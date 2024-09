El profundo dolor de la China Suarez por la muerte de su perro Apolo: “Mi compañero incondicional, mi debilidad”

La China Suárez con Apolo

En los últimos días, Eugenia La China Suárez mantuvo preocupados a sus seguidores con una serie de posteos en su cuenta oficial de Instagram. Sin dar mayores pistas, la actriz reflejó a través de imágenes y emojis que algo difícil ocurría con un ser muy cercano a ella. Hasta que en la noche del miércoles expresó de manera menos críptica que había fallecido su mascota más querida.

Con la foto de una laguna, la protagonista de Linda agradeció a la clínica que hizo lo imposible por salvar al animal. “Nunca vi tratar con tanto amor, dedicación y respeto. Estoy infinitamente agradecida por cómo acompañaron a mi perrito debilidad, mi compañero incondicional, el mejor amigo de mis hijos”, expresó la ex Casi Ángeles con profunda gratitud.

El posteo de la China Suárez para despedir a Apolo

Ademán, citó especialmente a Santiago, el profesional a cargo del tratamiento. “Les deseo un ángel como él en sus vidas y la de sus animales. Quién supo sostener desde su lugar profesional, con empatía y cariño”, agregó a continuación. Y en medio de esta profunda tristeza, sabe que hay que mirar para adelante, que la vida sigue y que hay tres personas que la necesitan más que nunca. “Siempre me costó tanto enfrentar momentos de tristeza. Ahora, a atravesar el duelo. Sostener a mis hijos con amor y entereza. Gracias a todos por el amor, siempre”, concluyó.

De inmediato la publicación se llenó de mensajes de apoyo y condolencias para Eugenia, que si bien nunca mencionó al animal por su nombre, quienes siguen sus pasos no dudaron en que se trataba de Apolo. La confirmación llegó de parte de Carolina Nolte, su manager. “Apolo más amado por tu familia imposible”, escribió entre los comentarios, y la China respondió con el emoji de una cara llorando. Además, la actriz reposteó una foto de Agustina, una de sus amigas más íntimas, en la que ambas abrazan a Apolo: “Eterno como nuestra amistad. Crecimos juntos, bebé. Gracias por todo, hasta siempre Pochi”, dice el texto que acompaña la imagen.

El posteo de Agustina, la amiga de la China Suárez

En la víspera, Eugenia había contado algunas impresiones de su estado de ánimo. “Están siendo días muy tristes. Solo necesito amor”, escribió junto al emoji de corazón y una flor blanca en medio del agua de una piscina. Y en medio de la incertidumbre, muchos apuntaron al al estado de salud de su bulldog francés, quien en julio pasado había pasado unos días internado en una clínica. Tan solo unas horas más tarde, Eugenia compartió una postal donde se pudo observar su pie derecho sostenido por una mano repleta de tatuajes, los mismos diseños que tiene el artista Lauty Gram, cuyo nombre real es Lautaro González Cadícamo y que fue vinculado con la China en el pasado reciente.

En simultáneo, la actriz atraviesa un gran momento profesional con el estreno de Linda, donde se pone en la piel de una joven que ingresa a una casa de familia adinerada para realizar tareas domésticas y se comunica especialmente a partir de la mirada. “A mí me encanta lo que pasa con la peli, porque es súper incómoda de ver. Y es la realidad de la mayoría de las mujeres de este país que tienen que salir a trabajar, que no tienen la opción de elegir y hacen lo que pueden. Yo crecí y a lo mejor veía como algo lejano ser actriz o estar con Cris Morena, pero no como algo imposible porque vivía en la Capital, porque sabía más o menos de qué se trataba, y me parece muy duro saber que hay gente que realmente no tiene la posibilidad de elegir y que sea la mayoría”, señaló en diálogo con Teleshow.