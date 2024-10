El llanto de Nenu López al recibir un puntaje histórico en Cantando 2024: “Ustedes me sacan las ganas”

El llanto de Nenu López ante la devolución del jurado en Cantando 2024

Este martes, Flor Peña comenzó la conducción de Cantando 2024 presentando a los jurados del ciclo de América. En ese contexto, avisó que el próximo jueves será el cumpleaños de Nacha Guevara. “¿Vamos a festejar acá, no?”, preguntó risueña y la artista aseguró: “Vamos a festejar con varias sorpresas”.

Enseguida, la conductora presentó a la primera pareja. “Un fuerte aplauso a Cachete Sierra y Marcia Romero”, saludó, a la vez que los participantes comenzaron a cantar “Ni una, ni dos”, de BM. Con una interpretación que levantó los aplausos del público y la aprobación de Nacha, quien asintió con la cabeza cuando terminaron de cantar, la pareja se mostró distendida y contenta. “Mejor, mejor, tenemos que tener en cuenta de dónde veníamos. Eligieron una canción sencilla y agradable, estuvieron bien comunicados, así que como comienzo de la noche está mejor que el comienzo del otro día”, comenzó su devolución la artista y puso su nota más alta desde que comenzó el programa, un 7. Sin embargo, el resto del jurado no estuvo de acuerdo con la artista y la pareja recibió varias devoluciones muy bajas en puntaje.

Más adelante, Flor presentó a Coy Scaglione y a Nico Repetto. Con una producción muy detallista, con abundante maquillaje en el rostro, la hermana de Furia dijo que “está feliz”. “¿Cuándo va a venir Furia?”, quiso saber la conductora, y ante la mirada de duda de Coy, Florencia comentó que la pensaba llamar y convocar ella misma. El tema que eligieron fue “Yo te diré”, de Miranda!.

En el momento de las devoluciones, Nacha fue contundente. “Es muy raro lo que vi, pero raro a mí siempre me gusta. A mí me gustan las moscas blancas, las ovejas negras y los patitos feos” Visiblemente emocionada, Coy le agradeció: “Una persona tan importante como vos que tengas estas palabras me emociona. Me pasa es que están todo el tiempo diciendome cosas hermsas, todos. Una catarata de llanto me va a agarrar, y tengo un muchacho acá al lado que me lleva, es como un sueño de Disney, perdón por lo cringe. Parece como un cuento de princesas”, dijo modificando la voz y continuó. “Tocan fibras ustedes también”.

La siguiente pareja en entrar a la pista fue la de Nenu López y Nell Valenti. “Hay algo que no conté que yo en Perú fui cantante. Fui a un casting de bailarina, me pusieron a cantar y de repente quedé”, confesó ante la mirada atenta de Milett. “Hay un dato muy importante que nuestro único fan era sordo”, destacó, con humor. “Pero es como dicen en Twitter: tengo el talento, solo hace falta que circule”, reflexionó la joven.

Después de una previa divertida con la conductora, quien destacó que lo que más le gusta de ella es que se puede reír de sí misma, llegó el momento de cantar. La canción que eligieron para presentarse fue “Miénteme”, de Tini y María Becerra. Nacha dijo contundente: “Dijiste tantas verdades pero cantaste para la mier... Estoy de acuerdo con vos que no cantás nada bien, y eso no ayuda, la verdad que una tristeza”, dijo antes de ponerle un cero. “Se me acabó la bondad”, respondió la artista.

“Noche complicada. Me falta como una energía que no hay, como que faltan vitaminas para todo, para cantar, para moverse... La verdad es que me está torrando esto de ver algo que no pasa nada”, aseguró Mendoza. En ese intante, la joven se largó a llorar. “Quiero su consejo sincero, dejame hablar por favor”, le pidió y continuó: “Bueno, este no es un programa de canto, te lo debería haber avisado la producción”, dijo la joven con tono desafiante.

La respuesta de Flavio no se hizo esperar. “Creo que estás muy cocora. Deberías bajar un poco, cuando hablás para acá sonás como muy cocora, lamentablemente el puntaje tiene que ver con esto también”, disparó el coreógrafo. Pero Nenu, lejos de amedentrarse, redobló la apuesta. “No me importa”, le dijo, lo que provocó que el productor teatral le ponga un 1.

“Vine con re buena actitud pero ustedes me sacan las ganas y yo estoy haciendo lo mejor que puedo”, expresó mientras estallaba en llanto. “Soy una persona y tengo 21 años, Nacha”, apuntó refiriéndose a la actriz. “¿Y qué justifica eso? tenes una actitud soberbia”, respondió la jurado. “Por eso me salvó el público, porque soy soberbia”, ironizó López, mientras Nacha cerró el diálogo: “No te hagas problema, porque lo que vos hacés aquí no tiene remedio”.

“Lo que me angustia son las formas, y me hablan desde un lado muy superior. Yo lo único que quiero saber es cómo poder mejorar, pero bueno, no puedo mejorar”, siguió la participante. “Si querés estar en este medio vas a tener que crecer emocionalmente. Si sos tan sensible, entre comillas, dedicate a otra cosa. Porque esto es para gente fuerte. Yo admiro a las personas fuertes, pero la sensiblería no me gusta”, replicó la artista. Lejos de quedarse callada, Nenu respondió: “Si no fuese fuerte no hubiese aceptado venir a cantar cuando no canto nada”.

Para terminar con las devoluciones, Milett le comentó que no le gustaba verla angustiada. “No te lo tomes personal, tienes otras capacidades, otra luz que puedes resaltar. No le des el gusto a nadie de verte angustiada, no todo el mundo se merece tus lágrimas. Este es un programa de canto y finalmente la gente evalúa eso. Vas a poder hacer lo que te de la gana a partir de aquí. Tu compañero no te ayuda para nada. A mí la canción me gustó, me gustas como personaje pero no me gusta verte angustiada, porque no se lo merecen”, aseguró con su voto secreto.

Marcelo Polino intentó que la participante deje de llorar, aunque le puso un cero. “Fue un disgusto”, cerró. El puntaje total fue un 1 y eso sorprendió a Flor Peña. Entre risas, dijo: “Hay que tener talento para sacarse un uno en el total de los puntajes, todo un record”.