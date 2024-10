Cinthia Fernández se alejó de las redes y pidió perdón a sus seguidores: “Tengo mucho dolor”

Desde la cama, Cinthia explicó los malestares que vivió en las últimas horas (Video: Instagram)

En medio de un gran momento a nivel personal y laboral, Cinthia Fernández volcó su felicidad en las redes sociales. Tras regresar de un romántico viaje a las playas de México, se metió de lleno en sus obligaciones cotidianas. Mientras buscaba el equilibrio entre su vida amorosa y familiar, con su romance con Roberto Castillo cada vez más asentado, la modelo de 35 años supo encontrar la manera de entretener a sus más de seis millones de seguidores en las redes sociales.

Sin embargo, la panelista de LAM (América) se vio obligada a tomarse un descanso de su Instagram y preocupó a sus fanáticos. En ese marco, ella se vio obligada a explicar que se debía a su estado de salud. “Perdones” fue la palabra que eligió para arrancar el video donde dio a conocer su situación. “Claramente no me estaría sintiendo bien estos días”, explayó ante la cámara, con una voz ronca y a cara lavada.

Desde la cama de su habitación, la bailarina continuó: “Tengo mucho dolor de estómago y ganas de vomitar. Ando con migrañas muy fuertes y tomando ibuprofeno. Me hizo mier… el estómago”. Ante este panorama, hizo hincapié en su estado de salud. “No sé si tengo tantas ganas de subir algo por acá. No me siento bien, por lo que voy a estar desaparecida”, sentenció mientras continuaba en reposo absoluto.

Cinthia compartió su estado de salud tras evitar subir contenido en las redes

Tan solo unas horas más tarde, Fernández volvió a publicar en su cuenta para llevar tranquilidad a sus seguidores. En esa ocasión, se propuso despejar cualquier duda respecto a su salud y escribió: “Gastritis… Suero”. Junto a ese diagnóstico, la panelista mostró uno de sus brazos con una pequeña cinta y un algodón donde estuvo la intravenosa con la solución.

Cabe mencionar que Cinthia estuvo bastante activa el fin de semana pasado previo a sus malestares físicos. En medio del vaivén de emociones por la propuesta de matrimonio de su pareja, Roberto Castillo, la empresaria decidió abrir la cajita de preguntas. Lejos de evadir todo tipo de tema, le hizo frente a una particular consulta. “¿Otra novela como la de Pampita?”, escribió un usuario de manera anónima. Esto despertó de inmediato la furia de la modelo, quien no se lo pensó dos veces a la hora de responder sin filtro.

“Qué estupidez comparar personas que nada que ver. Muy básico. ¿Por qué coincide el nombre? ¿O por la propuesta de casamiento en la playa?, lanzó enojada. “Partamos de la base que lo de ellos fue un chivo al hotel. Grabado con drone para el reality y todo el ‘biri biri’”, aseguró, sobre el romántico momento que protagonizaron Pampita y Moritán en Punta Cana, República Dominicana y que fue el puntapié inicial al que le siguió su casamiento y el nacimiento de su hija.

La modelo estuvo activa durante el fin de semana y respondió una particular pregunta sobre su compromiso (Instagram)

Sosteniendo esa misma línea, continuó: “Lo nuestro fue algo íntimo, sin chivo, con videos matados desde nuestro celular para tener recuerdos. Esos comentarios hablan de las limitaciones de la gente que lo dice porque sí por hablar cobraran no dirían nada”. Pero eso no fue todo, ya que luego le presentaron inquietudes respecto a la polémica separación de la dupla, en especial respecto a la mamá de Roberto García Moritán, Lucila Fernández Llanos. Conocida por sus propios inconvenientes con su exsuegra y madre de su exmarido, Matías Defederico, Cinthia sentenció: “Si ninguno de los dos habló, ¿por qué lo hace la suegri? Ya está grande el nene para defenderse solo. Lo deja como un boludo y poco caballero”, analizó.