Pampita y Roberto García Moritán, separados: su última salida pública juntos y el evento familiar en el que se mostraron

La última salida pública de Pampita y Roberto García Moritán en el Martín Fierro 2024 (Foto/Nicolás Stulberg)

El sábado por la tarde, Roberto García Mortián confirmó por medio de sus redes sociales su separación de Carolina Pampita Ardohain, poniendo fin de una vez por todas a las especulaciones y rumores que se generaron al respecto. Una hora más tarde, Pampita emitió su propio comunicado dando su versión de los hechos. En este sentido, la última aparición pública que hizo la pareja cobra un nuevo significado.

Desde que comenzaron su relación en el año 2019 se mostraron juntos en cada evento que podían, tanto político como del mundo del espectáculo, por lo que no fue ninguna sorpresa que se presentaran juntos en la alfombra azul de los Premios Martín Fierro 2024, el lunes 9 de septiembre. La pareja se mostró feliz de ser nuevamente parte de la entrega de galardones e incluso hablaron con la prensa presente sobre cómo mantenían viva la pasión con tantos niños alrededor.

Como sucede en cada edición de la entrega de premios, la panelista se destacó con la elección de vestuario y lució un vestido rosa, con una pollera amplia y un cuello cruzado. El ministro porteño de Desarrollo Económico, en tanto, optó por un traje y un moño negro. Llegado el momento ambos se mostraron sonrientes ante las cámaras y agarrados de las manos mientras hablaban con los medios.

Pampita y Moritán se mostraron felices en la alfombra azul de los Martín Fierro

Acerca de cómo mantenían la pasión viva en su relación, Roberto, con un tono de voz más serio, acotó: “Nos hacemos nuestros lugares. Tenemos nuestras escapadas y rituales de noviazgo”, aseguró, a TN. Por su parte, Carolina se mostró un poco más emocionada al hablar de su vida de pareja: “Organizamos algún almuerzo, vamos al teatro o al cine a ver una película solos. Todo puede ser un gran momento romántico”, señaló, con una sonrisa de oreja a oreja.

Esa noche Bailando 2023 se llevó el premio a Mejor jurado para Pampita, Ángel de Brito, Marcelo Polino y Moria Casán. La primera reacción de la modelo fue tomarse la cabeza, acto seguido, y ante la mirada atónita de su marido, que no atinó a moverse, Pampita se abrazó con De Brito y Polino. Recién al final se besó con Moritán. A diferencia de ediciones anteriores, como fue el caso de los Martín Fierro de la Moda, no arrancó con una dedicatoria a su exmarido, sino que fue por el lado del humor: “¿Nos van a dar cuatro de estos, no? ¿Cómo hacemos? ¿Lo compartimos? Yo quiero uno en casa. Por favor. Le pido a APTRA porque lo amo. Gracias por este premio”, lanzó.

En su dedicatoria al Martín Fierro, Pampita agradeció a "su familia" (Video/Telefe)

Luego de las palabras de agradecimiento de Ángel de Brito, volvió a tomar el micrófono para agradecer a su familia: “A mi familia, que me bancó tantas noches que tuve que salir de casa por apoyarme siempre y dejarme ser totalmente libre en mi profesión” y a modo de cierre dijo: “A mi amor, Robert y a todos”. Mientras todo esto se llevaba a cabo a pocos metros del escenario, García Moritán grababa el momento con su celular.

La última celebración familiar de Pampita y Roberto García Moritán

Si bien la entrega de premios fue la última salida familiar, no es menor destacar que un mes atrás se habían mostrado juntos en el cumpleaños de Anita García Moritán, la hija que tiene en común. Para esa ocasión, eligieron el lujoso Four Seasons Hotel Buenos Aires e invitaron a reconocidas figuras del ambiente artístico, entre ellas la cantante Pampita. La pareja y su hija protagonizaron una gran cantidad de imágenes, donde se los vio felices disfrutando del evento.

Además, el funcionario político aprovechó para dedicarle unas sentidas palabras a la niña y a su esposa a través de las redes sociales. Esa fecha no solo tenía un gran significado por el nacimiento de Ana, sino también porque coincidía con la época en que se conoció la pareja.

“Feliz cumpleaños a mi princesa Ana. Gracias por llenar la casa de alegría, risas y amor”, comenzó Roberto junto a un clip. A este gesto le sumó un mensaje de audio que le había enviado a su esposa cuando la invitó a salir: “Hace cinco años que nos conocíamos y decidimos amarnos para siempre. Y hoy estamos de doble festejo, porque hace cinco años conocía al amor de mi vida, a la que hizo que toda esta familia grande y hermosa sea posible. Pampita, la vida es única con ustedes, las amo”.

Por su parte, la animadora se refirió especialmente a la pequeña: “Nuestra familia y Ana les agradecemos de todo corazón. No podemos estar más felices de compartir con ustedes este cumpleaños número 3″. Luego de este festejo de cumpleaños, la jurado de Los 8 Escalones partió rumbo a Europa, donde estuvo varias semanas lejos de su familia y rodeada por sus amigas más cercanas.