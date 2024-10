Soledad Aquino contó que le robaron la billetera en San Isidro: “Bajé un minuto del auto y pasó esto”

Soledad Aquino junto a su hija Mica Tinelli (Instagram)

Soledad Aquino denunció en sus redes sociales que le sustrajeron la billetera de su auto. A través de un posteo que subió a su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se la ve compungida por el robo, la exmujer de Marcelo Tinelli contó qué fue lo que le ocurrió.

“No lo puedo creer. Dejé un segundo el auto abierto en la farmacia de Segundo Fernández y Terrero, en Las Lomas de San Isidro, y me sacaron la billetera y algo de plata...”, comenzó relatando la mamá de Micaela y Candelaria Tinelli. Y luego hizo un recuento de lo perdido más allá del dinero. “DNI, registro, cédula verde, carnet de INCUCAI (NdR.: en 2021 recibió un trasplante de hígado), PAMI, tarjetas... ¡¡Todooo!!!”, se lamentó Aquino. “Si alguien la encuentra, RUEGO A DIOS me dejen los documentos”, pidió luego a la comunidad, de manera tal en que pueda evitar hacer los trámites correspondientes “Ay, no sé por dónde empezar”, se lamentó luego.

Luego, en los comentarios de la publicación agregó más detalles acerca de lo que le pudo haber sucedido. “Me comentó un hermano que trabaja en la Legislatura Nacional: hace mil que hay un sistema que te desbloquean el seguro... Porque pensando, sí cerré el auto. Así que te fichan”, reflexionó al respecto. Por último, le dedicó un mensaje a todos sus seguidores e hizo un comentario social. “Tengan cuidado y suerte. Estamos en uno de los PEORES MOMENTOS DE POBREZA EN ARGENTINA. Y aclaro: no soy de ningún partido”, cerró.

Un rato más tarde, y en respuesta a una seguidora que le pasó por privado los datos para que le reimpriman de inmediato el carnet de INCUCAI, Aquino le respondió: “Gracias, mi amor. Tengo fe de que va a aparecer todo”.

El posteo de Soledad Aquino para contar que sufrió un robo en San Isidro (Instagram)

Más tarde, Soledad habló con Teleshow. “Un minuto bajé y pasó esto. Me cuenta mi hermano que tienen un sistema que te abren el auto”, dijo en diálogo con este medio, tratando de encontrarle una explicación a lo que le sucedió en la tarde de este miércoles. “Es que acá San Isidro está...”, dijo y agregó un emoji con una carita entre sorprendida y asustada, como para graficar la inseguridad que percibe en donde vive.

“Estoy en el auto, me vine a ver al caballo y estoy indocumentada. ¿Podés creer lo que te estoy contando?”, dice a continuación y describe lo que viven los vecinos de la zona. “Acá en San Isidro empezaron a decir que hay un lugar, Tomkinson, por el que pasamos todos, es camino a Capital Federal... Ahí está La Cava cerca, te rompen el auto y te roban mientras vas andando. No le di bola. Fui a una farmacia a media cuadra del local de Mica, llenos de boliches para tomar algo, en la zona de Las Lomas. Pero bajé las llaves, me acordé. Y bajé a buscar unos anteojos que me olvidé en la farmacia. Y bajé un minuto, porque yo soy ágil... Dejé la cartera acá. Y después, cuando me detuve en una estación de servicio a comprar una gaseosa, tenía abierta la cartera. Le voy a pagar a la chica y le digo: ‘Amiga, no tengo la plata, ni el billete de los 5 dólares de la suerte, ni la billetera’”, recordó.

“Perdí el carnet del INCUCAI, del PAMI, las tarjetas que las pausé, el registro del auto, el DNI... Si me pongo a pensar en todo lo que perdí, me quiero matar. Pero tengo fe que la gente la devuelva. ¿Para qué van a querer el DNI de Soledad Aquino? Para mí, me lo van a devolver”, dice y se le escapa una sonrisa, dando la pauta de que no se tomó la situación con dramatismo.

“Yo me cago de risa de todo en la vida. Si me llega a parar la policía, le diré la verdad: ‘Me acaban de chorear’. ¡Dios mío! Me lo tomo con calma. Hay que estar atentos porque acá está tremendo. No sé cómo es en otros barrios, porque yo trato de no mirar mucho el noticiero, que me quema la cabeza. Pero está bravo. Acá, los vecinos de Beccar, Martínez, San Isidro, todos nos estamos diciendo: ‘Cuidado, cuidado, cuidado’. Y sí, no hay plata. Es la verdad”, cierra Soledad.