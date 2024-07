La desgarradora despedida de Karina Mazzocco a su querida suegra: “Seguiremos nombrándote con alegría”

El emotivo video que compartió Karina Mazzocco para despedir a su suegra (Video: IG/karinamazzocco)

Karina Mazzocco atraviesa un momento de profundo dolor tras la repentina muerte de su suegra, Sara El Kadri. La modelo y conductora compartió el sábado por la noche unas sentidas palabras dedicadas a la memoria de la mamá de su pareja, Omar El Bacha, y abuela de su hijo Malek, además de un video de la mujer entonando el poema La muerte no es nada.

La filmación publicada por Karina en su cuenta de Instagram muestra a Sara leyendo un texto escrito por el inglés Henry Scott Holand, donde destaca: “El amor no desaparece nunca, la muerte no es nada, simplemente me he ido a la pieza de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro lo somos siempre”.

En la publicación, Mazzocco recordó a su suegra con palabras muy emotivas. “Ella es Sara! Sara El Kadri, Sarita, la mamá de mi marido, la abuela de mi hijo, mi querida suegra que repentinamente partió anoche dejándonos desorientados, rotos de tristeza pero colmados de amor y de agradecimiento por su hermosa existencia”, comenzó escribiendo la conductora.

Sara El Kadri y Karina Mazzocco

“Estás en todas partes Sara, qué difícil despedirte… Qué difícil despedirse de vos… Así como decías hace algunos años en este video, increíblemente nos abrazas con tus palabras, dejándonos algunas coordenadas para continuar”, continuó.

“Así será, seguiremos nombrándote con alegría, con todo nuestro amor, seguiremos riéndonos de las cosas que nos causaban gracia cuando estábamos juntos. Seguiremos honrando tu memoria, recordando tantos momentos felices, tantos que pierdo la cuenta…”, agregó.

“Aquí toda tu familia, todos tus amores, todos juntos, como a vos te gustaría, celebrando tu espíritu para siempre. ¡Gracias Sarita!”, completó la emotiva dedicatoria en medio de tanto dolor.

Karina Mazzocco y su marido Omar El Bacha

Recordemos que la pareja de la conductora es un reconocido empresario, pero su gran pasión es el automovilismo. De joven solía correr kartings y siempre se mantuvo vinculado a ese mundo. Incluso llegó a participar de distintas categorías internacionales. El hijo de Karina Mazzocco y Omar El Bacha planea seguir los pasos de su padre. Malek es un fiel amante de los autos y tiene pensado probar suerte en la Fórmula Metro o en la Fórmula Nacional.

El texto completo del poema que leyó Sara El Kadri

El amor no desaparece nunca,

la muerte no es nada,

simplemente me he ido a la pieza de al lado.

Yo soy yo, tú eres tú.

Lo que éramos el uno para el otro

lo somos siempre.

Dame el nombre

que siempre me has dado.

Háblame como lo has hecho siempre,

no emplees un tono diferente

no adoptes un aire solemne o triste.

Sigue riéndote

de lo que nos hacía reír juntos.

Ora, sonríe, piensa en mí

reza por mí.

Que mi nombre sea pronunciado en casa

como lo fue siempre,

sin énfasis de ninguna clase,

sin nada sombrío.

La vida significa

todo lo que ella ha significado siempre

y es lo que siempre ha sido.

El hilo no se ha cortado.

¿Por qué habría yo de estar fuera de tu pensamiento

simplemente porque estoy fuera de tu vista?

Te espero, no estoy lejos,

justo del otro lado del camino.

Como ves, todo está bien.

La muerte no es nada es un poema atribuido a Charles Péguy (1873–1914), pero en realidad fue escrito por Henry Scott Holand (1847–1918) y está basado en un texto de San Agustín de Hipona, una oración de un marido a punto de morir, El amor no muere nunca.