logró imponerse al local Igor Marcondes por 6-4, 1-6 y 7-6(1).

El tenista argentino Alex Barrena avanzó a la segunda ronda del Challenger de San Pablo, certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo y de categoría 100, tras superar al local Igor Marcondes en un partido que tuvo un episodio incómodo cuando un espectador le realizó un gesto obsceno en pleno desarrollo del encuentro.

Barrena (173° del ranking mundial) debió batallar durante dos horas y 32 minutos para imponerse sobre Marcondes (291°), oriundo de Caraguatatuba, por 6-4, 1-6 y 7-6(1), y avanzar a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al experimentado peruano Juan Pablo Varillas (290°).

El episodio que se disputó en la cancha central y tuvo lugar en el tramo final del tercer set, cuando Marcondes sacaba 5-6 y 40-40. En ese punto, el brasileño ejecutó un saque y red: tras una devolución exigida de Barrena, definió con un smash que el argentino logró devolver con su revés a dos manos. En la continuidad, Marcondes cerró la jugada con una volea que, tras rozar la faja, le dio la ventaja. Fue entonces cuando, desde la tribuna, un espectador le dedicó un gesto fuera de lugar, en un contexto marcado por la localía del brasileño.

Ante lo sucedido, Barrena se dirigió de inmediato a la jueza de silla, Giovana Ciantelli, para manifestar su repudio por el gesto obsceno recibido desde la tribuna. “Sacalo, me hizo fuck you”, reclamó el argentino. La jueza respondió “no escuchó nada”, pero Barrena la contradijo: “No tenés que escuchar nada, me lo hizo. Llamá a Rafa (Schneider, director del torneo)”.

En medio de los abucheos de un grupo de hinchas brasileños, Marcondes se acercó para preguntarle qué ocurría. Tras la explicación del argentino, el local intervino ante la jueza, señaló al responsable y, una vez restablecido el orden en la tribuna, el partido continuó en un clima adverso para el albiceleste, acompañado por silbidos hasta el cierre donde finalmente logró imponerse.

Alex Barrena avanzó en San Pablo en un partido marcado por un incómodo episodio con un espectador

Ante lo sucedido, Barrena se refirió al episodio en diálogo con Infobae y le bajó el tono a la situación. “Fue un mal momento, nada más. Cuando terminó el partido me pidió disculpas”, expresó el tenista.

Un antecedente similar se dio en el Australian Open 2021, cuando un espectador protagonizó un episodio fuera de lugar durante el partido entre Rafael Nadal, por entonces número 2 del mundo, y el estadounidense Michael Mmoh (351°) por la segunda ronda. El español terminaría imponiéndose sin inconvenientes.

Nadal ya había ganado el primer set por un contundente 6-1 y se encaminaba a cerrar el segundo parcial. Con el marcador 5-4 a su favor y listo para sacar, una mujer comenzó a gritar desde las tribunas del Rod Laver Arena. La situación generó la reacción de los jugadores y del juez de silla, mientras el público intentaba identificar a la responsable.

Minutos después, las cámaras de televisión la enfocaron: visiblemente alterada, la espectadora fue captada realizando un gesto obsceno dirigido al tenista. La respuesta del español fue tan espontánea como descontracturada: “¿A mí?”, se preguntó, antes de tomarse la situación con humor y soltar una sonrisa.