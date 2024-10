El mensaje de Harry Styles para Liam Payne tras su muerte en Buenos Aires

Harry Styles despidió a Liam Payne en las redes sociales

Luego de que se pronunciaran Louis Tomlinson y Zayn Malik, llegó el mensaje público de Harry Styles ante la trágica muerte de Liam Payne ocurrida en Buenos Aires el pasado miércoles. Al igual que sus excompañeros de One Direction, el cantante también se expresó a través de su cuenta personal de Instagram.

Lo hizo con un posteo en el que se ve, primero, una foto de Liam de espaldas, cantando ante un auditorio multitudinario. Y después, un sentido texto escrito con letras negras sobre un fondo blanco. “Estoy realmente devastado por la muerte de Liam”, comenzó. “Su mayor alegría era hacer felices a otras personas y fue un honor estar junto a él mientras lo hacía”, prosiguió.

“Liam vivía a pleno, con el corazón en la mano, tenía una energía para la vida que era contagiosa. Fue cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre estarán entre los más preciados de mi vida. Te extrañaré siempre, mi querido amigo”, agregó el compositor del hit “As it was”.

“Mi corazón se parte por Karen, Geoff, Nicola y Ruth (N. de R.: los padres y hermanos de Liam, respectivamente), su hijo Bear y todos aquellos en todo el mundo que lo conocieron y lo amaron, como yo”, cerró Harry con su misiva.

El texto de Harry Styles para despedir a Liam Payne (Instagram)

Minutos antes, Zayn Malik también se expresó en sus redes sociales para despedirse de Liam Payne. “Te amo, hermano”, escribió como epígrafe de un posteo que subió al feed de su Instagram, el cual contaba con una foto retro de los dos, en los días de éxito de la boy band, junto con un extenso y emocional texto.

“Liam, me encontré hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar de manera egoísta de que había muchas más conversaciones que tener en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte por haberme apoyado en algunos de los momentos más difíciles de mi vida”, comenzó el cantante, que abandonó One Direction en marzo de 2015, cuando se encontraban de gira.

“Cuando extrañaba mi hogar, a los 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora. Y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amabas. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato. Eras testarudo, obstinado y no te importaba decirle a la gente cuando estaba equivocada. Aunque chocamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso”, admitió Zayn.

“Cuando se trataba de música, Liam, eras el más calificado en todos los sentidos. No sabía nada en comparación, yo era un niño novato sin experiencia y tú ya eras un profesional. Siempre me alegró saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, podíamos confiar en vos para saber en qué dirección dirigir el barco”, destacó Malik.

El posteo de Zayn Malik tras la muerte de Liam Payne (Instagram)

“Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte cuánto daría por un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y respetaba profundamente. Guardaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón, para siempre. No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora, más que devastado. Espero que donde sea que estés ahora mismo estés bien y en paz y sepas lo amado que eres. Te amo, hermano”, cerró con su escrito.

Horas antes, Louis Tomlinson también había despedido a su excompañero de One Direction a través de un posteo en su cuenta de Instagram. “Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable”, comenzó expresando el cantante en su carta.

“Conocí a Liam por primera vez cuando él tenía 16 años y yo 18, su voz me sorprendió al instante, pero, lo más importante, a medida que pasó el tiempo tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida. Liam era un compositor increíble, con un gran sentido de la melodía, a menudo hablábamos de volver juntos al estudio para intentar recrear la química de composición que habíamos construido en la banda”, recordó Louis.

El mensaje de Louis Tomlinson tras la muerte de Liam Payne (Instagram)

“Y para que conste, Liam era, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde pequeño, su tono perfecto, su presencia escénica, su don para escribir. La lista continúa. Gracias por moldearnos Liam”, destacó Tomlinson en su despedida.

“Un mensaje para ti, Liam, si estás escuchando. Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde que formamos la banda, hablar por teléfono durante horas, recordar los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo, pero no fue así”.

“Quiero que sepas que si Bear (el hijo de Liam Payne) alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo maravilloso que fue su padre. Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amaba. Payno, mi muchacho, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo compañero. Qué duermas bien”, cerró.