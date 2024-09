La China Suárez compartió un mensaje triste, pero pronto consiguió consuelo: la romántica foto junto a un músico

En las últimas horas, La China Suárez pasó de preocupar a sus fanáticos a ¿blanquear un romance? (Foto: Instagram)

En medio de un gran momento laboral, la China Suárez volvió a convertirse en tema de conversación en las redes. La actriz generó preocupación entre sus fanáticos ante un particular posteo. Si bien hubo una infinidad de hipótesis al respecto, lo cierto es que no pasó mucho tiempo para que quedaran en un segundo plano, en especial luego de que la exintegrante de Casi Ángeles compartió una foto romántica muy particular.

En las primeras horas de este martes, la actriz escribió en una de sus historias de Instagram: “Están siendo días muy tristes. Solo necesito amor”. La frase fue acompañada por un emoji de corazón y una flor blanca en medio del agua de una piscina. Si bien no dio más detalles respecto a su estado emocional, lo cierto es que despertó un sinfín de especulaciones ante sus 6.5 millones de seguidores.

Algunos consideraron la posibilidad de que la frase haga referencia a un adelanto de su próximo tema. Otros usuarios creyeron que podía estar relacionado a un nuevo papel. Incluso se planteó la teoría de que hiciera alusión al estado de salud de su bulldog francés, Apolo, quien a sus 13 años pasó varios días en una clínica a fines de julio pasado.

El mensaje que encendió las alarmas ante sus fanáticos

Estas teorías quedaron sin respuesta, ya que la cantante subió una nueva imagen. Tan solo unas horas más tarde, compartió una postal donde se pudo observar su pie derecho sostenido por una mano repleta de tatuajes. Si bien dejó anonadado a más de uno, lo cierto es que esos diseños son los mismos que tiene el artista Lauty Gram, cuyo nombre real es Lautaro González Cadicamo.

Con una cuenta que supera el millón de seguidores, el músico de 22 años mostró en reiteradas ocasiones su brazo lleno de tatuajes y en su muñeca derecha se puede leer la palabra “ángel” en una tipografía similar a la gótica. También se pudo apreciar la mandíbula de un animal, cuyo interior se encontraba coloreado en un tono azul, que coincidía con la que aparecía en la historia de la actriz.

El pie de la actriz junto a la mano de Lauty Gram

Cabe mencionar que los rumores de romance entre la China y Lautaro surgieron a fines del año pasado. Si bien varias veces se vieron imágenes juntos, nunca fueron fotos posadas ni una decisión de la actriz mostrarse junto al joven músico. Siempre fue un vínculo a la espera de una confirmación por parte de ella, que nunca llegó. En cambio, el trapero sí habló con los medios sobre la actriz y hasta subió fotos juntos, aunque luego las eliminó.

Incluso, a mediados de agosto se los vio envueltos en versiones de infidelidad y ruptura. A partir de un video que subió la actriz en TikTok, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio respondió algunas consultas respecto a qué actos considera como infidelidad y hasta qué tipo de novia se considera que es. “No tengo novio pero tiene permiso”, expresó en aquella ocasión.

Los diseños en la muñeca derecha del cantante coincidieron con el brazo de la imagen de la China (Instagram)

En los meses previos, los artistas evitaron responder consultas vinculadas a su presunto romance. Pero eso no fue impedimento para que hicieran alusión a su vínculo. En especial el joven cantante, quien lo comentó en medio de un ciclo de streaming: “Con la China la mejor. Es re buena persona, es copada”.

En esa misma línea, el compositor expresó: “Cuando la conocí, me acuerdo de que se hizo un re quilombo porque se filtró una foto en la que estábamos hablando en un after de la Bresh y la verdad, la mina (es) re copada, me cayó re piola, nos cagam... de risa”. Y, en alusión a sus salidas públicas, sumó: “Y sí, habremos salido a comer o al shopping, pero sin problemas porque salimos así, como lo más normal. No es que salimos como que nos estamos ocultando”.