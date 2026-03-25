Deportes

Un tenista argentino recibió un gesto de un espectador y luego discutió con la jueza de silla: “Sacalo”

Luego del tenso cruce con un fanático, Alex Barrena superó al brasileño Igor Marcondes por 6-4, 1-6 y 7-6(1)

Guardar
Tras el mal momento vivido, el argentino logró imponerse al local Igor Marcondes por 6-4, 1-6 y 7-6(1).

El tenista argentino Alex Barrena avanzó a la segunda ronda del Challenger de San Pablo, certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo y de categoría 100, tras superar al local Igor Marcondes en un partido que tuvo un episodio incómodo cuando un espectador le realizó un gesto obsceno en pleno desarrollo del encuentro.

Barrena (173° del ranking mundial) debió batallar durante dos horas y 32 minutos para imponerse sobre Marcondes (291°), oriundo de Caraguatatuba, por 6-4, 1-6 y 7-6(1), y avanzar a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al experimentado peruano Juan Pablo Varillas (290°).

El episodio que se disputó en la cancha central y tuvo lugar en el tramo final del tercer set, cuando Marcondes sacaba 5-6 y 40-40. En ese punto, el brasileño ejecutó un saque y red: tras una devolución exigida de Barrena, definió con un smash que el argentino logró devolver con su revés a dos manos. En la continuidad, Marcondes cerró la jugada con una volea que, tras rozar la faja, le dio la ventaja. Fue entonces cuando, desde la tribuna, un espectador le dedicó un gesto fuera de lugar, en un contexto marcado por la localía del brasileño.

Ante lo sucedido, Barrena se dirigió de inmediato a la jueza de silla, Giovana Ciantelli, para manifestar su repudio por el gesto obsceno recibido desde la tribuna. “Sacalo, me hizo fuck you”, reclamó el argentino. La jueza respondió “no escuchó nada”, pero Barrena la contradijo: “No tenés que escuchar nada, me lo hizo. Llamá a Rafa (Schneider, director del torneo)”.

En medio de los abucheos de un grupo de hinchas brasileños, Marcondes se acercó para preguntarle qué ocurría. Tras la explicación del argentino, el local intervino ante la jueza, señaló al responsable y, una vez restablecido el orden en la tribuna, el partido continuó en un clima adverso para el albiceleste, acompañado por silbidos hasta el cierre donde finalmente logró imponerse.

Secuencia de tres imágenes en una cancha de tenis que muestra a un tenista de blanco señalando hacia la grada, mientras un juez de silla y otro jugador lo observan
Alex Barrena avanzó en San Pablo en un partido marcado por un incómodo episodio con un espectador

Ante lo sucedido, Barrena se refirió al episodio en diálogo con Infobae y le bajó el tono a la situación. “Fue un mal momento, nada más. Cuando terminó el partido me pidió disculpas”, expresó el tenista.

Un antecedente similar se dio en el Australian Open 2021, cuando un espectador protagonizó un episodio fuera de lugar durante el partido entre Rafael Nadal, por entonces número 2 del mundo, y el estadounidense Michael Mmoh (351°) por la segunda ronda. El español terminaría imponiéndose sin inconvenientes.

Nadal ya había ganado el primer set por un contundente 6-1 y se encaminaba a cerrar el segundo parcial. Con el marcador 5-4 a su favor y listo para sacar, una mujer comenzó a gritar desde las tribunas del Rod Laver Arena. La situación generó la reacción de los jugadores y del juez de silla, mientras el público intentaba identificar a la responsable.

Minutos después, las cámaras de televisión la enfocaron: visiblemente alterada, la espectadora fue captada realizando un gesto obsceno dirigido al tenista. La respuesta del español fue tan espontánea como descontracturada: “¿A mí?”, se preguntó, antes de tomarse la situación con humor y soltar una sonrisa.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoAlex BarrenaChallenger San PabloCghallengerSan PabloIgor MarcondesTenis

Últimas Noticias

La AFA eligió el hotel y el lugar de entrenamiento de la Selección para el Mundial 2026: las fotos y la fecha límite de la lista

Argentina hará base en Kansas City, donde debutará el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J de la Copa del Mundo

La AFA eligió el hotel y el lugar de entrenamiento de la Selección para el Mundial 2026: las fotos y la fecha límite de la lista

Un hincha del Everton fue al estadio con una tostadora, el gesto se viralizó y ahora piden que la lleve como cábala

Luego de que su equipo derrotara al Chelsea por 3 a 0, la hinchada asegura que el electrodoméstico debe ir a todos los partidos para la “buena suerte”

Un hincha del Everton fue al estadio con una tostadora, el gesto se viralizó y ahora piden que la lleve como cábala

El cálido mensaje de Chiqui Tapia a Rodrigo De Paul al publicar una foto juntos en Ezeiza

El presidente de la AFA se mostró junto al mediocampista del Inter Miami en medio de la preparación de la selección argentina para los amistosos

El cálido mensaje de Chiqui Tapia a Rodrigo De Paul al publicar una foto juntos en Ezeiza

Las perlitas del Argentina-Brasil en showbol: la definición de Romario, el pelotazo de Felipe Melo a un hincha y el golazo de Pavone

Se realizó un desafío clásico entre ex futbolistas de ambas selecciones sudamericanas. El resumen con los goles

Las perlitas del Argentina-Brasil en showbol: la definición de Romario, el pelotazo de Felipe Melo a un hincha y el golazo de Pavone

Se disputarán dos partidos por los 32avos de final de la Copa Argentina: cómo está el cuadro

Doble función por copa nacional: Atlético Tucumán-Sportivo Barracas (19.00) y Banfield-Real Pilar (21.15). Televisará TyC Sports

Se disputarán dos partidos por los 32avos de final de la Copa Argentina: cómo está el cuadro
DEPORTES
Un hincha del Everton fue al estadio con una tostadora, el gesto se viralizó y ahora piden que la lleve como cábala

Un hincha del Everton fue al estadio con una tostadora, el gesto se viralizó y ahora piden que la lleve como cábala

El cálido mensaje de Chiqui Tapia a Rodrigo De Paul al publicar una foto juntos en Ezeiza

Las perlitas del Argentina-Brasil en showbol: la definición de Romario, el pelotazo de Felipe Melo a un hincha y el golazo de Pavone

Se disputarán dos partidos por los 32avos de final de la Copa Argentina: cómo está el cuadro

Cuatro detenidos por extorsionar al hermano del ex futbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi

TELESHOW
Santiago del Moro confirmó que alguien decidió abandonar Gran Hermano: quién podría ser

Santiago del Moro confirmó que alguien decidió abandonar Gran Hermano: quién podría ser

La escapada de Isabel Macedo a Río de Janeiro: colección de bikinis, lectura y relax

Evangelina Anderson se defendió de los dichos de Yanina Latorre: “No haría algo que no me gusta que me hagan”

Midachi en Infobae en Vivo: “En 40 años, el humor no cambió nada”

Nati Jota compartió la particular decisión que tomó para mejorar su vida: “Parece imposible”

INFOBAE AMÉRICA

Trump y Xi Jinping se verán en Beijing en mayo, con aranceles, Taiwán e Irán en la agenda

Trump y Xi Jinping se verán en Beijing en mayo, con aranceles, Taiwán e Irán en la agenda

Amnistía Internacional alerta sobre el impacto de las leyes represivas contra organizaciones sociales en Nicaragua

Asesinaron a un sacerdote dentro de su casa en Quito

Honduras y México establecen nuevas líneas de apoyo para el desarrollo regional

Empresa reclamó como propio al millón de dólares en efectivo incautado en operativo en Quito