La historia oculta de Santiago Abascal: cómo el hijo de un dirigente del PP reinventó la derecha en España

El fenómeno Santiago Abascal desafió la lógica bipartidista en España y empujó a la derecha a un nuevo territorio discursivo. En el análisis de Tomás Trapé para Infobae a la Tarde, la figura de Abascal emerge como el motor de una transformación política que hoy sacude tanto al Partido Popular como al PSOE.

Durante el programa conducido por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, el panel analizó el trayecto personal y político de Abascal, así como el modo en que Vox desplazó los límites del discurso tradicional, instalando nuevos ejes de discusión que trascienden la clásica división entre izquierda y derecha.

Vox y la narrativa anticasta: una nueva derecha en España

Tomás Trapé explicó que la llegada de Vox y Santiago Abascal al escenario español marcó un punto de inflexión en el sistema bipartidista: “Si alguna vez, no hace tanto, el sistema político español parecía un tablero estable, un bipartidismo entre el PSOE y el PP, hubo una irrupción que rompió esa lógica”. El periodista trazó un paralelismo con el surgimiento de Podemos, recordando que ambos partidos “representan un afuera de esos dos partidos tradicionales, de izquierda y derecha, que son los partidos herederos posfranquismo en España”.

Trapé resaltó que la palabra “casta”, antes asociada a la izquierda española, fue apropiada por la derecha argentina y su líder Javier Milei: “Hoy esa palabra cruzó el océano, mutó y forma parte de la economía del lenguaje de la derecha argentina, de La Libertad Avanza, de Javier Milei”. Señaló que la economía del lenguaje y la crítica al establishment político se volvió un punto en común entre los nuevos movimientos disruptivos.

El salto de Abascal al fundar Vox rompió el bipartidismo en España, desplazando los límites tradicionales del debate político nacional (REUTERS/Ana Beltran)

Al analizar los orígenes de Abascal, Trapé remarcó que “no es tanto un outsider, sino más bien un insider que se radicalizó”. Explicó que Abascal nació en el País Vasco en 1976, proviene de una familia vinculada a la política y que sufrió la violencia de ETA. “Su padre fue dirigente del Partido Popular por 35 años y él se inicia en el Partido Popular. No es una persona que no venga de la política, sino todo lo contrario, que tiene un gran recorrido en la política”, detalló el periodista.

De la marginalidad al protagonismo: el ascenso de Vox

El recorrido de Abascal dentro del Partido Popular y su posterior salida en 2013 para fundar Vox respondieron a la percepción de que “el PP se volvió blando frente al separatismo, a la inmigración, a la izquierda cultural”. Trapé describió cómo Vox pasó de ser una fuerza marginal a ganar peso electoral: “Fue durante muchos años marginal hasta que, y esto es importante, en el 2019 irrumpe en Andalucía. De la nada. Aparece en una elección en un territorio más asociado al PSOE y hace una gran elección donde saca 400 mil votos”.

Esa irrupción, según Trapé, desplazó el eje de la política española: “El eje no es más izquierda-derecha, no es más arriba y abajo, sino que es adentro y afuera. Podemos y Vox representan un afuera de esos dos partidos tradicionales”. Subrayó que el ascenso de Vox tiene puntos de contacto con fenómenos internacionales, como el de Donald Trump en Estados Unidos o Giorgia Meloni en Italia.

Trapé también abordó el impacto emocional y cultural en la narrativa de Abascal: “Los atentados de ETA, la violencia en el País Vasco, en definitiva, la unidad española forma parte constitutiva de la narrativa, incluso de la educación emocional de Abascal. No es simplemente una discusión de taberna o de universidad, sino que es algo que evidentemente lleva en la sangre”.

Santiago Abascal emerge como líder de Vox tras un pasado de militancia en el Partido Popular y marcado por la violencia de ETA (EFE/Rodrigo Jiménez)

Restauración cultural y batalla contra la agenda woke

Para Trapé, el programa de Vox no se centra en una revolución económica, sino en una restauración cultural: “Abascal no propone una revolución económica, ni da vuelta al Estado, ni destruirlo, ni reformarlo como Milei. No es anarcocapitalista, sino que propone más que nada una restauración cultural. Hay una cierta nostalgia a esa España clásica”. Destacó que la propuesta de Vox gira en torno a poner orden ante el separatismo, la inmigración y la agenda progresista.

En ese sentido, en el programa hicieron alusión a un video en el que Abascal enunció: “Queremos dar esperanza a esos millones de españoles que sienten y piensan como nosotros, para decirles que hay alguien que se va a atrever a decir en la tribuna del Congreso lo que ellos se dicen en la intimidad del WhatsApp”.

El líder de Vox también se refirió a la agenda progresista: “El marxismo cultural ha tratado de enfrentar a la gente por la raza, por el sexo, por la religión, y trata de imponer una especie de religión de sustitución, que es la agenda woke... probablemente el mayor ataque a la libertad en Occidente desde la caída del comunismo”.

Trapé apuntó que Vox logró instalar su mirada en el debate público: “No podríamos decir que Santiago Abascal vaya a ser de seguro el próximo presidente español. Lo que sí podemos decir es que Vox cambió el debate. Vox influyó en la agenda de debate y eso es un triunfo. De repente se está hablando lo que Vox quiere que se hable en España, incluso por izquierda, incluso por derecha”.

El periodista cerró su análisis destacando que, aunque Vox no haya llegado aún al gobierno, ya ha logrado un “triunfo cultural” al influir en la forma en la que se discuten los grandes temas en la política española.

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