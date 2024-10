Duki confirmó el lanzamiento de Ameri, su esperado nuevo disco

Duki confirmó el lanzamiento de Ameri, su nuevo disco

Mucha expectativa y dudas hay alrededor de Ameri, el cuarto álbum de estudio de Duki. Sembradas todas por el propio rapero, vale decir, quien en distintos momentos de los últimos meses se mostró entusiasmado por el trabajo que estaba haciendo, pero también hastiado, confundido. Parte de este pendular puede percibirse en los últimos dos videos que publicó en su cuenta de Instagram luego de borrar o archivar todas sus publicaciones previas.

El jueves pasado subió una pieza en la que se lo ve de madrugada y en una casa alejada de la civilización. Acompañado por Asan y Yesan, dos de sus productores históricos, Duki escucha algunas canciones que serían parte de este esperado trabajo. Primero suena una canción acústica, con marcados aires a la versión unplugged de “Virgen de riña” (IKV). “Amigo, ponele pausa”, dice el rapero. “No sé, no me gusta, vamos a escuchar un par de temas más...”, le pide a sus amigos. Después suena un trap que se llamaría “Soñador”. “No, a ver, poné otro”, requiere un par de segundos después. Y empieza a rodar otro que se titularía “Brindis”. Duki se para de su sillón, va hasta la computadora y toca la barra espaciadora con fuerza, deteniendo la música. “Ya fue Ameri, siento que no vale la pena...”, dice él y apenas después, un rayo rojo cruza el horizonte hasta encontrar tierra.

Corte. La acción se retoma en otro video que publicó este lunes 15 por la noche. Tras una serie de imágenes frenéticas, donde se ven detalles de un ascensor, de los tatuajes del rapero, de una serie de fotos, de una película que se quema, un ojo celeste, un reloj con números romanos que marca 12 y 11 minutos y un logo que se repite, formado por cuatro letras “D” encadenadas y apuntando diferentes direcciones. En eso se ve cómo otro rayo viaja por el cielo hasta estallar en medio de unas salinas. En el fondo del cráter se imprime esa forma misteriosa, la cual sería el sello que marca esta nueva etapa del artista que irrumpió allá por el 2016 con “No vendo trap”.

Estos dos rayos habían sido precedidos por un par de ellos, los cuales aparecieron en los últimos dos videoclips de Duki: el primero, en el de “Troya”; el segundo, en “Call Me Maybe”. De esta manera, puede deducirse que estas dos canciones serán parte del esperado Ameri. Pero, ¿qué diablos es Ameri? En principio, el sucesor de Antes de Ameri, el disco que había editado en junio de 2023 y con el que decidió volver al trap luego de dos temporadas de reggaetón.

“‘Ameri’, para mi, es ese lugar al cual todos buscamos llegar. En este caso, en este momento de mi vida, fue la inspiración. Para otras personas puede significar el siguiente nivel, ya sea personal o laboral. Tiene que ver con la evolución, con llegar a ese lugar que soñamos. ‘Ameri’, para mi, son metas, adonde uno quiere llegar en la vida”, dijo el propio Duki el año pasado en una entrevista cuando le pidieron una definición sobre este título / concepto. “‘Antes de Ameri’ es justamente la preparación que uno necesita para llegar a esas metas. Sería como el proceso. En dos días no vas a llegar a la cima del mundo”, opuso.

Duki y las dudas acerca de Ameri, su próximo álbum

Tras la aparición de este último video, surgieron nuevas señales y alguna que otra especulación sobre el contenido y su fecha de lanzamiento, algo que aun no está confirmado. Por un lado, este misterioso logo conformado con las cuatro “D” ahora atraviesa las portadas de los álbumes previos de Duki subidos en su perfil oficial de YouTube Music y Apple Music. Asimismo, en todas las plataformas de streaming publicó un track titulado “Leitmotiv AMERI”, compuesto por él y producido por Asan y Yesan: se trata de un instrumental de 35 segundos sostenidos por una sutil melodía de piano. Lo singular del caso es que el lanzamiento de este tema está fechado el 24 de junio de 1996, día en que nació Mauro Ezequiel Lombardo, tal es su nombre real.

Lo que Duki estará queriendo contar con este detalle es que, quizás, Ameri es una meta que busca alcanzar desde el día en que llegó a este mundo. En junio de 2020, su mamá Sandra Quiroga recordó a pedido de Teleshow cómo fue haber parido al rapero más popular del momento. “Iba a nacer un lunes y finalmente nació un viernes. Yo rompí bolsa como a las 8 y media de la mañana, me acuerdo porque estabamos llevando a Nahuel, mi hijo mayor, al jardín. Lo llevó Guillermo, su papá, al jardín y fuimos a la clínica. Mauro nació en la clínica Santa Isabel, nació por cesárea a las 12 y media del mediodía. Era un bebé sano que pesó 3,550. Era hermoso. Y fue uno de los días más lindos de mi vida, al igual que cuando nacieron Candela y Nahuel. Cuando uno tiene un hijo, ese día siente que toca el cielo con las manos. Y también yo siempre sentí, y siempre le dije a Mauro, que lo elegí, al igual que a mis otros dos hijos. Hacía mucho frío ese día. Fue una semana de mucho frío, porque cuando me dieron el alta también me acuerdo perfectamente de eso. Y bueno, Maurito se hizo sentir en todo el embarazo: con el embarazo tuve pérdidas, tuve contracciones, de hecho por eso fui a cesárea. El debió nacer a mediados de julio y nació de 38.5 semanas, un poquito antes de la fecha que yo tenía programada. Y me hizo muy feliz”, relató de un tirón.

Las cuatro "D" que marcan esta nueva etapa de Duki en su carrera con el lanzamiento de Ameri, su próximo álbum (Captura de video)

A partir de la publicación de estos videos y con las expectativas que viene generando la salida de Ameri, los fans de Duki no se quedaron atrás y analizaron cada detalle. Así, hay quienes dicen que el disco se publicará el próximo 11 de diciembre. Otros, que sale el 12 de noviembre. También, que sale este viernes 18 de octubre. Por ahora, nada cierto.

Por otro lado, hay quienes capturaron un frame en donde se ven distintas figuras del trap y del rap que posiblemente aparezcan como invitados en el disco. En la imagen en cuestión hay artistas locales, como Bizarrap, Ysy A, Milo J y Lucho SSJ. Y números internacionales como Wiz Khalifa (quien días atrás publicó en YouTube el detrás de escena de un videoclip que estuvo filmando con Duki), YG, Headie One, Eladio Carrión, Myke Towers, Lía Kali, Morad, Arcángel y otros. Lo mismo que con las posibles fechas de publicación: todo está por verse.

En las redes sociales, los fans de Duki especularon que en esta escena del último video que publicó, se revelan las posibles colaboraciones contenidas en Ameri: entre otros, allí están Bizarrap, Wiz Khalifa, Ysy A y Milo J, entre otros (Captura de video)

En tanto, en la entrada de Ameri en Genius, la web colaborativa de letras de canciones, hay un posible tracklist armado por los fans del rapero a partir de los distintos fragmentos de canciones aun inéditas que el propio Duki fue filtrando en sus redes sociales durante el último año. Allí figuran títulos como “Brindis”, “Soñador”, “ZaZa”, “Dioses”, “Chaplin”, “CINE (Puchito)”, “Ameri”, “Problemas”, “Combi nueva”, “Kaioken”, “Safari” y “Heridas”. En los próximos días, se espera que el propio artista ponga blanco sobre negro y revele el verdadero contenido de su esperado trabajo.