Marixa Balli contó por qué dejó de seguir a Marcelo Tinelli en las redes sociales: “Ya me pudrí”

Marixa Balli contó por qué dejó de seguir en Instagram a Marcelo Tinelli (Video: LAM, América)

A poco días de su estreno, el Cantando (América) genera todo tipo de repercusiones en el mundo del espectáculo. Desde la lista de participantes hasta la conformación del jurado, los rumores sobre el regreso del ciclo comenzaron a circular en redes sociales. En ese sentido, después de muchas versiones, este jueves se conoció que Florencia Peña será la conductora del programa. En ese contexto, en LAM (América) analizaron los roles de las diferentes figuras. Sin embargo, la polémica apareció cuando Marixa Balli confesó que no estaba al tanto de los detalles ya que había dejado de seguir a Marcelo Tinelli en Instagram.

Todo comenzó cuando el equipo debatía sobre el rol que tendría Milett Figueroa, pareja del conductor, como jurado en el Cantando. “Se ve que no viste la última historia de Marcelo”, comentó Yanina Latorre. Inmediatamente, Balli tomó la palabra y afirmó que efectivamente ya no seguía en Instagram a la figura de la televisión. Ante la reacción de sus compañeras, la bailarina detalló: “La verdad es que no lo sigo. Lo dejé de seguir hace dos meses. Y al día siguiente él me dejó de seguir a mí”.

“¿Por qué lo dejaste de seguir?”, quiso indagar Fernanda Iglesias. Si bien la panelista quería esquivar el tema, se vio obligada a responder ante la insistencia de las angelitas. “La verdad es que ya me pudrí. Me harté de todas las bol... de Marcelo. Pero me pudrí de todas las cosas. Y la verdad que sí. La cuestión es que yo lo dejo de seguir y al día siguiente me causó gracia porque él me dejó de seguir”, destacó.

Al relatar su decisión, sus compañeras le recriminaron cómo se había dado cuenta que el conductor la había dejado de seguir. “Voy a ser sincera, lo dejo de seguir y me hice una apuesta a mí misma. Le doy 24 horas. Y fue automático. ¿Quién miraba a quién? Miré si me seguía o no, y obvio. Dejé pasar 24 horas y miré de chusma y dije ‘a ver, ¿lo vio, se dio cuenta?’. Y obvio que sí, porque me dejó de seguir”. En ese sentido, Pepe Ochoa comentí que Marixa había logrado llevar adelante su marca de ropa gracias al apoyo de Tinelli: “¿Cómo Xurama no sigue a Marcelo? Le debe todo”. Sin embargo, la bailarina se puso firme y contestó: “¿Quién le debe?. Con Xurama desde el año 2005 que la vengo remando”. A pesar de la respuesta, el panelista continuó: “Pero te la hizo famosa Marcelo en el Bailando. Para vos y para tu hermana”.

Fue entonces cuando Balli ahondó más en el tema y explicó un antiguo cruce que había tenido en el programa de Tinelli: “Sí, bueno. Yo quiero aclarar, fue un día que me minimizaron y empezaron a hablar de La Salada y que si alguien se compraría ropa ahí. Estaba Lizardo (Ponce) y Marcelo le hace un juego. ‘Y vos, Lizardo, ¿te comprarías ropa en la Salada?’ Dijeron ‘no, no’, siempre minimizando y discriminando, ahí dije ‘bueno, paremos un cacho. Ya está, chicos. Hay formas y formas’”.

Marcelo Tinelli confirmó a Flor Peña como conductora del Cantando

Luego, Marixa continuó detallando el detrás de escena del conflicto: “Empiezan a hacer ese juego, que la verdad que no quedó bien. No sé qué pasó en las redes o qué sucedió porque en un momento me enojo y les digo ‘miren chicos, con Xurama todo bien, con la joda todo bien, yo me engancho, me prendo en todo, pero ya cuando pasamos al terreno de la discriminación, no. Se los dije ahí mismo en el aire, en Showmatch”.

Para cerrar, Balli volvió a explicar por qué reaccionó de esa manera y cómo hizo Tinelli para resolver el tema al aire: “Marcelo, que es súper hábil, dio vuelta todo. Estuvimos 50 minutos hablando del tema, tanto que vino el Chato y me dijo ‘¿sabés lo caro que sale esto como prensa, como promo?’. Le dije ‘bueno, no fue mi culpa’. Yo tengo mucho humor, puedo joder y me cago de risa, pero cuando hablan peyorativamente obvio que me molesta”.