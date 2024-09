“Dejen de gorrear a Pampita”: la polémica reacción del hermano de Roberto García Moritán por la separación

Aunque los rumores de separación venían resonando desde hacía unas semanas entre Pampita y Roberto García Moritán, fue el empresario y después la conductora quienes confirmaron en horas del mediodía el final de su matrimonio, que parece darse no precisamente en los mejores términos. En medio de la polvareda que levantó la mediática ruptura, se difundió un particular “me gusta” al que le dio Francisco García Moritán, el hermano menor del economista, en las redes.

El cuñado de la conductora unas horas antes desde su cuenta de Instagram, le dio un polémico like a un posteo que realizó un emprendimiento de venta de remeras. “Dejen de ‘gorrear’ a Pampita”, es la frase que aparece estampada en una prenda y que recibió la aprobación en esa red social de Francisco, quien también es empresario gastronómico y hace un año fue noticia por un altercado que tuvo con la policía.

“¡Cómo vas a ‘gorrear’ a Pampita!”, escribieron desde la red social de emprendimiento, poco antes de que se conozca que el final del matrimonio era un hecho.

El llamativo "me gusta" de Francisco, el hermano de Roberto García Moritán, sobre la separación de Pampita (Instagram)

En septiembre del año pasado la modelo fue consultada por el escándalo que había protagonizado su cuñado Francisco García Moritán después de dar positivo en un control de alcoholemia. Cuando la Policía le pidió sus documentos, constataron que circulaba con una licencia falsa, a lo que el joven empresario reaccionó con insultos y amenazas.

“Te quería pedir una declaración por la detención de tu cuñado”, le dijo el cronista de Intrusos, quien se desempeñaba como jurado en Bailando 2023. “Lo que puedo decir es que tengo muchos familiares y lo que hagan mis familiares no me compete. Es inmanejable, tengo primos, tíos, sobrinos, cuñados, padrinos y me resulta imposible opinar por ellos y sus acciones”, respondió la jurado manteniéndose al margen de la situación y sin dar una visión a favor o en contra de los hechos narrados anteriormente.

“¿Y qué pensaste cuando te enteraste de lo acontecido?”, insistió el cronista. “Siempre me sucede lo mismo. La que está expuesta y elige tener este trabajo soy yo entonces respondo por las acciones mediáticas mías, lo que le pase a los demás no me supera pero no tengo nada que ver”, concluyó la conductora, firme en su postura.

García Moritán había sido detenido en la madrugada del 20 de septiembre de 2023 luego de protagonizar un escándalo en la vía pública que incluyó un control de alcoholemia con resultado positivo, insultos a inspectores y policías, y la presentación de documentación falsa.

Pampita habló el año pasado sobre la detención de Francisco García Moritán, el hermano de Roberto

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, los hechos fueron reportados a la Policía de la Ciudad las 2 AM del miércoles pasado, en la intersección de las avenidas Pueyrredón y Libertador, cuando Francisco García Moritán fue sometido por inspectores de tránsito del Gobierno porteño a un control de alcoholemia. El resultado de la prueba fue positivo: el conductor tenía 0,89 gramos por litro en sangre, cuando el límite en CABA es de 0,5 gr/l.

De acuerdo al protocolo habitual, los inspectores le informaron que iban a proceder a secuestrar el auto y la licencia del conductor, lo que originó la primera reacción violenta. El empresario gastronómico empezó a insultar a una mujer que participaba del operativo. Al verificar la documentación exhibida por el hermano del legislador, los agentes se percataron que el registro no se encontraba en el Sistema de Datos, circunstancia que obligó a convocar a la Policía. Los efectivos de la Comisaría vecinal 2 A se trasladaron hasta la concurrida esquina porteña y también fueron recibidos con una lluvia de insultos. “Son unos negros de mierda, se van a quedar sin laburo”, fue uno de los improperios que recibieron.

Horas después, tras ser detenido y posteriormente demorado, García Moritán se expresó en sus redes sociales. “Quiero expresar mis más sinceras disculpas por el lamentable incidente que tuvo lugar hoy. Estoy sumamente arrepentido de mi accionar y comprendo plenamente lo impropio de mi comportamiento. Me duele profundamente haber generado inconvenientes a quienes se vieron afectados por lo ocurrido”, comenzó el texto que compartió.

En este sentido, García Moritán aclaró que su pedido de disculpas también “se extiende a todos los involucrados, especialmente a los agentes de control de tránsito, que solo estaban haciendo su trabajo”, al igual que a su “familia y amigos, y a la comunidad en general”.