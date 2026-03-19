Se emite una advertencia mientras millones de personas reciben la recomendación de no tomar café

La advertencia del NWS en el suroeste de Estados Unidos prohíbe el consumo de café y bebidas con cafeína como medida ante la ola de calor extrema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una advertencia oficial fue emitida en el suroeste de Estados Unidos, donde millones de personas recibieron la recomendación de no consumir café ni otras bebidas con cafeína durante una ola de calor extremo registrada en marzo de 2026. Las autoridades meteorológicas estadounidenses alertaron sobre temperaturas elevadas para esta época, lo que llevó a reforzar las directrices sobre hidratación y prevención de enfermedades asociadas al calor.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), la advertencia afecta a poblaciones de Nevada, Arizona y California, incluyendo ciudades como Las Vegas, Phoenix y Los ángeles, zonas donde se han registrado temperaturas superiores a los 38 °C (100 °F). El organismo informó que la intensidad de este fenómeno climático, poco habitual en marzo, representa un riesgo elevado para la salud pública, especialmente para personas mayores, niños y quienes carecen de acceso a sistemas de refrigeración. El NWS recomendó limitar la exposición al sol, permanecer en ambientes climatizados y evitar bebidas que favorezcan la deshidratación, como aquellas que contienen cafeína y alcohol.

El contexto de esta advertencia se relaciona con la presencia de un “domo de calor” que, según información del Centro de Predicción Climática, centro federal de monitoreo de anomalías climáticas, ha superado marcas previas en la región. Las autoridades públicas han intensificado sus mensajes de prevención, actualizando protocolos y ampliando la vigilancia, en respuesta a la intensidad del evento y su impacto potencial en los sistemas de salud y servicios esenciales.

Recomendación sobre café y bebidas con cafeína: razones de la prevención

La recomendación sobre el consumo de café y otras bebidas con cafeína proviene de los materiales gráficos y comunicados oficiales del NWS. El organismo afirma que la cafeína puede aumentar la pérdida de líquidos, incrementando el riesgo de deshidratación en situaciones de calor extremo. En su guía oficial sobre olas de calor, NWS Las Vegas incluyó entre los “DON’Ts” la indicación de no consumir bebidas con cafeína, junto con la advertencia de evitar comidas pesadas y alcohol.

El NWS especifica: “Hidrátese con agua y bebidas con electrolitos, evite las bebidas con cafeína y alcohólicas”, señalando la necesidad de priorizar la ingesta de agua y bebidas con sales para mantener el equilibrio hídrico y reducir la probabilidad de problemas de salud.

Las temperaturas superiores a 38°C afectan a Nevada, Arizona y California, con riesgos elevados para salud pública y recomendaciones de evitar exposición al sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zonas afectadas y población en riesgo

El alcance de la advertencia emitida por el NWS abarca una porción significativa del suroeste estadounidense, donde más de 20 millones de personas residen o circulan temporalmente. Las ciudades de Las Vegas, Phoenix, Tucson y Los ángeles han sido señaladas como áreas críticas, según los reportes de los servicios meteorológicos.

La alerta se mantendrá activa mientras persistan las condiciones atmosféricas que propician el fenómeno, advirtió NWS Phoenix. Las autoridades locales han reforzado los canales de información y los servicios de emergencia, para atender oportunamente a la población más vulnerable.

Riesgos sanitarios y síntomas de alerta

La exposición a temperaturas elevadas puede provocar golpes de calor, agotamiento, calambres musculares y deshidratación, conforme a la información publicada por el NWS. El organismo señala que los síntomas iniciales pueden incluir debilidad, confusión, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de conciencia. Si se presentan estos signos, la recomendación es buscar atención médica inmediata.

NWS Flagstaff advierte que “aquellos sin refrigeración efectiva y/o hidratación adecuada estarán en mayor riesgo”. Las mínimas nocturnas superiores a los 27 °C (80 °F) limitan la recuperación fisiológica durante la noche, lo que agrava las posibilidades de complicaciones, en particular para adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Recomendaciones oficiales para la población

Las recomendaciones oficiales incluyen:

Consumir agua y bebidas con electrolitos de manera frecuente

Evitar café, té, refrescos energéticos y bebidas alcohólicas

Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros

Aplicar protector solar y cubrirse la cabeza con sombreros de ala ancha

Limitar la actividad física al aire libre, especialmente de 10:00 a 16:00

Permanecer en lugares climatizados, como bibliotecas, centros comunitarios o centros comerciales

No dejar niños, personas mayores ni mascotas en vehículos estacionados

Realizar chequeos periódicos a familiares, vecinos y personas con mayor vulnerabilidad

NWS Las Vegas reiteró a través de sus canales oficiales la importancia de seguir todas las recomendaciones. Su guía destaca: “Una hidratación adecuada es clave para evitar enfermedades relacionadas con el calor”.

NWS aconseja hidratarse con agua y bebidas con electrolitos, evitando café, alcohol y comidas pesadas para reducir el riesgo de deshidratación por calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en actividades cotidianas y desplazamientos

La persistencia de la ola de calor ha llevado a modificar la rutina diaria de millones de habitantes y visitantes del suroeste estadounidense. Las autoridades recomiendan restringir las actividades recreativas y laborales al aire libre durante las horas de mayor temperatura. En áreas como el Gran Cañón, NWS Flagstaff recomendó no descender más de 2,4 km (1.5 millas) desde el inicio del sendero Bright Angel y evitar la actividad física intensa en el fondo del cañón durante el mediodía.

El NWS también comunicó que los sistemas de transporte público y los servicios de salud han incrementado su capacidad de respuesta para atender emergencias vinculadas al calor. Los centros de salud mantienen un monitoreo constante de los ingresos por afecciones relacionadas con las altas temperaturas.

Acciones institucionales y actualización constante

El NWS y el Centro de Predicción Climática han reforzado la emisión de boletines diarios y la actualización de los mapas de advertencia. Las agencias locales y estatales trabajan en la difusión de mensajes preventivos en varios idiomas y en la coordinación con servicios sociales, de emergencia y de salud pública.

Las autoridades recomiendan a la población estar atenta a las actualizaciones oficiales y seguir estrictamente las instrucciones, ya que la duración exacta de la ola de calor dependerá de la evolución de los patrones meteorológicos.

Perspectivas y cuidados en los próximos días

La continuidad de la advertencia se vincula a la persistencia del “domo de calor” en la región, de acuerdo con los pronósticos del NWS. Las autoridades remarcan la importancia de mantener la hidratación, evitar el consumo de café y otras bebidas que puedan favorecer la deshidratación, y adaptar las rutinas diarias para minimizar la exposición al calor.

El NWS recordó que la información oficial se actualiza diariamente en sus plataformas digitales y redes sociales, e instó a la población a consultar únicamente fuentes gubernamentales para evitar la difusión de información errónea.