Los mejores memes que invadieron las redes tras la separación de Pampita y Roberto García Moritán

A horas de oficializarse su separación, la modelo y el político se convirtieron en los protagonistas de varios memes

Desde hace semanas, Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán se volvieron uno de los temas más conversados. Luego de las versiones de crisis que perpetraron en su relación, el matrimonio confirmó su separación definitiva. Esto desató una infinidad de reacciones por parte de sus seguidores, quienes no perdieron el tiempo al compartir sus mejores memes en las redes sociales.

“La separación de Pampita con Moritán viene con capturas, audios, show y todo lo que le gusta a mi ser chismosa”, escribió una joven junto a una imagen de una nena sorprendida viendo el celular. El comunicado por parte del político fue el inicio de la situación. Tras asegurar que el distanciamiento entre ambos venía de hace tiempo, la modelo no dudó en desmentir sus dichos. Con una serie de imágenes de sus conversaciones, fotos, e incluso mensajes de amor, la conductora se encargó de esclarecer las dudas ante el ojo público. Si bien su movida tomó por sorpresa a varios usuarios este fin de semana, ellos se hicieron eco de esto y, a partir de su creatividad, lo difundieron a través de X, previamente conocida como Twitter.

“¡Chicos! Ella está publicando las fotos en respuesta a él. Miriam, poné la tetera”; “Amo que cada vez que un hombre le hace algo, ella sale y los destruye. She is mother (Ella es madre)”; “No me molesten que ahora estoy ocupado viendo que está ventilando los chats con Moritán en Instagram, refutando el comunicado que sacó él”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron con el correr de las horas.

Completamente descolocados, las personas reaccionaron a la separación con sus mejores creaciones (X)

Las versiones de la separación hicieron furor entre los amantes del espectáculo

Para esto, las personas no solo usaron sus palabras, sino también imágenes de los propios involucrados en la situación, figuras del ámbito como Moria Casán, series como Betty, la fea, entre otros. “Los de atrás somos todos nosotros”, comentaron con una imagen del ministro de Desarrollo Económico porteño en el interior de un avión y, a sus espaldas, una serie de pasajeros mirando hacia la cámara. Incluso, destacaron el material de archivo por parte de la modelo para contradecir el comunicado de su exmarido.

"Ella es madre", aseguró una fanática de la modelo ante la difusión de los chats privados

Moria Casán, una de las figuras elegidas para los memes

Por otro lado, una joven se encargó de comparar cómo inició el vínculo de la pareja y cómo terminó. La primera imagen mostraba la propuesta de matrimonio que tuvo lugar a fines de 2019, mientras que la siguiente se trataba de la mudanza del ministro de Desarrollo Económico porteño de la casa que compartía con exmujer. También hubo un muchacho que se refirió a un detalle en particular del vínculo entre la presentadora y su flamante exmarido. “Le hizo firmar un acuerdo prenupcial a Moritán antes de separarse. Mamá, te amo”, comentó junto a una foto de una pequeña Dakota Fanning con la frase “te miro, te observo, te analizo y te respeto”.

Los usuarios compararon el inicio y el final del matrimonio: una propuesta en la playa a la mudanza en flete

Los seguidores destacaron el archivo de capturas de Pampita para desmentir el comunicado de Roberto

Pero los fanáticos de la animadora no fueron los únicos en opinar sobre la disolución del vínculo. En paralelo, Francisco García Moritán, el hermano menor de Roberto, expuso su punto de vista. En su caso, en lugar de utilizar memes como herramienta de expresión, el excuñado de la modelo le dio un ‘me gusta’ a un posteo que realizó un emprendimiento de estampado de remeras. “Dejen de gorrear a Pampita” era la oración que pudo apreciarse al frente de la prenda y que causó furor.

"Las personas de atrás somos todos", aseguró un usuario al presenciar la confirmación de la ruptura

El apoyo que recibió la modelo por parte de los usuarios (X)

Si bien la actitud por parte del excuñado de Pampita no pasó desapercibido, los seguidores de la cuenta aprovecharon para referirse a la situación de la conductora. “El karma existe”; “¿Qué nos queda para el resto?”; “No se conforman con nada estos tipos”; “Moritán no va a tener el perdón de Dios”; “Es una persona sin corazón”, fueron algunos de los mensajes que dejaron al ver el diseño.