Pity Álvarez volvió a ser trasladado y está internado en otro sanatorio: los motivos

Pity Álvarez sigue recuperándose de una infección derivada de una operación de cadera (Instagram)

La salud de Cristian Gabriel Pity Álvarez Congiu está en agenda desde que Teleshow reveló en exclusiva que el músico arrastra una infección derivada de una operación de cadera. Después de permanecer casi dos meses en el Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, el pasado lunes 23 al mediodía el músico fue derivado a la Clínica Semed, especializada en rehabilitación kinesiológica. Pero según pudo saber este medio, en la madrugada de este jueves 26 fue ingresado a la sede de avenida Córdoba del Sanatorio Güemes.

La estadía en Semed -en la que estuvo solo en una habitación y casi no recibió visitas- fue compleja, ya que, según se enteró este medio, a Pity “no lo podían manejar” dado que se trata de un paciente “poco común”. De hecho, Teleshow ya había contado en el último informe que el músico “no colaboraba mucho” con la rutina médica supervisada por dos kinesiólogos. En esa dinámica complicada, se le generó un cuadro de dolor en una de sus piernas y también de fiebre, motivos por los cuales se decidió su traslado.

Pity había llegado al Semed acompañado por su madre, Cristina Congiu, tras ser llevado en ambulancia e ingresando al centro médico en camilla y tapado, casi de incógnito, para evitar ser fotografiado. Su ingreso al Güemes fue similar: en ambulancia, acostado en la correspondiente camilla. En este caso, fue recibido como un paciente más, entrando por la puerta asignada a los vehículos médicos. En este momento está alojado en una habitación de internación y acompañado por su familia, apoyo fundamental en la recuperación del artista. Cabe recordar que además de la infección en cuestión, también arrastra un sobrepeso y sigue peleando contra las adicciones.

El ideólogo de Viejas Locas e Intoxicados ya había estado en el Güemes en el año 2009 (debido a una infección urinaria que se le generó por los calmantes que le fueron suministrados luego de una intervención en su rodilla derecha) y en el 2011, por un cuadro de bronquitis aguda.

Apareció un video inédito de Pity Álvarez con Daniel Melingo y Luis Ortega: de qué se trata

Estas complicaciones de salud, que comenzaron con la internación en el Muñiz, se deben a una infección derivada de una operación en la cadera que se realizó en otra institución médica. Durante su prolongada estadía en el nosocomio público, el músico estuvo “en permanente observación, estable y con evolución favorable” y seguido muy de cerca por el staff médico, dado que “las infecciones son algo sensible y de cuidado”. Quienes trataron con él durante ese momento, consideraron que en su recuperación es clave la música. “Está todo el día tocando la guitarra”, dijeron desde su entorno.

Álvarez había sufrido un accidente en su moto en abril de 2017, mientras se desplazaba por la autopista 25 de mayo. Este suceso le ocasionó una fractura en su cadera y en el platillo tibial. Para corregirlo, en aquel momento, le habían colocado una prótesis, pero tenía pendiente esta operación, que se realizó hace unos tres meses.

Todas estas cuestiones se dan en el marco de su rehabilitación ordenada por la Justicia, luego de que en julio de 2018 quedara preso tras dispararle a Cristian Díaz, quien murió en el acto. Primero estuvo en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza y luego cumplió una domiciliaria con tobillera electrónica. Esto fue revocado en marzo de 2023 por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, quienes además suspendieron el debate oral al considerar que no se encuentra en condiciones psíquicas de afrontar el proceso. Asimismo, los magistrados ordenaron que sea sometido a informes trimestrales para conocer la evolución de su estado de salud y establecer si, en algún momento, está en condiciones de ser juzgado por el delito de homicidio simple.

Pity Álvarez y Luis Ortega, durante un rodaje para el documental de Daniel Melingo (Instagram)

Semanas atrás, por las redes sociales circuló con fuerza un rumor que señalaba que Pity estaba ensayando con tesón con una nueva banda para darle forma a un supuesto regreso a los escenarios. De parte del entorno de Álvarez, esta información fue desmentida a Teleshow. Si bien nunca dejó de estar en contacto con la música, e incluso está trabajando lentamente en nuevas composiciones, no hay por el momento nada concreto con respecto a una vuelta.

Pese a esto, cabe recordar que el músico está regresando a cuentagotas a su metier. En diciembre pasado se había concretado su vuelta luego de que Gabriel Prajsnar, bajista de la última formación de Viejas Locas, editara el tema “Sigue el Rock N’ Roll”, donde el también cantante de Intoxicados aportó voz y guitarra. Y casi dos meses atrás, un día antes del Día del Amigo, volvió a sonar en una nueva canción del grupo Do Neurona, titulada “Amistad eterna”.

Además, está por salir a la luz otra nueva grabación. Se trata de una nueva versión de “Pesar”, del álbum Tangos Bajos, de Daniel Melingo. Durante la tarde del pasado miércoles 25, el exintegrante de bandas como Los Twist y Los Abuelos de la Nada compartió un teaser del tema y documental que verán la luz muy pronto.

El detrás de esta grabación había sido contado por Teleshow el 7 de noviembre del año pasado, luego de que Melingo publicara en su perfil de Instagram unas fotos con Pity y la cantante Julieta Laso. Todo ocurrió el día lunes 6 de noviembre en el estudio La cocina de Beti, ubicado en el barrio porteño de Villa Santa Rita, donde Daniel estuvo trabajando para reversionar el disco que editó en 1998 y en el que incursionó por primera vez en el género ciudadano, luego de sus aventuras en Lions in Love y su primer álbum solista, el notable H2O (1996).

Gabriel Prajsnar Feat. Pity ÁLvarez - Sigue El Rock N' Roll

“Abordó los límites de la realidad con esta canción oracular que le queda como anillo al dedo”, había dicho Melingo a este medio acerca de la interpretación de Álvarez sobre su canción “Pesar”. Lo que pudo saber Teleshow tras la publicación de este teaser protagonizado por el cantante intoxicado, es que esta nueva versión con Pity verá la luz antes de que termine este año (estaba previsto que saliera en septiembre, pero no ocurrirá) y será el primer single de este trabajo. Además, que la presencia de Luis Ortega allí fue para registrar las tomas de esta sesión (que duró alrededor de cuatro horas) junto al camarógrafo Martín Colo Fisner, y que serán vistas en el documental, a editarse el año próximo.

Los testigos de este reencuentro entre los artistas destacaron el “buen ánimo” de Pity y la predisposición mutua para generar un buen ambiente, acorde a lo que necesitaba la grabación. “Siempre estamos pendientes de cada movimiento y semblanzas que salen de su persona. Lo consideramos un artista esencial en nuestro panorama musical. Siempre estuvimos, estamos y estaremos en contacto. Hay un cariño mutuo que trascienden las fronteras”, le había dicho Melingo a Teleshow sobre su vínculo con Pity.