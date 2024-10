Karina Mazzocco volvió a la televisión tras la muerte de su suegro: sus emotivas palabras y el agradecimiento a Luis Ventura

Karina Mazzocco volvió a la televisión tras la muerte de su suegro (Video: A la tarde, América)

Karina Mazzocco, conductora del programa A la tarde (América), volvió este lunes a la pantalla y compartió con los televidentes de su ciclo el motivo de su ausencia el pasado viernes 11. En el inicio de la emisión de este lunes, la animadora explicó que la razón fue el fallecimiento de su suegro, Ómar, quien había estado internado en terapia intensiva durante 20 días debido a problemas de salud. La conductora se enteró de esta noticia minutos antes de salir al aire.

“Lo que quiero es primero agradecer a mis compañeros. El día viernes yo estaba terminando mi reunión de producción, como siempre lo hacemos, y a las cuatro de la tarde me avisan que mi suegro había fallecido. Él hacía 20 días que estaba internado en terapia intensiva, lidiando con un montón de cuestiones de salud. Me llegó este mensaje y salí disparada”, comenzó expresando la conductora.

Luego se tomó un momento especial para destacar la colaboración de Luis Ventura, quien la reemplazó el pasado viernes. “Lo que quiero es agradecerle a la producción, a mis compañeros que me enviaron mensajes cálidos y cariñosos, y especialmente a Luis Ventura que, sin tener idea, le dijeron que tenía que conducir y fue y lo hizo”, dijo la conductora, muy conmovida. “Y también agradecer la cantidad de mensajes de cariño para mí y mi familia. Le agradezco a todos de parte de mi familia política”, agregó.

Dos días antes la conductora despidió a su suegro desde sus redes y le dedicó palabras de amor en diálogo con Teleshow. “Para los que no saben, mi querida suegra Sarita falleció hace tres meses y una semana, y él evidentemente no pudo continuar. Así son las historias de amor. Un beso al cielo para ellos, que fueron realmente extraordinarios en mi vida”, dijo Mazzocco, con lágrimas en los ojos, acerca de la familia de Omar El Bacha, su pareja desde hace 20 años.

“¡Sara y Ómar, mis suegros extraordinarios! Unos abuelos fuera de serie. ¡Amorosos, compañeros, generosos, incondicionales! ¡Siempre listos para lo que sea! ¡Pasaron solamente tres meses del fallecimiento de Sarita y ayer se fue él! A su encuentro, para estar juntos nuevamente…. Y claro, si así estuvieron toda la vida”, había expresado Mazzocco el viernes pasado en sus redes sociales para contar la triste noticia recibida.

Karina, junto a imágenes de sus suegros y postales de ellos juntos a sus hijos y nietos, habló del especial vínculo que tenía con ellos. “Solo tengo palabras de amor y agradecimiento hacia esta pareja. Esta familia, mi familia. Tantos momentos compartidos”, expresó.

Las sentidas palabras de Karina Mazzocco por la muerte de su suegro. ”Ómar querido, junto a Sarita, ustedes habitan nuestros recuerdos más tiernos. Para siempre en nuestros corazones" (Instagram)

“Los domingos en la calle Tandil, recibidos por la sonrisa de Sarita, y tus asados Ómar, los más ricos del mundo, preparados con dedicación, cariño y paciencia frente a tu parrilla Yudti. En tu jardín, lleno de flores sembradas y cuidadas por vos. ¡Las delicias de tu huerta!”, pormenorizó la conductora.

“Gracias Ómar, nos dejas llenos de amor y de momentos felices. Que en paz descanses, Ómar querido. Junto a Sarita. Ustedes habitan nuestros recuerdos más tiernos. Para siempre en nuestros corazones. QEPD”, concluyó.

En diálogo con Teleshow, Karina se abrió sobre la huella que dejaron Ómar y Sara. “Para mi marido no es fácil y para nadie. Dos pérdidas inmensas y seguidas”, se lamentó la exmodelo, quien es madre de Malek, de 17 años. Aseguró que la partida de la compañera de vida de su suegro fue un antes y un después. “Tenía varios problemas de salud, pero estaba en actividad hasta que falleció su esposa. A partir de su pérdida no pudo continuar”, se sinceró.

En julio de este año Mazzocco había despedido a Sara El Kadri, la mamá de su pareja, Omar El Bacha, y abuela de su hijo Malek. Eligió un video de la mujer entonando el poema La muerte no es nada para recordarla.

La filmación publicada por Karina en su cuenta de Instagram muestra a Sara leyendo un texto escrito por el inglés Henry Scott Holand, donde destaca: “El amor no desaparece nunca, la muerte no es nada, simplemente me he ido a la pieza de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro lo somos siempre”.