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La foto retro que eligió Ana Rosenfeld para responderle a Mauro Icardi: “El terror de los maridos infieles”

La letrada de Wanda Nara apeló a una imagen contundente luego de que el futbolista se refirió a ella como “abogada reciclada”

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Ana Rosenfeld, la histórica abogada
Ana Rosenfeld, la histórica abogada de Wanda Nara, le respondió a Mauro Icardi (Instagram)

La reciente audiencia de conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi, celebrada en Milán el miércoles 11 de marzo, estuvo marcada por la tensión y la controversia mediática. Mientras algunos medios sostenían que en la reunión se había abordado el tema del divorcio, la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, salió a desmentir esa versión, en respuesta directa a las declaraciones de Elba Marcovecchio, representante legal de Icardi.

En medio de las repercusiones públicas, Mauro publicó un descargo en sus redes sociales en el que cuestionó abiertamente a la abogada de su expareja, aunque sin nombrarla de forma explícita. El futbolista apuntó en clara alusión al conflicto que los rodea: “Y ya que estamos me pregunto también ¿qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada (no nos olvidemos que volvió sin dignidad después de haber sido echada para meter un tránsfuga que hoy está preso) que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme? Supongo que tocará volver a improvisar alguna teoría nueva".

Este jueves, Rosenfeld respondió desde sus propias redes sociales, con una foto en la que posa sonriente en su estudio junto a una tapa de la revista Veintitrés de agosto de 2006, en la que ella misma aparece como figura central. En la publicación, la letrada escribió: “¡Foto tapa #Revista23 agosto 2006! ¡Reciclando en el 2026! 20 años después #Modacircular”, usando el concepto de moda circular para ironizar sobre su trayectoria y su permanencia en el escenario público y mediático. La tapa, titulada “El terror de los maridos infieles”, refuerza la imagen de la abogada como referente en casos de alto perfil y gran exposición, en especial teniendo en cuenta cómo comenzó el Wandagate.

La filosa respuesta de Ana
La filosa respuesta de Ana al extenso comunicado de Icardi

La reacción de Rosenfeld no solo funcionó como una respuesta a Icardi, sino que también resignificó su historia profesional, mostrando cómo hechos y percepciones del pasado pueden ser reutilizados en el presente para marcar posición en debates actuales. La elección de la imagen y el mensaje en redes dan cuenta de la vigencia de su figura en la escena mediática y del modo en que utiliza recuerdos y logros históricos para afrontar polémicas recientes.

Esta no es la primera vez que la letrada hace mención al ataque que recibió por parte del futbolista. Días atrás las cámaras de LAM (América TV) lograron encontrar a Ana y a Marcovecchio en el mismo desfile de modas y allí la histórica abogada de Nara hizo eco de las declaraciones del exdelantero del Paris Saint-Germain.

En ese momento aprovechó para responder a los últimos dichos de la defensa de Icardi y las palabras del propio delantero. Por un lado el equipo de abogadas aseguró que estaban regresando a “la época Payarola”, haciendo referencia al abogado anterior de la mediática -actualmente comprometido en la Justicia en una causa por estafas- y la mediatización constante del caso y ante esto Rosenfeld fue tajante: “Yo salgo a contestar cuando las abogadas del otro lado hablan, si no, no hablo”. En cuanto a los dichos del delantero, quien se refirió sin nombrarla como “abogada reciclada”, eligió hacer humor y oídos sordos al ataque: “Es la moda, la moda circular”.

Las abogadas se encontraron luego de tener un tenso ida y vuelta días atrás (Video: LAM-América TV) Sección: Teleshow

Cuando llegó el turno de hablar sobre el divorcio más mediático del momento, la tensión se hizo sentir. Consultadas por la fecha del fallo, Ana fue directa: “El 25 de marzo”. Elba coincidió: “Por ahí. Sale el 25 de marzo”. La cuota alimentaria, otro de los puntos calientes, sirvió de excusa para que Ana lanzara: “No apeló todavía mis alimentos”, a lo que Elba respondió con humor y picardía: “Te lo voy a apelar, Anita, te lo voy a apelar”. Rosenfeld replicó sin vueltas: “El que apela cuota alimentaria no merece mi respeto”.

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