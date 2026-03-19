La impensada declaración del cuñado de Max Verstappen por sus críticas a la Fórmula 1: “Estaría calladito”

El cuñado del neerlandés lanzó una llamativa reflexión

Max Verstappen es uno de los pilotos que criticó con más fuerza al nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1. El cuatro veces campeón de la categoría se mostró en contra de la importancia que tomó la energía eléctrica en la Máxima, al punto de que llegó a llamarla “Fórmula E con esteroides” y compararla con un videojuego. Su postura no aflojó tras las primeras carreras y el neerlandés recibió fuego amigo por parte de su cuñado, Nelson Piquet Jr.

El ex corredor brasileño, hijo del histórico tricampeón de la F1 Nelson Piquet y hermano de Kelly, pareja de Verstappen, puntualizó en las fuertes críticas del hombre de Red Bull contra la nueva normativa y dejó una llamativa declaración. “Si estuviera en el coche de Mercedes, estaría calladito, sin decir ni pío. De eso puedes estar absolutamente seguro”, aseguró el ex piloto de Renault en el podcast Pelas Pistas.

Nelson Piquet Jr. hizo hincapié en que el malestar del neerlandés se centra en que no tiene el monoplaza más fuerte de la grilla. “Max es así. Max quiere tener el mejor coche. Si le preguntas a Max, ¿qué fue más interesante? ¿Ese año en que ganaste el campeonato en la última carrera o aquel en el que lo ganaste con cinco carreras de antelación?, él diría: “No, aquel con cinco carreras de antelación”, destacó. Las temporadas a las que hace alusión son la del 2021, en la que peleó con Lewis Hamilton, y la del 2023, en la que se quedó con el título luego de imponerse en 19 de 22 jornadas.

Nelson Piquet y Max Verstappen fueron vistos juntos en el paddock en varias oportunidades

“Él quiere todas las carreras. Así que es natural que hable mal”, agregó Nelson Piquet. Christian Fittipaldi, sobrino de Emerson (dos veces campeón de la F1), que también participó en el podcast mencionado, se metió en la conversación de cómo serían las críticas de Verstappen al reglamento si estuviera en Mercedes.

A diferencia del cuñado de Max, Fittipaldi dejó entrever que habría expresado su malestar a pesar de su posición: “Si estuviera sentado en un Mercedes ganador, tal vez no hablaría tanto como lo hizo, pero él daría su opinión”. Sin embargo, Nelson Piquet lo interrumpió al decir que lo duda y soltó que todo lo que él quiere es “ganar con ventaja”.

Nelsinho Piquet, como también es conocido el cuñado de Verstappen, participó en 28 Grandes Premios entre 2008 y 2009. No obstante, su carrera en la Máxima quedó marcada por ser protagonista del “Crashgate”, una de las polémicas más grandes de toda la historia de la Fórmula 1. El brasileño estuvo envuelto en un supuesto choque a propósito en el GP de Singapur en 2008 para facilitar la victoria de su compañero Fernando Alonso.

El vínculo de Max con la familia de Nelson Piquet comenzó a fines de 2020 cuando formó pareja con Kelly Piquet. Juntos tienen una hija llamada Lily. No obstante, el neerlandés ya ejercía un rol paternal con Penélope, la hija de la brasileña nacida en 2019 fruto de su relación anterior con el ex piloto Daniil Kvyat. El ruso fue compañero de Verstappen en Red Bull años atrás.

Max Verstappen y Kelly Piquet son pareja desde fines de 2020 y tienen una hija llamada Lily (REUTERS/Amr Alfiky)

Luego del Gran Premio de China, Max Verstappen fue un paso más en sus críticas. “A quien le guste esto, no entiende de qué va el automovilismo. No tiene ninguna gracia. Es como jugar al Mario Kart. Esto no es automovilismo”, afirmó según difundió el portal especializado Motorsport.

En esta línea, Verstappen aseguró que gran parte del paddock y de los “verdaderos aficionados” de la F1 está descontento con la situación. “Creo que hablo en nombre de la mayoría de los pilotos. Por supuesto, algunos dirán que es fantástico, porque ganan carreras, lo cual es lógico. Si tienes una ventaja, ¿por qué ibas a renunciar a ella? Al fin y al cabo, nunca sabes si volverás a tener un buen coche. Pero si hablas con la mayoría de los pilotos, esto no es lo que nos gusta. Y tampoco creo que sea lo que quieren los verdaderos aficionados a la F1. Quizás a algunos aficionados les guste, pero esos no entienden las carreras. Esperemos que podamos deshacernos de esto lo antes posible”, inició Mad Max.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, puntualizó en las fuertes críticas por parte de Verstappen a la nueva era de la F1 y aseguró que su malestar se relaciona con los problemas que el monoplaza de Red Bull y el estilo de conducción del tetracampeón. “Max realmente está en un espectáculo de terror. Cuando miras las imágenes a bordo que tuvo en la clasificación de ayer, eso es simplemente horrendo de conducir”, soltó el líder de las Flechas Plateadas.

Mercedes mostró una impresionante superioridad sobre el resto de los equipos en el arranque de la temporada: George Russell ganó en Australia y la Sprint en China, mientras que su compañero Andrea Kimi Antonelli se impuso en la carrera principal en Shanghái. Verstappen, por su parte, quedó sexto en Melbourne -sufrió un accidente en la clasificación- y no pudo terminar en la segunda cita por una falla en su Red Bull. La próxima presentación de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Japón.