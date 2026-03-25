El polibolo, la “ametralladora” romana que desafió las murallas de Pompeya

Marcas inusuales y estudios digitales reabren el debate sobre el polibolo en plena guerra Social. Restos, modelos y misterios pendientes reescriben una parte de la historia militar antigua. (Parque Arqueológico de Pompeya)

Las murallas de Pompeya exhiben desde hace siglos orificios y marcas inusuales que hasta ahora carecían de explicación definitiva sobre su origen. Durante el asedio romano del año 89 a. C., la ciudad formó parte de la Guerra Social, en la que varias urbes de la península itálica buscaron autonomía o ciudadanía plena frente a Roma. Las huellas en las paredes, tanto las grandes marcas circulares como una serie de pequeñas cavidades cuadrangulares, han motivado nuevas hipótesis entre los especialistas.

De acuerdo con la revista científica Heritage, investigadores de la Universidad de Campania, Italia, analizaron las murallas mediante escaneo 3D y fotogrametría, detectando un patrón regular de daños que no corresponde a armas convencionales. Los datos obtenidos sugieren el uso de un polibolo, máquina de guerra capaz de disparar proyectiles en rápida sucesión. El estudio, citado también por el medio especializado Discover y la publicación de ingeniería aplicada P.Mechanics, señala que las cavidades cuadrangulares, dispuestas en abanico y alineadas a intervalos exactos, coinciden con descripciones antiguas atribuidas a este artefacto.

Además, el análisis de los impactos permitió comparar la geometría de las marcas con puntas de dardos piramidales conservadas en museos y colecciones arqueológicas. Según Heritage, los resultados respaldan la hipótesis de que una máquina de disparo repetitivo, similar a una ametralladora primitiva, pudo formar parte del armamento romano durante el asedio. Esta hipótesis se refuerza con reconstrucciones gráficas y modelos tridimensionales basados en restos arqueológicos y fuentes clásicas.

La unión de tecnología moderna y relatos antiguos revitaliza la hipótesis de un artefacto singular. La identificación en Pompeya podría cambiar el enfoque sobre la innovación bélica en la antigüedad. (Foto revista científica Heritage)

Por otro lado, la investigación recuerda que el polibolo, descrito por el ingeniero griego Filón de Bizancio en el siglo III a. C., nunca fue hallado en excavaciones, ya que solo existen referencias escritas. El arma funcionaba con engranajes y cadenas, lo que permitía la recarga y el disparo automático de proyectiles. Si las marcas de Pompeya se atribuyen realmente a este dispositivo, representarían la primera evidencia física indirecta de su uso en combate.

Contexto histórico y evolución de la hipótesis

En el contexto de la Guerra Social, Pompeya fue sitiada por el general romano Lucio Cornelio Sila, quien incorporó la ciudad a la República tras la rendición. Las murallas recibieron impactos de catapultas y otras máquinas de artillería, cuyas huellas han permanecido preservadas bajo la ceniza volcánica desde la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. Mientras las grandes cavidades redondas corresponden a proyectiles lanzados por escorpiones y catapultas, las marcas cuadrangulares han sido objeto de debate por su disposición y tamaño.

Según Heritage, el equipo dirigido por Adriana Rossi empleó técnicas avanzadas de escaneo para crear modelos digitales de alta precisión de cada impacto. Las simulaciones y análisis geométricos sugieren que las pequeñas cavidades cuadradas se alinean con la trayectoria esperada de múltiples dardos disparados de manera secuencial. El estudio propone que la potencia necesaria para causar estos daños requeriría un mecanismo de reducción de engranajes, similar al funcionamiento de las marchas cortas en una bicicleta.

Estas imágenes en 3D muestran la compleja microtextura de superficies, incluyendo posibles representaciones de papel y corrector líquido, revelando detalles intrincados a nivel microscópico. (Foto revista científica Heritage)

La reconstrucción moderna del polibolo se remonta al siglo XIX, cuando estudiosos alemanes intentaron reproducir el artefacto basándose en los textos de Filón de Bizancio. El oficial y arqueólogo Erwin Schramm logró construir una réplica funcional utilizando cadenas de bicicleta y un sistema de engranajes. De acuerdo con Heritage, el dispositivo disparó proyectiles a más de 200 metros, aunque el mecanismo resultó complejo y susceptible a fallos técnicos.

Cultura popular, nuevas tecnologías y verificación experimental

El interés por el polibolo trascendió el ámbito académico. El programa MythBusters recreó el sistema en 2010 a partir de las descripciones históricas, logrando disparar proyectiles con una cadencia similar a la de un arquero entrenado. Aunque la réplica presentó dificultades operativas, los experimentadores concluyeron que la existencia de un arma de este tipo era plausible.

Mientras tanto, el equipo de la Universidad de Campania avanza en la creación de un modelo virtual funcional del polibolo, cotejando los daños en las murallas con las especificaciones de las fuentes antiguas. El objetivo es determinar si la máquina pudo alcanzar la potencia y regularidad necesarias para causar los patrones observados en Pompeya.

Un análisis con escaneo 3D revela en las fortificaciones patrones de impacto que sugieren la utilización de tecnología militar avanzada durante el asedio de 89 a. C, respaldando modernas hipótesis sobre maquinaria bélica automatizada. (Foto revista científica Heritage)

Según Discover, la investigación busca aportar una nueva perspectiva sobre el desarrollo tecnológico y la sofisticación militar en la antigüedad. La posible identificación del polibolo en los restos arqueológicos de la ciudad permitiría profundizar en el estudio de la ingeniería romana y en su capacidad de innovación en el campo de batalla.

Implicaciones arqueológicas y futuras líneas de investigación

Los resultados del estudio podrían modificar la interpretación de las defensas y el armamento utilizados durante el asedio de Pompeya. Si la hipótesis se confirma, las cicatrices en las murallas no solo reflejarían la memoria de una ciudad asediada, sino que también ofrecerían una de las primeras pruebas físicas de la aplicación de sistemas de disparo automático en la guerra antigua.

La investigación plantea nuevos retos para la arqueología y la historia militar, invitando a revisar otras fortificaciones antiguas en busca de patrones de daño similares. El equipo multidisciplinario prevé publicar actualizaciones a medida que avance la comparación entre modelos digitales, restos arqueológicos y textos históricos, con el objetivo de consolidar la hipótesis del polibolo como posible antecedente de las armas de repetición modernas.