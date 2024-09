Fue a The Floor, contó que estuvo “casi muerto” y dejó sin palabras a Guido Kaczka

Reveló que estuvo "casi muerto" hace meses y dejó sin palabras a Guido Kaczka (Video: El Trece/The Floor)

Con tan solo unas semanas al aire de El Trece, The Floor se convirtió en uno de los programas más vistos y las personas que logran consagrarse ganadores se llevan 10 millones de pesos a su casa. Con duras historias de vida, divertidas anécdotas o inesperadas respuestas, algunos participantes se imponen sobre otros y este es el caso de Facundo, ingeniero industrial, que logró dejar sin palabras a Guido Kaczka.

Facundo consiguió ganar su primer duelo de la noche, por lo que logró conquistar dos secciones más de territorio. Guido le dio la posibilidad de seguir retando al resto de los jugadores o retirarse con la frente en alto y esperar a que alguien quiera retarlo a él. “Ay, Facundo, ¿qué hacés, te guardás y esperás y mirás, o desafiás?”, fue la pregunta del reconocido conductor, que provocó un honesto ida y vuelta entre ambos.

“Guido, la vida me desafía constantemente”, respondió sorprendiendo a Kaczka, que decidió repreguntar: “¿La vida te desafía mucho?”, para rápidamente agregar una pequeña reflexión: “Sí, igual a todos nos desafía. No, la vida te da, la vida te da”. Ante estas palabras por parte del también conductor de Los 8 Escalones (El Trece), Facundo reveló el problema médico que atravesó un tiempo atrás: “Vengo de estar operado del corazón hace cuatro meses, casi muerto, así que mira si no voy a desafiar”.

Ante esta confesión hubo unos segundos de silencio, pero rápidamente Guido se recuperó y lo felicitó por la decisión de seguir adelante con el programa: “Podría ser todo al revés, después de ser operado del corazón, casi muerto, por ahí te guardás, pero quiere vivir la vida intensamente”. El programa siguió su curso, ganó el mano a mano con Juanita, quien en el programa anterior se convirtió en la ganadora de 3 millones de pesos.

Las palabras de Facundo al convertirse en el nuevo ganador de los 3 millones en The Floor (Video: El Trece/The Floor)

Tras una serie de intensos desafíos, el ingeniero industrial llegó al duelo final de la jornada y se transformó en el nuevo ganador de los tres millones de pesos. En un duelo que consistía en reconocer pueblos o ciudades de las provincias del territorio nacional, y contó para qué usará este dinero: “Gané, esto lo hago por mis hijas, que son las que hicieron que me anote. Tres millones adentro, los teléfonos que les prometí son para ustedes”.

“Facundo ganó 3 millones de pesos, no se los saca nadie, Sebastián vuelve. Ganó Facundo con provincias argentinas y quedan menos, muchos menos, estas son las categorías que hay para mañana, hay que repasar todas, hay que investigar, hay que ser curioso, hay que conquistar”, fueron las palabras de despedida.

Cómo se juega en The Floor

Prensa El Trece

El programa que tiene a Guido Kazcka como conductor consiste en una serie de duelos, con una duración de 45 segundos, que obliga a los participantes a responder las preguntas con la mayor velocidad posible, lo que puede generar que algunos tengan dificultades y se traben ante el micrófono. En el caso de no salir victoriosos, pierden su posición en el tablero y el ganador lo desplaza.

Durante los enfrentamientos, si un participante no tiene la respuesta y se traba con una imagen y decide pasar, pierde tres segundos de su contador, y seguirá jugando hasta que dé una respuesta correcta y el primero al que se le agote el tiempo y queda eliminado.

Con el objetivo de que sea interesante para todos los presentes en el estudio, cada una de las personas en juego tiene la posibilidad de llevarse tres millones de pesos y lo único que tiene que hacer es ganar el desafío final. Si alguien logra conquistar todo el tablero de juego se convertirá en el flamante acreedor de $10 millones de pesos.