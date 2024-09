División Palermo fue nominada en los Premios Emmy Internacional

División Palermo es una guardia urbana inclusiva ideada como operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad. Mientras todos intentan entender qué función cumple, esta guardia se enfrenta sin quererlo con una extraña banda criminal.

El próximo lunes 25 de noviembre se celebrará la 52° gala de los premios Emmy Internacional 2024 en la ciudad estadounidense de Nueva York. Organizado por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de los Estados Unidos, es considerado el galardón más importante de la televisión mundial y cada año los ganadores son elegidos por un jurado compuesto por más de mil integrantes independientes de todo el mundo. Así, se seleccionan 56 producciones en 14 categorías de 21 países que incluyen a Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, Francia, Alemania, India, Japón, México, Países Bajos, Polonia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Tailandia, Turquía y Reino Unido.

Entre los nominados argentinos se destaca la primera temporada de División Palermo, la serie escrita, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky y producida por K&S Films para una reconocida plataforma de streaming mundial. Así las cosas, su primera temporada compite en la categoría Mejor Comedia, junto a otras tres series internacionales como Daily Dose of Sunshine (de Corea del Sur), Deadloch (producida en Australia) y el tercer ciclo de HIPI (hecha en Francia).

La primera temporada de División Palermo consta de ocho episodios de un promedio de 30 minutos cada uno. Allí cuenta la historia de una guardia urbana inclusiva que fue ideada como una operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad. Mientras todos intentan entender qué función cumplen se enfrentarán, sin quererlo, con una extraña banda criminal. Su estreno fue en febrero de 2023 y su segunda temporada está prevista para el año 2025.

Además de Korovsky, del elenco de la primera temporada de esta serie fueron parte Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Valeria Lois, Marcelo Subiotto, Carlos Belloso, Alan Sabbagh, Iair Said, Mike Amigorena, Agustín Rittano, Sergio Prina, Fabián Arenillas, Gabriela Izcovich, Rafael Spregelburd, Camila Peralta, Hernán Cuevas, Facundo Bogarín, Nilda Sindaco, Renato Condori Sangalli, Julio Marticorena, Valeria Licciardi y Jonatan Nugnes.

Parte del elenco de División Palermo, encabezado por Santiago Korovsky

“Si pensábamos que las minorías que conforman División Palermo eran todos los personajes que son ejemplos de vida, seres de luz que no tienen contradicciones, también era una forma de discriminar. Así que hacer humor con esos personajes de alguna manera tiene que ver con la inclusión”, dijo Korovsky en diálogo con Infobae a propósito del estreno de la serie que ideó.

En el momento de su estreno, causó un gran suceso dado que la opinión (positiva) sobre la serie fue casi unánime. “La verdad que sí es una gran sorpresa. Obviamente hay gente que la critica, hay hate, pero es muy pequeño en proporción a lo que suele ser el hate en Twitter. Yo creo que a la gente que no le gusta. En su mayoría dicen: ‘Ey, qué serie de mier..., vi un capítulo y medio y la saqué'. Bueno, eso o no le tuvieron paciencia a lo que sigue y lo entiendo habiendo tantas opciones, pero la verdad es que sí que me sorprende eso”, consideró el actor y director.

“Nos ocupamos de esta cuestión del humor que hacíamos en relación a las minorías, en alusión a que las personas con discapacidad esté del lado de ellos, donde la burla somos nosotros. La torpeza tiene que ver con no saber cómo pararse frente a la diferencia con las campañas de marketing que hacen las instituciones, los políticos, para apropiarse de la palabra ‘inclusión’ y hacer sólo cambios de forma y no de fondo”, dijo Korovsky en relación al humor de la serie.

En los Emmy Internacional 2024 hay otras dos producciones argentinas que fueron nominadas. Por un lado, el documental Virgilio (dirigido por Alfred Oliveri, se trata sobre el camino del chef peruano Virgilio Martínez y el éxito de su célebre restaurante Central) aparece en la categoría Mejor Programación de Arte. Y la segunda temporada de Iosi, el espía arrepentido puja por un premio en la categoría Mejor Serie Dramática, compitiendo contra ficciones como Les Gouttes de Dieu (de Francia), The Newsreader 2 (Australia) y The Night Manager (India).