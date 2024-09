Marixa Balli contó por qué no quiso formar parte del Cantando 2024: “Estoy podrida, me enojé”

Marixa Balli explicó por qué rechazó formar parte del Cantando (Video: LAM/América)

Después de casi cuatro años, este lunes el Cantando (América) regresó a la pantalla chica. Con la conducción de Florencia Peña, y la presencia de Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino en el jurado, 20 participantes comenzaron a disputarse un lugar en la final del certamen. Desde la acción en la pista, hasta opiniones en un streaming, el programa reúne a todo tipo de personalidades del medio. Sin embargo, una de las figuras que rechazó la propuesta de formar parte del ciclo fue Marixa Balli.

A tan solo unos días del inicio del programa, la actriz contó cómo fue su charla con la producción y por qué rechazó formar parte del ciclo. Todo sucedió en LAM (América) cuando Yanina Latorre, quien reemplazaba a Ángel de Brito, le consultó a la panelista. “Hoy hablé con el Chato Prada y le dije que no, que renunciaba, me llamó a las 7.30 de la mañana, sabe que me levanto 5.30″, comenzó diciendo la empresaria.

Sorprendida por la respuesta de su compañera, Latorre comentó: “Anoche (en el programa) te homenajearon, Florencia Peña habló muy bien de vos. Milett también”. Al mismo tiempo, Marcela Feudale destacó la mención que habían hecho de Balli en el show: “Te pusieron en la pantalla de atrás, divina”. Fue entonces cuando Pepe Ochoa interrumpió y consultó: “Dijiste renuncié, ¿habías aceptado entonces?”.

Marixa Balli contó detalles de su charla con el Chato Prada

Sin dudarlo, la panelista contó cuándo comenzó el tema y dónde iniciaron las primeras charlas: “Cuando estábamos en el Martín Fierro, el Chato me lo dijo. Yo siempre tuve muy buena relación con él, es un tipo honesto, divino, te va a de frente, no te da vueltas, siempre fue el que dio la cara en todas las situaciones, incluso cuando me sacaron con el voto grabado. Es el que pone la cara, siempre lo “tuve arriba” y lo conozco desde el año ‘89″.

Tras explicar este panorama, Balli continuó: “Yo le había dicho al Chato que la verdad que me encantaba, que me parecía muy divertido, pero al ver tanto ninguneo, me enojé. Estoy podrida del ninguneo”. Entonces, Yanina agregó: “O sea que te llamó 7.30, te ofreció el VAR y le dijiste que no”. Por último, Marixa contó cómo fue su charla con el productor: “No le atendí, y después siguió diciéndome ‘Marixa, dale, hablemos’. Y a la noche hablamos y se dio cuenta, es inteligente. Creo que con LaFlia está todo terminado, no me gusta que me bol..., tengo un límite en el bol...”.

Las primeras versiones de que Balli podría ocupar ese rol en el cantando surgieron tras los Martín Fierro. “El Chato Prada se le acercó y le dijo: ‘Marixa quiero que formes parte del Cantando pero no de participante, sino como jurado VAR’”, había comentado de Brito sorprendiendo a todos en el estudio.

Marixa Balli contó por qué dejó de seguir en Instagram a Marcelo Tinelli (Video: LAM/América)

Luego, el conductor había explicado el rol que tendría la panelista en el reality: “La función sería contrarrestar las opiniones del jurado”. Segundos después, cuando el conductor le preguntó a Marixa que le había parecido la oferta, confesó: “Le dije que eso sí me divertiría. Él estaba muy entusiasmado. Me gusta cuando me dicen las cosas entusiasmados”, destacó.

Para el regreso de este nuevo ciclo del Cantando se tomaron en cuenta algunos cambios para renovar el formato. En ese aspecto, la producción especuló con que los miembros del VAR podrían puntuar a los participantes junto con el jurado. Este hecho ayudaría a generar polémicas, tal como sucedió en las ediciones anteriores del Bailando. Justamente ese fue el rol para el que quisieron contactar a Marixa Balli.

Cabe destacar que semanas atrás, la empresaria había confesado en LAM que había dejado de seguir a Marcelo Tinelli en Instagram. “La verdad es que no lo sigo. Lo dejé de seguir hace dos meses. Y al día siguiente él me dejó de seguir a mí”, detalló la bailarina. “¿Por qué lo dejaste de seguir?”, quiso indagar Fernanda Iglesias. Si bien la panelista quería esquivar el tema, se vio obligada a responder ante la insistencia de las angelitas. “La verdad es que ya me pudrí. Me harté de todas las bol... de Marcelo. Pero me pudrí de todas las cosas. Y la verdad que sí. La cuestión es que yo lo dejo de seguir y al día siguiente me causó gracia porque él me dejó de seguir”, destacó.