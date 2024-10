El inesperado acercamiento entre Andrea del Boca y L-Gante en Bake Off

L-Gante y Andrea del Boca se besaron en Bake Off

En la carpa de Bake Off Famosos, el aire estaba impregnado de azúcar y competencia, pero en esta ocasión, el verdadero ingrediente sorpresa no estaba en los hornos. En mitad del programa, un inesperado cruce de mundos ocurrió ante la mirada atónita de los presentes. L-Gante, el joven exponente de la cumbia 420, y Andrea del Boca, la reina indiscutible de las telenovelas argentinas, compartieron una escena que rápidamente se desvió de lo culinario a lo romántico, con ecos de aquellas historias dramáticas que durante décadas habían cautivado a las audiencias.

Wanda Nara, atenta a las tensiones y la diversión del momento, provocó la chispa. Se acercó a la estación de Del Boca y la invitó a recrear una escena con el cantante. Él, con la irreverencia propia de su estilo, eligió llamarse “John” para la ocasión y, con una sonrisa canchera, le preguntó a la actriz qué opinaba de sus dientes. Del Boca, con la gracia serena de quien protagonizó mil besos en pantalla, respondió que los encontraba “bellísimos”. Lo que sucedió después fue digno de la mejor telenovela: L-Gante, sin titubear, selló la escena con un beso que desató murmullos y aplausos.

Andrea del Boca es una de las grandes participantes del reality (Gentileza Prensa Telefe)

Las cámaras captaron el momento desde todos los ángulos y la posibilidad de una nueva versión de Perla Negra o quizás, teniendo en cuenta el escenario de repostería, de Dulce Amor, comenzaba a flotar en el ambiente. Andrea, con una sonrisa pícara, no negó su potencial galán: “Me dio un buen beso. Me comió la boca”, dijo, dejando en claro que las sorpresas en la televisión argentina nunca se acaban. La actriz, protagonista de mil amores en la ficción, sumaba ahora un nuevo capítulo en este singular “Chape Tour”.

Pero todo romance dramático tiene un testigo traicionado. Mariano Iúdica, el conductor y eterno amante de la broma, observó la escena desde la distancia. Solo un programa antes había sido él quien recibió el beso, y ahora, como en todo buen culebrón, se encontró fuera del triángulo amoroso, mirando con el corazón roto. “Me rompió el corazón”, confesó entre risas, haciendo gala de su talento para convertir cualquier situación en un acto de comedia.

Así, el episodio de Bake Off Famosos dejó de ser una competencia culinaria para convertirse en una especie de teatro improvisado, donde las emociones y las risas volaban tanto como la harina en las cocinas. Entre risas, besos y bromas, el programa dejó claro que, en televisión, siempre hay espacio para lo inesperado, y que las fronteras entre los géneros televisivos son cada vez más difusas.

Wanda Nara y Cami Homs hablaron de sus separaciones en Bake Off

Incluso hay tiempo para recordar el pasado, como el momento protagonizado por Cami Homs, quien mientras se encontraba realizando una preparación en forma de corazón, la conductora le consultó: “Cami, quiero saber si alguna vez te rompieron el corazón”. Tras unos segundos de duda, y mientras batía una mezcla, la joven expresó: “Sí. Me han roto el corazón. Pero ahora está recontra recompuesto”, haciendo mención a su separación a mediados de 2021 del mediocampista de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul y su actual vínculo con José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata.

“Sí, así te veo. En la vida siempre hay revancha”, comentó la empresaria haciendo referencia a su actual relación. De igual manera, Homs le devolvió a Wanda: “Vos lo sabés”. Fue entonces cuando Elián Ángel Valenzuela, nombre real de L-Gante, expresó: “Nosotros tuvimos las peleas muy expuestas, las separaciones, las discusiones”.

L-Gante tomó la palabra y le preguntó a Nara: “Vos también sabés algo de esas cosas. ¿Cómo te las arreglaste?”. Rápidamente, la conductora contestó: “Me escondía para llorar”. No contento con la respuesta de la cantante, el artista redobló: “¿No llamabas a nadie?”. Fue entonces cuando Wanda se sinceró: “Sí, a vos”.